Shaman написав:а скільки треба? розкажіть, якщо знаєте
Пенсійний Фонд
Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. П = Зп х Кс, де: П – розмір пенсії, у гривнях; Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи,
Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, Кс = (См х Вс)/(100% х 12) См – сума місяців страхового стажу; Вс – величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), яка за період участі в солідарній системі дорівнює 1%. Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 – 0,85.
Згрубша , якщо КС=0,75 то П(пенсія10000)=З(арПлата 13334)*КС(0,75)
не пишите бред-вы судя по постоянным подсчётам на форуме математик.....какие 10000 пенсии за 13000 зарплаты)))
Застав дурня Богу молитись -він і голову розібє.... Ти хоч подивився звідки формули? Так пояснюю -формула з сайту Пенсійного Фонду Друге питання що я взяв максимальний КС.... Але ж якщо на плечах голова а не вавка - то міг би з цим розібратись...
А фонтанувати емоція найкраще вмію пацієнти психлікарень... напевно тому що в них вавка в голові.....
Faceless написав:Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт
Всё очень сложно, пахать несколько десятков лет на какой-то гигантской зарплате, чтобы получить пенсию 10 тысяч. Гораздо более простой вариант, мобилизоваться в ЗСУ, немного повоевать, можно до недели, получить инвалидность, лучше конечно второй степени, третья не очень, на первой слишком много лекарств надо, и вот пенсия 12400 грн. И это солдату, не офицеру, без стажа. Идеальный вариант. На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.
Флаю, та іншим на замітку☝️😁😁😁
Флай на таку пенсію вже міг би дозволити собі раз на місяць справжню філіпінку! ...а не тільки фантазії і свою руку
🧐Між ЗСУ та НАТО виник конфлікт через радянські підходи до війни, який ледь не призвів до стрілянини між британцями та українцями, — The Telegraph
Головні тези статті:
🔹Британські військові критикують українську армію за надмірні витрати західної зброї та техніки через застосування масованого вогневого впливу замість точкових ударів. 🔹Українські сили використовують західні протитанкові комплекси NLAW, як радянські РПГ, витрачаючи сотні тисяч фунтів стерлінгів на хаотичні залпи. 🔹НАТО стурбоване тим, що використання західної зброї за радянськими стандартами знижує її ефективність і виснажує запаси боєприпасів союзників. 🔹Через брак часу українські військові не змогли повністю опанувати тактику Альянсу, а деякі з них вважали західні методи непридатними для фронту. 🔹У ході навчань між британськими інструкторами та українськими військовими виникала напруга, що одного разу ледь не призвело до застосування зброї. 🔹Виявлено випадки покинутої західної зброї на полі бою, зокрема Javelin, вартістю понад 100 000 доларів. 🔹Росіяни, за деякими оцінками, мають більше Javelin, ніж британська армія. 🔹Британські джерела також повідомляють про корупцію під час підготовки українських військових – зникнення обладнання та дефіцит ключових деталей у техніці.
Faceless написав:Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт
Всё очень сложно, пахать несколько десятков лет на какой-то гигантской зарплате, чтобы получить пенсию 10 тысяч. Гораздо более простой вариант, мобилизоваться в ЗСУ, немного повоевать, можно до недели, получить инвалидность, лучше конечно второй степени, третья не очень, на первой слишком много лекарств надо, и вот пенсия 12400 грн. И это солдату, не офицеру, без стажа. Идеальный вариант. На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.
вторую дают при ампутации,без руки получать 12 000 это мало,ну там 900 000 ещё дадут помощь но всёравно не справедливо и мало-очень мало(((.Прокуроры от Крупы тоже вторые группы получили кстати.
Wirująświatła написав:Xenon тут чуть больше для тех кому лень читать
🧐Між ЗСУ та НАТО виник конфлікт через радянські підходи до війни, який ледь не призвів до стрілянини між британцями та українцями, — The Telegraph
Головні тези статті:
🔹Британські військові критикують українську армію за надмірні витрати західної зброї та техніки через застосування масованого вогневого впливу замість точкових ударів. 🔹Українські сили використовують західні протитанкові комплекси NLAW, як радянські РПГ, витрачаючи сотні тисяч фунтів стерлінгів на хаотичні залпи. 🔹НАТО стурбоване тим, що використання західної зброї за радянськими стандартами знижує її ефективність і виснажує запаси боєприпасів союзників. 🔹Через брак часу українські військові не змогли повністю опанувати тактику Альянсу, а деякі з них вважали західні методи непридатними для фронту. 🔹У ході навчань між британськими інструкторами та українськими військовими виникала напруга, що одного разу ледь не призвело до застосування зброї. 🔹Виявлено випадки покинутої західної зброї на полі бою, зокрема Javelin, вартістю понад 100 000 доларів. 🔹Росіяни, за деякими оцінками, мають більше Javelin, ніж британська армія. 🔹Британські джерела також повідомляють про корупцію під час підготовки українських військових – зникнення обладнання та дефіцит ключових деталей у техніці.
пусть придут и покажут как нужно Джавелины не оставлять.
попередавали старья а теперь умничают.Смотрел видео на ютюб---пацаны сами купили на Алиекспресс камеры заднего вида на Абрамс или Леопард потому что пришёл без камер,списанный наверное какой-то
Shaman написав:з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень -
ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили? Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?
Я впевнений Проблема в тому що кошти які збирав з своїх громадян СОВОК і вкладав їх в ВПК - після розвалу совка просто зникли.... А пенсіонери в кількості 13 млн осіб - залишились.... Тоді Україна прийняла рішення Забирати гроші з працюючих в Україні і віддавати їх тим чиї заощадження згоріли з Совком.... Це підірвало як Пенсійну систему так і наше майбутнє... І буде підривати ще дуже довго поки не заробимо десь 100 млрд доларів з яких будемо платити гроші вчора вийшовшим на пенсію , а гроші тих хто працює зараз -дамо можливість відкладати на їх пенсії.
budivelnik написав:То чому Ви вперто просуваєте тезу що це можливо?
Бо Україна так живе 2.5 роки і жила в найкращі 2007-2008 р, а мадяри, греки і т.д. - десятки років...
У вас є приклад тата.... В кредит ви можете ДОБРЕ жити пару років... а потім вашим дітям вже десятки років цей кредит треба буде відробляти Не будьте таким наївним. Чарівні палички залишились в книжках які читали в дитинстві. Сьогодні ви ж не дитина.
Shaman написав:з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень -
ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили? Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?
Я впевнений Проблема в тому що кошти які збирав з своїх громадян СОВОК і вкладав їх в ВПК - після розвалу совка просто зникли.... А пенсіонери в кількості 13 млн осіб - залишились.... Тоді Україна прийняла рішення Забирати гроші з працюючих в Україні і віддавати їх тим чиї заощадження згоріли з Совком.... Це підірвало як Пенсійну систему так і наше майбутнє... І буде підривати ще дуже довго поки не заробимо десь 100 млрд доларів з яких будемо платити гроші вчора вийшовшим на пенсію , а гроші тих хто працює зараз -дамо можливість відкладати на їх пенсії.
А вы хотели чтобы пенсов со скалы сбросили в 1991 году как в Спарте или на лодке отправили в море как делали в Японии
❗️НАТО і ЗСУ на межі конфлікту: британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї, – The Telegraph.
▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою; ▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп; ▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян; ▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства; ▪️ Британські джерела повідомляють про випадки корупції – зникнення техніки та запчастин.