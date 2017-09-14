budivelnik написав:

_hunter написав: 20% на ровном месте/низашо - хорошее такое "Єдине що заробила"... 20% на ровном месте/низашо - хорошее такое "Єдине що заробила"...

1 Якщо я сплатив 40% то це не говорить про те що я підстрибуючи мушу просто віддати половину сплаченого тому хто НІЧОГО не сплатив.Я хочу отримати послуги від Держави на ВСЮ суму МНОЮ сплачену.2 А за що отримують послуги від Держави ті хто не сплатив НІЧОГО ?При чому обєм послуг який отримують вони такий самий як і обєм послуг який отримую яВони так само як і я користуються захистом ЗСУ і інфраструктурою ....От і виходитьЯ розлючений бо плачу в 2 рази більше ніж назад отримуюА деякі хитровимахані розповідають казочки що їм Держава винна ....