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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 42
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
16
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:32

  fler написав:
  pesikot написав:Росіяни вдарили дроном по тепловій електростанції у Миколаєві: без тепла 46 000 абонентів
У ніч проти неділі, 16 лютого, росіяни атакували безпілотником критичну інфраструктуру Миколаєва, унаслідок чого тисячі абонентів залишилися без тепла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу", – зазначив прем’єр.

Сестра мого чоловіка як раз лежить в лікарні, там вранці температура повітря була +6. Вже вирішили проблему. Взагалі великої трагедії немає, постраждав 1 район. Люди вмикнули обігрівачі. Ремонтники працюють.

Це добре, якщо так
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:33

  Успіх написав:Думаю, що пенсія мала б бути хоча б тисяч 8-10!(при сьогоднішніх цінах)
Чи я помиляюсь?
когда папа попал в больницу лечение стоило 3 тыс грн В ДЕНЬ. больница государственная, койка и питание бесплатно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:34

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Точно плитку виклали....
Що таке- завели валюту?
Це дали як податок Державі?
чи сплатили нею пенсію батькам?
Ні
Ви завезли валюту з якою пішли в магазин в якому купили товар який продавець купив за валюту...
Все
Єдине що заробила Держава-це податики які заплатив Підприємець продаючи Вам з кумом товар.
20% на ровном месте/низашо - хорошее такое "Єдине що заробила"...

1 Якщо я сплатив ...

то это вообще никакого отношения не имеет к 20ти % на ровном месте/низашо ;)
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  konstantin kirovograd написав:--------------
Не соглашусь.Вы можете поинтересоваться в пенсиооном фонде сколько нужно работать и получать чтобы была пенсия хотябы 10000 грн.Вас это удивит.Большинство простых работяг Украины обречены на пенсию до 5000 грн

а скільки треба? розкажіть, якщо знаєте 8)
Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:40

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:20% на ровном месте/низашо - хорошее такое "Єдине що заробила"...
1 Якщо я сплатив 40% то це не говорить про те що я підстрибуючи мушу просто віддати половину сплаченого тому хто НІЧОГО не сплатив.
Я хочу отримати послуги від Держави на ВСЮ суму МНОЮ сплачену.
2 А за що отримують послуги від Держави ті хто не сплатив НІЧОГО ?
При чому обєм послуг який отримують вони такий самий як і обєм послуг який отримую я
Вони так само як і я користуються захистом ЗСУ і інфраструктурою ....

От і виходить
Я розлючений бо плачу в 2 рази більше ніж назад отримую
А деякі хитровимахані розповідають казочки що їм Держава винна ....
то это вообще никакого отношения не имеет к 20ти % на ровном месте/низашо ;)
А от з цього місця акуратніше...
1 Платив я
2 Якщо платив я- то чому Ви вирішили що я платив даремно?
3 Якщо я платив за щось - то не дивно що хочу це щось ОТРИМАТИ повністю , а не поділити пополам з тим хто не платив.ю

Звідси висновок
Виставляти претензію комусь( в тому числі і Державі) може тільки той хто СПЛАТИВ БІЛЬШЕ ніж ОТРИМАВ.
При чому
Претензії треба виставляти до тих хто ОТРИМУЄ БІЛЬШЕ ніж платить, а не до тих хто Перерозподіляє(держава)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:41

  Faceless написав:
Shaman написав:
  konstantin kirovograd написав:--------------
Не соглашусь.Вы можете поинтересоваться в пенсиооном фонде сколько нужно работать и получать чтобы была пенсия хотябы 10000 грн.Вас это удивит.Большинство простых работяг Украины обречены на пенсию до 5000 грн

а скільки треба? розкажіть, якщо знаєте 8)
Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт

щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:[quote="5825477:konstantin kirovograd"]
--------------
Не соглашусь.Вы можете поинтересоваться в пенсиооном фонде сколько нужно работать и получать чтобы была пенсия хотябы 10000 грн.Вас это удивит.Большинство простых работяг Украины обречены на пенсию до 5000 грн

а скільки треба? розкажіть, якщо знаєте 8)
Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт

щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?[/quote]Думаю це мінімум якщо на зараз, і за свій стаж треба мати мабуть років 10 зарплату, що для того часу була б мінімум впʼятеро більше за мінімальну.
Це для звичайного смертного, про держслужбовців мова не йде. Просто відкрийте особистий кабінет на сайті ПФ, там є "пенсійний калькулятор", що обраховує гіпотетичну пенсію, враховуючи ваші попередні внески і за припущення, що подальші будуть такі ж в середньому. Дуже цікаво переглядати
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?

в мами пенсія 10.5, коєфіцієнт ЗП 1.66 /1.9 (оптимізований) (еквівалент 36 / 42 тис. чистої ЗП) і 45 років стажу.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:49

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:1 Якщо я сплатив ...
то это вообще никакого отношения не имеет к 20ти % на ровном месте/низашо ;)
А от з цього місця акуратніше...
1 Платив я
2 Якщо платив я- то чому Ви вирішили що я платив даремно?
3 Якщо я платив за щось - то не дивно що хочу це щось ОТРИМАТИ повністю , а не поділити пополам з тим хто не платив.ю

Звідси висновок
Виставляти претензію комусь( в тому числі і Державі)

Чуть внимательнее читайте: не _зря_ — просто связи нет.
Да, конечно же можете - причем _только_ декларирующей бесплатность услуг Державі.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:50

  prodigy написав:спільноту форуму закликаю теж , скинути по 2 грн на русоріз Сергію Стерненку

Так і роблю іноді...
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