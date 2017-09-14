Додано: Нед 16 лют, 2025 17:21

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Це російські наративи.

А ПФУ, на который вы ссылаетесь, - агент Кремля. Це російські наративи.А ПФУ, на который вы ссылаетесь, - агент Кремля. Можна позубоскалити - а можна спробувати докопатись до причини яка створила наслідок бідності

Кум з Дюра-бачі на Україну не працюють... але їх БАТЬКИ від України гроші отримують...

Можна довго розповідати що батьки заробили -але в нас батьки отримують те що відраховують їх діти

Якщо діти ЗАСРАНЦІ тоді батьки засранців отримують те що відраховують НОРМАЛЬНІ діти ... правда при цьому виявляється що й батьки НОРМАЛЬНИХ дітей при цьому отримують в 2 рази менше ніж для їх дітей вирахувала Держава Можна позубоскалити - а можна спробувати докопатись до причини яка створила наслідок бідностіКум з Дюра-бачі на Україну не працюють... але їх БАТЬКИ від України гроші отримують...Можна довго розповідати що батьки заробили -але в нас батьки отримують те що відраховують їх дітиЯкщо діти ЗАСРАНЦІ тоді батьки засранців отримують те що відраховують НОРМАЛЬНІ діти ... правда при цьому виявляється що й батьки НОРМАЛЬНИХ дітей при цьому отримують в 2 рази менше ніж для їх дітей вирахувала Держава

Причин много.

Но не знаю, как кум, а Дюрі-бачі работает официально, по-белому преподавателем вуза. И со своей зарплаты наверняка платит все положенные налоги. Но вот зарплата небольшая и налоги, соответственно.

То, что ему не хватает, и он вынужден зарабатывать ещё и не в Украине, не его вина.

И с тех заработков налоги платятся там, где он зарабатывает. Причин много.Но не знаю, как кум, аработает официально, по-белому преподавателем вуза. И со своей зарплаты наверняка платит все положенные налоги. Но вот зарплата небольшая и налоги, соответственно.То, что ему не хватает, и он вынужден зарабатывать ещё и не в Украине, не его вина.И с тех заработков налоги платятся там, где он зарабатывает.

Ще раз1 Є 20 млн громадян України які знаходяться в працездатному віці2 Є всього 10 млн людей які працюючи сплачують податки(можливо що й Дюра-Бачі в їх числі)3 Але це не заперечує того що є ще 10 млн які НЕ платятьі саме те що вони НЕ ПЛАТЯТЬ -зменшує розмір ПЕНСІЙНОГО як мінімум на третину ( а по факту наполовину)4 Крім того що не сплачуються податки до пенсійного , ще й комунальщики недоотримують , адже інфраструктурою користується 100% а платять за користування всього 50%.Це хоч зрозумілоПСперечислити поіменно тих хто платить може тільки Податкова ( і то не факт що має на це право)А звинуватити тих 10 млн що не платять -може тільки суд...та й то якщо десяток осіб податкової і пяток суд/прокуратура витратятьмісяць на те щоб довести всього ОДИН випадок.