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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 42
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
16
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:03

  fler написав:Взагалі великої трагедії немає, постраждав 1 район.

Тобто все класно, експорт працює, все на полицях магазинів є.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:04

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?

в мами пенсія 10.5, коєфіцієнт ЗП 1.66 /1.9 (оптимізований) (еквівалент 36 / 42 тис. чистої ЗП) і 45 років стажу.
45 років стажу зможуть прожити не тільки лиш всі, дай бог вашій мамі здоровʼя

Згідно чинного законодавства, у мене 33 роки страхового стажу
Бо інститут, бо працевлаштування.

Ще трішки і 45 буде )
Навіть тоді, я буду молодше мами Дюрі-бачі на сьогодні
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.

Хай буде й так, але я вважаю, що це проблема політиків щоб знайти фінансування як Тимошенко в 2007 чи як уряд Греції при вступі в ЄС. На худий кінець як Лукашенко.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:08

  pesikot написав:Навіть тоді, я буду молодше мами Дюрі-бачі на сьогодні
моложе? теперь ты лучшая мама года!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:08

  Успіх написав:
  pesikot написав:Можешь написати, як ти допомагаєшь на ковбасу котам. Я збережу цей твій допис )
Тож зберігай))
Я допомагаю своїй батареї, щоб там місцеві коти і собаки мали достатньо сосисок і сардельок! :D

100 гривень ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:10

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Навіть тоді, я буду молодше мами Дюрі-бачі на сьогодні
моложе? ты лучшая мама года!

Виталинка, проходи мимо ) женщины 50+ меня не интересуют
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:10

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  konstantin kirovograd написав:--------------
Не соглашусь.Вы можете поинтересоваться в пенсиооном фонде сколько нужно работать и получать чтобы была пенсия хотябы 10000 грн.Вас это удивит.Большинство простых работяг Украины обречены на пенсию до 5000 грн
а скільки треба? розкажіть, якщо знаєте 8)
Пенсійний Фонд
Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.
П = Зп х Кс, де:
П – розмір пенсії, у гривнях;
Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи,
Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи,

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії,
Кс = (См х Вс)/(100% х 12)
См – сума місяців страхового стажу;
Вс – величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), яка за період участі в солідарній системі дорівнює 1%.
Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 – 0,85.

Згрубша , якщо КС=0,75 то
П(пенсія10000)=З(арПлата 13334)*КС(0,75)

не пишите бред-вы судя по постоянным подсчётам на форуме математик.....какие 10000 пенсии за 13000 зарплаты)))
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:11

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.
Хай буде й так, але я вважаю, що це проблема політиків щоб знайти фінансування як Тимошенко в 2007 чи як уряд Греції при вступі в ЄС. На худий кінець як Лукашенко.
У Вас особисто є досвід коли ВАШУ проблему хтось вирішив за СВІЙ рахунок?
Немає
То чому Ви вперто просуваєте тезу що це можливо?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:12

❗️НАТО і ЗСУ на межі конфлікту: британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї, – The Telegraph.

▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою;
▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп;
▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян;
▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства;
▪️ Британські джерела повідомляють про випадки корупції – зникнення техніки та запчастин.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... d-weapons/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:14

  Shaman написав:
з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень -
ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили?
Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?
Banderlog
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