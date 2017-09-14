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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1269612697126981269912700 ... 12704>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 42
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
16
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:20

  Успіх написав:
  Hotab написав:А це хтось має годувати армію тепер!! Не будівельника в окоп відправляти, а брати кайло і вджобувати , щоб на фронті були сарделі котам.
А де сказано, що я не допомагаю армії/щоб на фронті були сарделі котам?
Можна посилання на такий допис, чи ти просто балаболиш, аби балаболити?

Так такого посилання і немає )

Ти ж гарно розповідаєшь про інших, що їм потрібно робити
Але не пишешь, як ти тримаєшь єкономічний фронт. Написав тільки, як тобі файно, маючи заощадження. Саме тобі

Можешь написати, як ти допомагаєшь на ковбасу котам. Я збережу цей твій допис )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:20

І все буде добре!© )))

  Bobua написав:
  Hotab написав:А «на 140дол» який?


Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$

А 140$ -- це дуже й дуже...


Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма)
А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...

Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси.
І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...

Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?
Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂

Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме.
Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂

Все це чудово, що можна їсти цілий місяць кабаноси з хлібом😁
А куди в цю суму(а ми тут, взагалі, розглядаємо на що вистачить 4тис. пенсії пенсіонерам?) впихнути ще хоч якісь овочі/фрукти, хоч трошки молочного, хоч трошки рибки(не однієї соленої тюльки😁) і головне, щоб ще на комуналку залишилось, і хоч на якісь ліки за 300-500грн :mrgreen:
Думаю, що пенсія мала б бути хоча б тисяч 8-10!(при сьогоднішніх цінах)
Чи я помиляюсь?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:21

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Це російські наративи.
А ПФУ, на который вы ссылаетесь, - агент Кремля.
Можна позубоскалити - а можна спробувати докопатись до причини яка створила наслідок бідності
Кум з Дюра-бачі на Україну не працюють... але їх БАТЬКИ від України гроші отримують...
Можна довго розповідати що батьки заробили -але в нас батьки отримують те що відраховують їх діти
Якщо діти ЗАСРАНЦІ тоді батьки засранців отримують те що відраховують НОРМАЛЬНІ діти ... правда при цьому виявляється що й батьки НОРМАЛЬНИХ дітей при цьому отримують в 2 рази менше ніж для їх дітей вирахувала Держава

Причин много.
Но не знаю, как кум, а Дюрі-бачі работает официально, по-белому преподавателем вуза. И со своей зарплаты наверняка платит все положенные налоги. Но вот зарплата небольшая и налоги, соответственно.
То, что ему не хватает, и он вынужден зарабатывать ещё и не в Украине, не его вина.
И с тех заработков налоги платятся там, где он зарабатывает.
Ще раз
1 Є 20 млн громадян України які знаходяться в працездатному віці
2 Є всього 10 млн людей які працюючи сплачують податки(можливо що й Дюра-Бачі в їх числі)
3 Але це не заперечує того що є ще 10 млн які НЕ платять
і саме те що вони НЕ ПЛАТЯТЬ -зменшує розмір ПЕНСІЙНОГО як мінімум на третину ( а по факту наполовину)
4 Крім того що не сплачуються податки до пенсійного , ще й комунальщики недоотримують , адже інфраструктурою користується 100% а платять за користування всього 50%.

Це хоч зрозуміло
ПС
перечислити поіменно тих хто платить може тільки Податкова ( і то не факт що має на це право)
А звинуватити тих 10 млн що не платять -може тільки суд...та й то якщо десяток осіб податкової і пяток суд/прокуратура витратятьмісяць на те щоб довести всього ОДИН випадок.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:23

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И с тех заработков налоги платятся там, где он зарабатывает.

Ні, податки платяться в Україні. Переважно 6% як ФОП, але один грант завів через Україну і з нього 23%....
  ЛАД написав:И со своей зарплаты наверняка платит все положенные налоги. Но вот зарплата небольшая и налоги, соответственно.

Тут скоріш держава платить мені, а податки просто зменшують цю суму, я ж бюджетний кровосіся....

В тебе психічних розладів немає ? )
Бо дуже схоже на біполярку

То ти не заробляєшь в Україні, то ти препод в Україні
Ти забезоплатно викладаєшь ? ) Як препод, бронювання не маєшь ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 16 лют, 2025 17:25, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:24

  pesikot написав:Росіяни вдарили дроном по тепловій електростанції у Миколаєві: без тепла 46 000 абонентів
У ніч проти неділі, 16 лютого, росіяни атакували безпілотником критичну інфраструктуру Миколаєва, унаслідок чого тисячі абонентів залишилися без тепла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу", – зазначив прем’єр.

Сестра мого чоловіка як раз лежить в лікарні, там вранці температура повітря була +6. Вже вирішили проблему. Взагалі великої трагедії немає, постраждав 1 район. Люди вмикнули обігрівачі. Ремонтники працюють.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:24

  BIGor написав: водій автобуса отримує 1800 Євро. Що вже казати про розвинені країни ЄС.

Це до податків чи після? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:25

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Тим не менш ми заводимо валюту, сплачуємо податки, витрачаємо гроші на українські товари/послуги, якісь копійки донатимо на ті ж дрони (кум до кінця 2024 заводив/витрачав/платив)...
Точно плитку виклали....
Що таке- завели валюту?
Це дали як податок Державі?
чи сплатили нею пенсію батькам?
Ні
Ви завезли валюту з якою пішли в магазин в якому купили товар який продавець купив за валюту...
Все
Єдине що заробила Держава-це податики які заплатив Підприємець продаючи Вам з кумом товар.
20% на ровном месте/низашо - хорошее такое "Єдине що заробила"...

1 Якщо я сплатив 40% то це не говорить про те що я підстрибуючи мушу просто віддати половину сплаченого тому хто НІЧОГО не сплатив.
Я хочу отримати послуги від Держави на ВСЮ суму МНОЮ сплачену.
2 А за що отримують послуги від Держави ті хто не сплатив НІЧОГО ?
При чому обєм послуг який отримують вони такий самий як і обєм послуг який отримую я
Вони так само як і я користуються захистом ЗСУ і інфраструктурою ....

От і виходить
Я розлючений бо плачу в 2 рази більше ніж назад отримую
А деякі хитровимахані розповідають казочки що їм Держава винна ....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:27

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Що таке- завели валюту?

Отримали платіж з іноземного рахунку на рахунок в Україні, а потім продали її банку за гривні.
От кум вже не заводить не витрачає і податки не платить. Одні плюси для України.

да, понимание того, что ни копейки заработанных тобой денег не идет на тцк - дорогого стоит :)
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:32

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:Букет позавчора 978 грн. Десь 23 дол. Ну, не поїсти пару днів

Из расчёта пенсии так минимум неделю.
За базу було взято бюджет Флая і гіпотетичну можливість подарувати букет умовній філіпінці
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:32

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?

https://www.pfu.gov.ua/2169940-serednij ... 1-01-2025/

давайте розділяти. бо ви просто махлюєте ;)

з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень - такого немає в жодній розвиненій країні. там високий рівень пенсій забезпечується саме за ці збереження. як вирішити цю проблему - не знаю. та й влада не знає - тому й досі тягнуть з переходом від солідарної системи.

а тепер поговоримо про працюючих людей - й картина вже трошки інша. тому я завжди кажу, що не треба взагалі бла-бла, давайте реально подивимось на оточення. й щось дуже мало тих, хто живе неавіть не на 10 т грн, а на 20 т грн
Shaman
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