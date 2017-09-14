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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1269812699127001270112702 ... 12705>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 42
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
16
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?

в мами пенсія 10.5, коєфіцієнт ЗП 1.66 /1.9 (оптимізований) (еквівалент 36 / 42 тис. чистої ЗП) і 45 років стажу.
45 років стажу зможуть прожити не тільки лиш всі, дай бог вашій мамі здоровʼя
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:давайте розділяти. бо ви просто махлюєте

з пенсіями у нас біда. чому

В нас не тільки з пенсіями біда, а і з більшістю бюджетних зарплат, де не мають можливість собі призначити 100% премії, а також зарплат в приватному бізнесі в малих містах і селах.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:54

Творити добро - так легко!

  pesikot написав:Можешь написати, як ти допомагаєшь на ковбасу котам. Я збережу цей твій допис )
Тож зберігай))
Я допомагаю своїй батареї, щоб там місцеві коти і собаки мали достатньо сосисок і сардельок! :D
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:54

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?

в мами пенсія 10.5, коєфіцієнт ЗП 1.66 /1.9 (оптимізований) (еквівалент 36 / 42 тис. чистої ЗП) і 45 років стажу.

Это было. Сегодня коэффициент замещения стремиться к 30%. Будет ещё меньше. Солидарность она такая. Запад давно перешёл на систему соц.пенсия, отчисления от ставки, свои отчисления лично. 3 источника. Все знают что фудбанки - это не государство; соц.жилье - тесно, всё течет периодически и ломается часто - это государство, при этом коммунальные на человеке. Не оплатил - под мост.
Поэтому плакать о заводе валюты под 6%, простите, но наглость.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:54

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?
в мами пенсія 10.5, коєфіцієнт ЗП 1.66 /1.9 (оптимізований) (еквівалент 36 / 42 тис. чистої ЗП) і 45 років стажу.
Сьогоднішні коефіцієнти це ще відрижка совка яка не може бути змінена поки не підсилять відповідальність кожної окремої людини по сплаті до власного пенсійного рахунку.
Жоден притомний бізнесмен не буде платити навіть 22% від зарплати 36000 грн 45 років щоб отримати 10 000 грн пенсії
Прикиньте самі
36 000 * 12 місяців*45 років*22%=4 276 800

Я вже мовчу що треба було платити й ПДФО 18% це ще 4 млн грн

А все тому що для 2 млн Бюджетників це ще якось працює то для тих 10 млн які платять за всіх - це вже маразм.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:54

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?

https://www.pfu.gov.ua/2169940-serednij ... 1-01-2025/

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И с тех заработков налоги платятся там, где он зарабатывает.

Ні, податки платяться в Україні. Переважно 6% як ФОП, але один грант завів через Україну і з нього 23%....
  ЛАД написав:И со своей зарплаты наверняка платит все положенные налоги. Но вот зарплата небольшая и налоги, соответственно.

Тут скоріш держава платить мені, а податки просто зменшують цю суму, я ж бюджетний кровосіся....

здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:55

  Faceless написав:Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт

Всё очень сложно, пахать несколько десятков лет на какой-то гигантской зарплате, чтобы получить пенсию 10 тысяч. Гораздо более простой вариант, мобилизоваться в ЗСУ, немного повоевать, можно до недели, получить инвалидность, лучше конечно второй степени, третья не очень, на первой слишком много лекарств надо, и вот пенсия 12400 грн. И это солдату, не офицеру, без стажа. Идеальный вариант. На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 16 лют, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:57

  Faceless написав:За базу було взято бюджет Флая і гіпотетичну можливість подарувати букет умовній філіпінці

А нахріна тій умовній філіпінці той букет? Не хочу розчаровувати Флая, але є філіпінки, які заробляють всім відому суму за день, він саме таку шукає? :lol:
Інші, які більш-менш привабливі, в них може буть до сотні умовних Флаїв.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:00

  detroytred написав:Дієтичне треба все. Ще й якісне.
Яке коштує...

Умерли старые дед с бабкой, попали в рай.
Идут, а вокруг красота, птички поют, ягоды диковиные растут,
деревья со всякими вкусностями, в общем - все есть и все бесплатно.
Вдруг дед как залепит наотмашь бабке в ухо.
Бабка: ЗА ЧТООООО!!????
Дед: Все ты, со своими кашами да диетами! Давно бы тут были !!!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?

https://www.pfu.gov.ua/2169940-serednij ... 1-01-2025/

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И с тех заработков налоги платятся там, где он зарабатывает.

Ні, податки платяться в Україні. Переважно 6% як ФОП, але один грант завів через Україну і з нього 23%....
  ЛАД написав:И со своей зарплаты наверняка платит все положенные налоги. Но вот зарплата небольшая и налоги, соответственно.

Тут скоріш держава платить мені, а податки просто зменшують цю суму, я ж бюджетний кровосіся....

здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.
Faceless
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