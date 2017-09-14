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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12694126951269612697>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 41
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
15
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:46

  Hotab написав:А це хтось має годувати армію тепер!! Не будівельника в окоп відправляти, а брати кайло і вджобувати , щоб на фронті були сарделі котам.
А де сказано, що я не допомагаю армії/щоб на фронті були сарделі котам?
Можна посилання на такий допис, чи ти просто балаболиш, аби балаболити?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Кум з Дюра-бачі на Україну не працюють...

Тим не менш ми заводимо валюту, сплачуємо податки, витрачаємо гроші на українські товари/послуги, якісь копійки донатимо на ті ж дрони (кум до кінця 2024 заводив/витрачав/платив)...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:52

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:По-трете, що це за кредит, який з 2008 не виплатили ? Вже 2025 рік

Іпотека яка кілька разів перекредитовувалась і реструктуризовувалась.
Так це ж класно
Батько зробив все так само як ви пропонували
замість жити на зароблене-взяв кредит 17 років тому і сьогодні винен напевно більше ніж тоді брав.... Алеж це чудово -він то пожив
а Вам прийдеться
а - виплачувати його кредит щоб
б - отримати його квартирку після смерті
І розмір цього кредит+відсотки буде якраз дорівнювати вартості такої квартири купленої з нуля
Вийде що кредит це не вихід...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:52

І все буде добре!© )))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Цікаво, чи хтось пам'ятає/зафіксував ціну помідорів минулого липня-серпня, коли їх "сезон" ?
у тебя что приложение атб не сохраняет чеки?
Зображення
тут и огурцы и помидоры

Ну, влітку я ще їпашив лопатою окопи в Серебрянському лісі! :lol:

Ну, помідори ще пів біди, але ціна огірків в сезон - це кінець епохи бідності пенсіонерів! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:55

Успіх огурец 45 грн за 708 грамм (там итоговые суммы не за 1кг)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:56

  Успіх написав:
  Hotab написав:А це хтось має годувати армію тепер!! Не будівельника в окоп відправляти, а брати кайло і вджобувати , щоб на фронті були сарделі котам.
А де сказано, що я не допомагаю армії/щоб на фронті були сарделі котам?
Можна посилання на такий допис, чи ти просто балаболиш, аби балаболити?


«Роботу знайшов, але ще дихаю повітрям».
Скільки місяців ти все «дихаєш повітрям»?
Як так? (С)
З тебе має бути 10-20 т грн лише ПДФО щомісяця, щоб я був тобою вдоволений :lol:
Ти тут навоняв на форумі за 2.5 роки на значно більшу суму, але хай хоч так ))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:56

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Якщо діти ЗАСРАНЦІ тоді батьки засранців отримують те що відраховують НОРМАЛЬНІ діти ... правда при цьому виявляється що й батьки НОРМАЛЬНИХ дітей при цьому отримують в 2 рази менше ніж для їх дітей вирахувала Держава

Можна подумати, що раніше все було геть інакше...пенсії як були ганебно-жебрацьки, так і будуть. Раніше на гастарбайтерів ледь не молилися, тепер всі хто не тут - вороги народу.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:58

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:КМожна позубоскалити - а можна спробувати докопатись до причини яка створила наслідок бідності
Кум з Дюра-бачі на Україну не працюють... але їх БАТЬКИ від України гроші отримують...
Можна довго розповідати що батьки заробили -але в нас батьки отримують те що відраховують їх діти
Якщо діти ЗАСРАНЦІ тоді батьки засранців отримують те що відраховують НОРМАЛЬНІ діти ... правда при цьому виявляється що й батьки НОРМАЛЬНИХ дітей при цьому отримують в 2 рази менше ніж для їх дітей вирахувала Держава
Тим не менш ми заводимо валюту, сплачуємо податки, витрачаємо гроші на українські товари/послуги, якісь копійки донатимо на ті ж дрони (кум до кінця 2024 заводив/витрачав/платив)...
Точно плитку виклали....
Що таке- завели валюту?
Це дали як податок Державі?
чи сплатили нею пенсію батькам?
Ні
Ви завезли валюту з якою пішли в магазин в якому купили товар який продавець купив за валюту...
Все
Єдине що заробила Держава-це податики які заплатив Підприємець продаючи Вам з кумом товар.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:59

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
148 тисяч дронів від Стерненко на 13 місяців(куди я регулярно закидую) від умерова в кращому випадку було 15 тисяч

Откуда цифры?
Дроны, которые летят на Энгельс и в др. такие же места, тоже от Стерненко?


на Єнгельс летять дрони самольотного типу, вони не дешеві до 1млн доларів

Стало відомо, скільки коштує українська ракета-дрон «Паляниця» Українська ракета-дрон «Паляниця», про успішне застосування якої повідомив Володимир Зеленський, коштує менше ніж 1 мільйона доларів.


Стерненко збирає на FPV дрони:
Розуміння різних видів FPV дронів — ключовий аспект у вивченні цієї технології. FPV дрони мають різні специфікації та можливості, що робить їх використання можливим у багатьох галузях. Головні категорії FPV включають фрістайл, для перегонів та для військових. FPV для перегонів це високошвидкісні дрони, що використовуються для гонок. Військові FPV дрони поділяються на FPV камікадзе, FPV бомбери та FPV для розвідки.


цифри кожного дня Стерненко доповідає на своєму тг, підпишиться і закиньте 2 грн хоч на 4му році війни

+760 дронів закупили за сьогодні завдяки вам! Дякую!

На суму 11 млн грн. Сьогодні отримали великий донат на 6.8 млн, тому вийшло так багато. Загалом вже 146 967 FPV (https://send.monobank.ua/jar/dzBdJ3737)🚀


https://t.me/ssternenko/40036

це 15 лютого 2025

Новий день — новий звіт за поставки. Ще 280 дронів завдяки вам передали до війська. Дякую!

+20 небесних FPV для 47 ОМБр.
+50 FPV воїнам 182 бату 122 ОБрТРО.
+20 небесних FPV для бригади Азов.
+50 товстих FPV десантникам 77 ОАеМБр.
+50 FPV морпіхам з 501 ОБМП.
+50 FPV роті SPLIT 95 оДШБр.
+30 небесних FPV для 45 ОАБр.
+10 небесних FPV для 39 ЗРП.

https://t.me/ssternenko/40088

це тільки за сьогодні 16 лютого 2024

ЛАД не стримуйте себе , внесіть 20грн (це пів пачки цигарок), разом до перемоги
спільноту форуму закликаю теж , скинути по 2 грн на русоріз Сергію Стерненку
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 16 лют, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:00

  budivelnik написав:.........
Я далекий від того що пенсіонерам жити легко -але точно впевнений що 20% найбідніших- пенсіонерів США/Європи - живуть точно не краще від тих пенсіонерів хто у нас отримує 3000 грн

Очень сомнительно.
ЛАД
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