Додано: Нед 16 лют, 2025 16:30

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Доводи Держави що в неї відсутні гроші крім тих які вона зібрала в населення - нікого не цікавлять Доводи Держави що в неї відсутні гроші крім тих які вона зібрала в населення - нікого не цікавлять Бо це нагла брехня. В держави ще є:

1. Гроші які вона надрукувала. Бо це нагла брехня. В держави ще є:1. Гроші які вона надрукувала.

Дюрі-бачі написав: 2. Гроші які вона отримала за продаж вирощеного на землі / викопаного із землі 2. Гроші які вона отримала за продаж вирощеного на землі / викопаного із землі

Дюрі-бачі написав: 3. Гроші які вона позичила чи отримала від інших держав.

ИМХО за рахунок 2 і 3 пунктів і потрібно жити восновному. 3. Гроші які вона позичила чи отримала від інших держав.ИМХО за рахунок 2 і 3 пунктів і потрібно жити восновному.

Я перепрошуюа плитку якого кольору ви викладаєте в туалеті закарпатського вузу ?1 Друк грошей - ПРЯМИЙ податок на населення.Чим більше надрукували -тим сильніше ОБЕСЦІНИЛИ вашу зарплату.Все ж просто - якщо виготовили 100 яблук і було 100 грн - то яблуко коштувало 1 грнЯкщо додрукували ще 100 грн ... то яблуко просто стало коштувати 2 грнА можна розширити цей маразм щоб всі змогли зрозуміти глибину ваших глибин....Є селянин який вирощує.... При виконанні цієї роботи він отримує прибуток з якого сплачує податки....А тепер звідки візьмуться додаткові кошти щоб Держава отримала? Це ввести на все що вирощується який додатковий податок імені дюробачі?Те саме й з копалинамиЄ шахтар , видобуває ресурс, після продажу якого виникає прибуток з якого сплачуються податки (до речі рентні платежі там також є) - то що введемо додатковий податок імені дюрабачі який підніме ціну цього товару який дюрабачі потім оплатить? Де тут додаткові кошти ?А з цим взагалі приколПоясніть -а чого це ви цей геніальний постулат не виконали заради власного збагачення?Банки -єКредити - дають...Йдіть-беріть і живіть за рахунок кредитів...от тільки якщо виявиться що ваші діти живуть гірше тому що розплачуються за ваше красиве життя - то не кажіть що вас ніхто не попереджав.Оповідання про те що для Держав кредити якісь інші - залиште при собі....