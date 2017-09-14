Ех людоньки, людоньки... Позажирались ви всі. Не цінуєте 140$
А 140$ -- це дуже й дуже...
Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма) А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...
Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси. І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...
Чи вже й кабаноси в горло не лізуть? Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂
Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме. Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂
Все це чудово, що можна їсти цілий місяць кабаноси з хлібом😁 А куди в цю суму(а ми тут, взагалі, розглядаємо на що вистачить 4тис. пенсії пенсіонерам?) впихнути ще хоч якісь овочі/фрукти, хоч трошки молочного, хоч трошки рибки(не однієї соленої тюльки😁) і головне, щоб ще на комуналку залишилось, і хоч на якісь ліки за 300-500грн Думаю, що пенсія мала б бути хоча б тисяч 8-10!(при сьогоднішніх цінах) Чи я помиляюсь?
ЛАД написав:Це російські наративи. А ПФУ, на который вы ссылаетесь, - агент Кремля.
Можна позубоскалити - а можна спробувати докопатись до причини яка створила наслідок бідності Кум з Дюра-бачі на Україну не працюють... але їх БАТЬКИ від України гроші отримують... Можна довго розповідати що батьки заробили -але в нас батьки отримують те що відраховують їх діти Якщо діти ЗАСРАНЦІ тоді батьки засранців отримують те що відраховують НОРМАЛЬНІ діти ... правда при цьому виявляється що й батьки НОРМАЛЬНИХ дітей при цьому отримують в 2 рази менше ніж для їх дітей вирахувала Держава
Причин много. Но не знаю, как кум, а Дюрі-бачі работает официально, по-белому преподавателем вуза. И со своей зарплаты наверняка платит все положенные налоги. Но вот зарплата небольшая и налоги, соответственно. То, что ему не хватает, и он вынужден зарабатывать ещё и не в Украине, не его вина. И с тех заработков налоги платятся там, где он зарабатывает.
Ще раз 1 Є 20 млн громадян України які знаходяться в працездатному віці 2 Є всього 10 млн людей які працюючи сплачують податки(можливо що й Дюра-Бачі в їх числі) 3 Але це не заперечує того що є ще 10 млн які НЕ платять і саме те що вони НЕ ПЛАТЯТЬ -зменшує розмір ПЕНСІЙНОГО як мінімум на третину ( а по факту наполовину) 4 Крім того що не сплачуються податки до пенсійного , ще й комунальщики недоотримують , адже інфраструктурою користується 100% а платять за користування всього 50%.
Це хоч зрозуміло ПС перечислити поіменно тих хто платить може тільки Податкова ( і то не факт що має на це право) А звинуватити тих 10 млн що не платять -може тільки суд...та й то якщо десяток осіб податкової і пяток суд/прокуратура витратятьмісяць на те щоб довести всього ОДИН випадок.
У ніч проти неділі, 16 лютого, росіяни атакували безпілотником критичну інфраструктуру Миколаєва, унаслідок чого тисячі абонентів залишилися без тепла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу", – зазначив прем’єр.
Сестра мого чоловіка як раз лежить в лікарні, там вранці температура повітря була +6. Вже вирішили проблему. Взагалі великої трагедії немає, постраждав 1 район. Люди вмикнули обігрівачі. Ремонтники працюють.
Дюрі-бачі написав:Тим не менш ми заводимо валюту, сплачуємо податки, витрачаємо гроші на українські товари/послуги, якісь копійки донатимо на ті ж дрони (кум до кінця 2024 заводив/витрачав/платив)...
Точно плитку виклали.... Що таке- завели валюту? Це дали як податок Державі? чи сплатили нею пенсію батькам? Ні Ви завезли валюту з якою пішли в магазин в якому купили товар який продавець купив за валюту... Все Єдине що заробила Держава-це податики які заплатив Підприємець продаючи Вам з кумом товар.
20% на ровном месте/низашо - хорошее такое "Єдине що заробила"...
1 Якщо я сплатив 40% то це не говорить про те що я підстрибуючи мушу просто віддати половину сплаченого тому хто НІЧОГО не сплатив. Я хочу отримати послуги від Держави на ВСЮ суму МНОЮ сплачену. 2 А за що отримують послуги від Держави ті хто не сплатив НІЧОГО ? При чому обєм послуг який отримують вони такий самий як і обєм послуг який отримую я Вони так само як і я користуються захистом ЗСУ і інфраструктурою ....
От і виходить Я розлючений бо плачу в 2 рази більше ніж назад отримую А деякі хитровимахані розповідають казочки що їм Держава винна ....
з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень - такого немає в жодній розвиненій країні. там високий рівень пенсій забезпечується саме за ці збереження. як вирішити цю проблему - не знаю. та й влада не знає - тому й досі тягнуть з переходом від солідарної системи.
а тепер поговоримо про працюючих людей - й картина вже трошки інша. тому я завжди кажу, що не треба взагалі бла-бла, давайте реально подивимось на оточення. й щось дуже мало тих, хто живе неавіть не на 10 т грн, а на 20 т грн