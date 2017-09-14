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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 127001270112702127031270412705>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 42
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
16
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:14

  konstantin kirovograd написав:
  budivelnik написав:
  Shaman написав:а скільки треба? розкажіть, якщо знаєте 8)
Пенсійний Фонд
Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.
П = Зп х Кс, де:
П – розмір пенсії, у гривнях;
Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи,
Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи,

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії,
Кс = (См х Вс)/(100% х 12)
См – сума місяців страхового стажу;
Вс – величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), яка за період участі в солідарній системі дорівнює 1%.
Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 – 0,85.

Згрубша , якщо КС=0,75 то
П(пенсія10000)=З(арПлата 13334)*КС(0,75)

не пишите бред-вы судя по постоянным подсчётам на форуме математик.....какие 10000 пенсии за 13000 зарплаты)))
Застав дурня Богу молитись -він і голову розібє....
Ти хоч подивився звідки формули?
Так пояснюю -формула з сайту Пенсійного Фонду
Друге питання що я взяв максимальний КС....
Але ж якщо на плечах голова а не вавка - то міг би з цим розібратись...

А фонтанувати емоція найкраще вмію пацієнти психлікарень... напевно тому що в них вавка в голові.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:15

Налєтай/торопісь!©)))

  freeze написав:
  Faceless написав:Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт

Всё очень сложно, пахать несколько десятков лет на какой-то гигантской зарплате, чтобы получить пенсию 10 тысяч. Гораздо более простой вариант, мобилизоваться в ЗСУ, немного повоевать, можно до недели, получить инвалидность, лучше конечно второй степени, третья не очень, на первой слишком много лекарств надо, и вот пенсия 12400 грн. И это солдату, не офицеру, без стажа. Идеальный вариант. На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.

Флаю, та іншим на замітку☝️😁😁😁

Флай на таку пенсію вже міг би дозволити собі раз на місяць справжню філіпінку! :mrgreen:
...а не тільки фантазії і свою руку :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:15

Xenon тут чуть больше для тех кому лень читать
🧐Між ЗСУ та НАТО виник конфлікт через радянські підходи до війни, який ледь не призвів до стрілянини між британцями та українцями, — The Telegraph

Головні тези статті:

🔹Британські військові критикують українську армію за надмірні витрати західної зброї та техніки через застосування масованого вогневого впливу замість точкових ударів.
🔹Українські сили використовують західні протитанкові комплекси NLAW, як радянські РПГ, витрачаючи сотні тисяч фунтів стерлінгів на хаотичні залпи.
🔹НАТО стурбоване тим, що використання західної зброї за радянськими стандартами знижує її ефективність і виснажує запаси боєприпасів союзників.
🔹Через брак часу українські військові не змогли повністю опанувати тактику Альянсу, а деякі з них вважали західні методи непридатними для фронту.
🔹У ході навчань між британськими інструкторами та українськими військовими виникала напруга, що одного разу ледь не призвело до застосування зброї.
🔹Виявлено випадки покинутої західної зброї на полі бою, зокрема Javelin, вартістю понад 100 000 доларів.
🔹Росіяни, за деякими оцінками, мають більше Javelin, ніж британська армія.
🔹Британські джерела також повідомляють про корупцію під час підготовки українських військових – зникнення обладнання та дефіцит ключових деталей у техніці.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:16

  freeze написав:
  Faceless написав:Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт

Всё очень сложно, пахать несколько десятков лет на какой-то гигантской зарплате, чтобы получить пенсию 10 тысяч. Гораздо более простой вариант, мобилизоваться в ЗСУ, немного повоевать, можно до недели, получить инвалидность, лучше конечно второй степени, третья не очень, на первой слишком много лекарств надо, и вот пенсия 12400 грн. И это солдату, не офицеру, без стажа. Идеальный вариант. На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.

вторую дают при ампутации,без руки получать 12 000 это мало,ну там 900 000 ещё дадут помощь но всёравно не справедливо и мало-очень мало(((.Прокуроры от Крупы тоже вторые группы получили кстати.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Нед 16 лют, 2025 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:То чому Ви вперто просуваєте тезу що це можливо?

Бо Україна так живе 2.5 роки і жила в найкращі 2007-2008 р, а мадяри, греки і т.д. - десятки років...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лют, 2025 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:17

  Wirująświatła написав:Xenon тут чуть больше для тех кому лень читать
🧐Між ЗСУ та НАТО виник конфлікт через радянські підходи до війни, який ледь не призвів до стрілянини між британцями та українцями, — The Telegraph

Головні тези статті:

🔹Британські військові критикують українську армію за надмірні витрати західної зброї та техніки через застосування масованого вогневого впливу замість точкових ударів.
🔹Українські сили використовують західні протитанкові комплекси NLAW, як радянські РПГ, витрачаючи сотні тисяч фунтів стерлінгів на хаотичні залпи.
🔹НАТО стурбоване тим, що використання західної зброї за радянськими стандартами знижує її ефективність і виснажує запаси боєприпасів союзників.
🔹Через брак часу українські військові не змогли повністю опанувати тактику Альянсу, а деякі з них вважали західні методи непридатними для фронту.
🔹У ході навчань між британськими інструкторами та українськими військовими виникала напруга, що одного разу ледь не призвело до застосування зброї.
🔹Виявлено випадки покинутої західної зброї на полі бою, зокрема Javelin, вартістю понад 100 000 доларів.
🔹Росіяни, за деякими оцінками, мають більше Javelin, ніж британська армія.
🔹Британські джерела також повідомляють про корупцію під час підготовки українських військових – зникнення обладнання та дефіцит ключових деталей у техніці.


пусть придут и покажут как нужно Джавелины не оставлять.

попередавали старья а теперь умничают.Смотрел видео на ютюб---пацаны сами купили на Алиекспресс камеры заднего вида на Абрамс или Леопард потому что пришёл без камер,списанный наверное какой-то
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Нед 16 лют, 2025 18:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:19

  Banderlog написав:
  Shaman написав:з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень -
ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили?
Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?
Я впевнений
Проблема в тому що кошти які збирав з своїх громадян СОВОК і вкладав їх в ВПК - після розвалу совка просто зникли.... А пенсіонери в кількості 13 млн осіб - залишились....
Тоді Україна прийняла рішення
Забирати гроші з працюючих в Україні і віддавати їх тим чиї заощадження згоріли з Совком....
Це підірвало як Пенсійну систему так і наше майбутнє...
І буде підривати ще дуже довго поки не заробимо десь 100 млрд доларів з яких будемо платити гроші вчора вийшовшим на пенсію , а гроші тих хто працює зараз -дамо можливість відкладати на їх пенсії.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:21

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:То чому Ви вперто просуваєте тезу що це можливо?
Бо Україна так живе 2.5 роки і жила в найкращі 2007-2008 р, а мадяри, греки і т.д. - десятки років...
У вас є приклад тата....
В кредит ви можете ДОБРЕ жити пару років... а потім вашим дітям вже десятки років цей кредит треба буде відробляти
Не будьте таким наївним.
Чарівні палички залишились в книжках які читали в дитинстві.
Сьогодні ви ж не дитина.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:22

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень -
ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили?
Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?
Я впевнений
Проблема в тому що кошти які збирав з своїх громадян СОВОК і вкладав їх в ВПК - після розвалу совка просто зникли.... А пенсіонери в кількості 13 млн осіб - залишились....
Тоді Україна прийняла рішення
Забирати гроші з працюючих в Україні і віддавати їх тим чиї заощадження згоріли з Совком....
Це підірвало як Пенсійну систему так і наше майбутнє...
І буде підривати ще дуже довго поки не заробимо десь 100 млрд доларів з яких будемо платити гроші вчора вийшовшим на пенсію , а гроші тих хто працює зараз -дамо можливість відкладати на їх пенсії.

А вы хотели чтобы пенсов со скалы сбросили в 1991 году как в Спарте или на лодке отправили в море как делали в Японии :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:23

  Xenon написав:
❗️НАТО і ЗСУ на межі конфлікту: британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї, – The Telegraph.

▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою;
▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп;
▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян;
▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства;
▪️ Британські джерела повідомляють про випадки корупції – зникнення техніки та запчастин.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... d-weapons/

а чуть раньше мне тут диванный вертолетчик с пеной у рта доказывал, что "несунов" не бывает... Ну, посмотрим как эта же отмазка у официалов прокатит...
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