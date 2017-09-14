У ніч проти неділі, 16 лютого, росіяни атакували безпілотником критичну інфраструктуру Миколаєва, унаслідок чого тисячі абонентів залишилися без тепла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу", – зазначив прем’єр.
Сестра мого чоловіка як раз лежить в лікарні, там вранці температура повітря була +6. Вже вирішили проблему. Взагалі великої трагедії немає, постраждав 1 район. Люди вмикнули обігрівачі. Ремонтники працюють.
budivelnik написав:Точно плитку виклали.... Що таке- завели валюту? Це дали як податок Державі? чи сплатили нею пенсію батькам? Ні Ви завезли валюту з якою пішли в магазин в якому купили товар який продавець купив за валюту... Все Єдине що заробила Держава-це податики які заплатив Підприємець продаючи Вам з кумом товар.
20% на ровном месте/низашо - хорошее такое "Єдине що заробила"...
1 Якщо я сплатив ...
то это вообще никакого отношения не имеет к 20ти % на ровном месте/низашо
konstantin kirovograd написав:-------------- Не соглашусь.Вы можете поинтересоваться в пенсиооном фонде сколько нужно работать и получать чтобы была пенсия хотябы 10000 грн.Вас это удивит.Большинство простых работяг Украины обречены на пенсию до 5000 грн
а скільки треба? розкажіть, якщо знаєте
Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт
_hunter написав:20% на ровном месте/низашо - хорошее такое "Єдине що заробила"...
1 Якщо я сплатив 40% то це не говорить про те що я підстрибуючи мушу просто віддати половину сплаченого тому хто НІЧОГО не сплатив. Я хочу отримати послуги від Держави на ВСЮ суму МНОЮ сплачену. 2 А за що отримують послуги від Держави ті хто не сплатив НІЧОГО ? При чому обєм послуг який отримують вони такий самий як і обєм послуг який отримую я Вони так само як і я користуються захистом ЗСУ і інфраструктурою ....
От і виходить Я розлючений бо плачу в 2 рази більше ніж назад отримую А деякі хитровимахані розповідають казочки що їм Держава винна ....
то это вообще никакого отношения не имеет к 20ти % на ровном месте/низашо
А от з цього місця акуратніше... 1 Платив я 2 Якщо платив я- то чому Ви вирішили що я платив даремно? 3 Якщо я платив за щось - то не дивно що хочу це щось ОТРИМАТИ повністю , а не поділити пополам з тим хто не платив.ю
Звідси висновок Виставляти претензію комусь( в тому числі і Державі) може тільки той хто СПЛАТИВ БІЛЬШЕ ніж ОТРИМАВ. При чому Претензії треба виставляти до тих хто ОТРИМУЄ БІЛЬШЕ ніж платить, а не до тих хто Перерозподіляє(держава)
konstantin kirovograd написав:-------------- Не соглашусь.Вы можете поинтересоваться в пенсиооном фонде сколько нужно работать и получать чтобы была пенсия хотябы 10000 грн.Вас это удивит.Большинство простых работяг Украины обречены на пенсию до 5000 грн
а скільки треба? розкажіть, якщо знаєте
Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт
щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?
Shaman написав:[quote="5825477:konstantin kirovograd"] -------------- Не соглашусь.Вы можете поинтересоваться в пенсиооном фонде сколько нужно работать и получать чтобы была пенсия хотябы 10000 грн.Вас это удивит.Большинство простых работяг Украины обречены на пенсию до 5000 грн
а скільки треба? розкажіть, якщо знаєте
Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт
щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?[/quote]Думаю це мінімум якщо на зараз, і за свій стаж треба мати мабуть років 10 зарплату, що для того часу була б мінімум впʼятеро більше за мінімальну. Це для звичайного смертного, про держслужбовців мова не йде. Просто відкрийте особистий кабінет на сайті ПФ, там є "пенсійний калькулятор", що обраховує гіпотетичну пенсію, враховуючи ваші попередні внески і за припущення, що подальші будуть такі ж в середньому. Дуже цікаво переглядати
то это вообще никакого отношения не имеет к 20ти % на ровном месте/низашо
А от з цього місця акуратніше... 1 Платив я 2 Якщо платив я- то чому Ви вирішили що я платив даремно? 3 Якщо я платив за щось - то не дивно що хочу це щось ОТРИМАТИ повністю , а не поділити пополам з тим хто не платив.ю
Звідси висновок Виставляти претензію комусь( в тому числі і Державі)
Чуть внимательнее читайте: не _зря_ — просто связи нет. Да, конечно же можете - причем _только_ декларирующей бесплатность услуг Державі.