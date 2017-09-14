konstantin kirovograd написав:-------------- Не соглашусь.Вы можете поинтересоваться в пенсиооном фонде сколько нужно работать и получать чтобы была пенсия хотябы 10000 грн.Вас это удивит.Большинство простых работяг Украины обречены на пенсию до 5000 грн
а скільки треба? розкажіть, якщо знаєте
Пенсійний Фонд
Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. П = Зп х Кс, де: П – розмір пенсії, у гривнях; Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи,
Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, Кс = (См х Вс)/(100% х 12) См – сума місяців страхового стажу; Вс – величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), яка за період участі в солідарній системі дорівнює 1%. Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 – 0,85.
Згрубша , якщо КС=0,75 то П(пенсія10000)=З(арПлата 13334)*КС(0,75)
не пишите бред-вы судя по постоянным подсчётам на форуме математик.....какие 10000 пенсии за 13000 зарплаты)))
❗️НАТО і ЗСУ на межі конфлікту: британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї, – The Telegraph.
▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою; ▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп; ▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян; ▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства; ▪️ Британські джерела повідомляють про випадки корупції – зникнення техніки та запчастин.
Shaman написав: з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень -
ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили? Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?