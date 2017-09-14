pesikot написав:По-трете, що це за кредит, який з 2008 не виплатили ? Вже 2025 рік
Іпотека яка кілька разів перекредитовувалась і реструктуризовувалась.
Так це ж класно Батько зробив все так само як ви пропонували замість жити на зароблене-взяв кредит 17 років тому і сьогодні винен напевно більше ніж тоді брав.... Алеж це чудово -він то пожив а Вам прийдеться а - виплачувати його кредит щоб б - отримати його квартирку після смерті І розмір цього кредит+відсотки буде якраз дорівнювати вартості такої квартири купленої з нуля Вийде що кредит це не вихід...
Hotab написав:А це хтось має годувати армію тепер!! Не будівельника в окоп відправляти, а брати кайло і вджобувати , щоб на фронті були сарделі котам.
А де сказано, що я не допомагаю армії/щоб на фронті були сарделі котам? Можна посилання на такий допис, чи ти просто балаболиш, аби балаболити?
«Роботу знайшов, але ще дихаю повітрям». Скільки місяців ти все «дихаєш повітрям»? Як так? (С) З тебе має бути 10-20 т грн лише ПДФО щомісяця, щоб я був тобою вдоволений Ти тут навоняв на форумі за 2.5 роки на значно більшу суму, але хай хоч так ))
ЛАД написав:Якщо діти ЗАСРАНЦІ тоді батьки засранців отримують те що відраховують НОРМАЛЬНІ діти ... правда при цьому виявляється що й батьки НОРМАЛЬНИХ дітей при цьому отримують в 2 рази менше ніж для їх дітей вирахувала Держава
Можна подумати, що раніше все було геть інакше...пенсії як були ганебно-жебрацьки, так і будуть. Раніше на гастарбайтерів ледь не молилися, тепер всі хто не тут - вороги народу.
budivelnik написав:КМожна позубоскалити - а можна спробувати докопатись до причини яка створила наслідок бідності Кум з Дюра-бачі на Україну не працюють... але їх БАТЬКИ від України гроші отримують... Можна довго розповідати що батьки заробили -але в нас батьки отримують те що відраховують їх діти Якщо діти ЗАСРАНЦІ тоді батьки засранців отримують те що відраховують НОРМАЛЬНІ діти ... правда при цьому виявляється що й батьки НОРМАЛЬНИХ дітей при цьому отримують в 2 рази менше ніж для їх дітей вирахувала Держава
Тим не менш ми заводимо валюту, сплачуємо податки, витрачаємо гроші на українські товари/послуги, якісь копійки донатимо на ті ж дрони (кум до кінця 2024 заводив/витрачав/платив)...
Точно плитку виклали.... Що таке- завели валюту? Це дали як податок Державі? чи сплатили нею пенсію батькам? Ні Ви завезли валюту з якою пішли в магазин в якому купили товар який продавець купив за валюту... Все Єдине що заробила Держава-це податики які заплатив Підприємець продаючи Вам з кумом товар.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:......... 148 тисяч дронів від Стерненко на 13 місяців(куди я регулярно закидую) від умерова в кращому випадку було 15 тисяч
Откуда цифры? Дроны, которые летят на Энгельс и в др. такие же места, тоже от Стерненко?
на Єнгельс летять дрони самольотного типу, вони не дешеві до 1млн доларів
Стало відомо, скільки коштує українська ракета-дрон «Паляниця» Українська ракета-дрон «Паляниця», про успішне застосування якої повідомив Володимир Зеленський, коштує менше ніж 1 мільйона доларів.
Стерненко збирає на FPV дрони:
Розуміння різних видів FPV дронів — ключовий аспект у вивченні цієї технології. FPV дрони мають різні специфікації та можливості, що робить їх використання можливим у багатьох галузях. Головні категорії FPV включають фрістайл, для перегонів та для військових. FPV для перегонів це високошвидкісні дрони, що використовуються для гонок. Військові FPV дрони поділяються на FPV камікадзе, FPV бомбери та FPV для розвідки.
цифри кожного дня Стерненко доповідає на своєму тг, підпишиться і закиньте 2 грн хоч на 4му році війни
+760 дронів закупили за сьогодні завдяки вам! Дякую!
budivelnik написав:......... Я далекий від того що пенсіонерам жити легко -але точно впевнений що 20% найбідніших- пенсіонерів США/Європи - живуть точно не краще від тих пенсіонерів хто у нас отримує 3000 грн