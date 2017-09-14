budivelnik написав:То чому Ви вперто просуваєте тезу що це можливо?
Бо Україна так живе 2.5 роки і жила в найкращі 2007-2008 р, а мадяри, греки і т.д. - десятки років...
У вас є приклад тата.... В кредит ви можете ДОБРЕ жити пару років... а потім вашим дітям вже десятки років цей кредит треба буде відробляти Не будьте таким наївним. Чарівні палички залишились в книжках які читали в дитинстві. Сьогодні ви ж не дитина.
нужно жить по средствам и не брать потребительские кредиты,разве что на бизнес.
Но с другой стороны кто десять лет назад взял недвижимость в Европе в ипотеку то реально сделал два икса.Цены выросли сильно а у нас недвига на месте.
❗️НАТО і ЗСУ на межі конфлікту: британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї, – The Telegraph.
▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою; ▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп; ▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян; ▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства; ▪️ Британські джерела повідомляють про випадки корупції – зникнення техніки та запчастин.
freeze написав:Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет. Женщины там присматривают за детьми, да устраивают девичники. Мужчины в основном проводят время играя в нарды. Денег собственно не надо, ибо тратить особо некуда. Около 90 процентов населения страдает ожирением. Одежды не надо. Ну там кусок тряпки на пояс обмотать, для эстетов начленник вырезать из тростника, и то редко. Чтобы покушать, надо протянуть руку и сорвать папайя, манго, банан. Чтоб белок был можно кузнечика съесть. Казалось бы океан, можно рыбку половить, но тоже облом, надо напрягаться. Есть две старые посудины на остров. Проще продавать лицензию на вылов рыбы в своих водах и покупать на эти деньги готовые консервы. Столицы нет, ибо зачем это надо. Есть правительство из нескольких человек, и несколько народных депутатов. Главный человек на острове это представитель в ООН. Он организует госбюджет, приток финансов. Признали Абхазию с Осетией, капнули денежки. Признали Тайвань капнули денежки, потом Китай подкинул копеечку, отказались от Тайваня, потом Тайвань подкинул копейку опять его признали. Каждое голосование в ООН - негласная копеечка в виде гуманитарной помощи, кто больше даст за того и проголосуем, можно за евреев, можно за палестинцев. Значительная часть бюджета копеечка от Австралии за эксплуатацию в колониальном прошлом.
❗️НАТО і ЗСУ на межі конфлікту: британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї, – The Telegraph.
▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою; ▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп; ▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян; ▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства; ▪️ Британські джерела повідомляють про випадки корупції – зникнення техніки та запчастин.
Shaman написав:з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень -
ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили? Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?
Я впевнений Проблема в тому що кошти які збирав з своїх громадян СОВОК і вкладав їх в ВПК - після розвалу совка просто зникли.... А пенсіонери в кількості 13 млн осіб - залишились.... Тоді Україна прийняла рішення Забирати гроші з працюючих в Україні і віддавати їх тим чиї заощадження згоріли з Совком.... Це підірвало як Пенсійну систему так і наше майбутнє... І буде підривати ще дуже довго поки не заробимо десь 100 млрд доларів з яких будемо платити гроші вчора вийшовшим на пенсію , а гроші тих хто працює зараз -дамо можливість відкладати на їх пенсії.
шось Ви трохи недоговарюєте... Прям все союз вкладав в впк? І як це так ? Просто зникли? Як торговий чорноморський флот?
❗️Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита Зеленского, но, как утверждается, не с целью переговоров с РФ. Украину не приглашали на переговоры США и России в Саудовской Аравии, сказал Financial Times человек, близкий к Зеленскому. На самом деле, команда Зеленского узнала о переговорах США и России из СМИ. «Конечно, мы понимаем, что у американцев есть свои проблемы с русскими, это не наше дело — о двусторонних отношениях... но нужно иметь Украину и Европу, если переговоры [ведутся] об Украине и Европе», — сказал этот человек. Платформа X
freeze написав:Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет. Женщины там присматривают за детьми, да устраивают девичники. Мужчины в основном проводят время играя в нарды. Денег собственно не надо, ибо тратить особо некуда. Около 90 процентов населения страдает ожирением. Одежды не надо. Ну там кусок тряпки на пояс обмотать, для эстетов начленник вырезать из тростника, и то редко. Чтобы покушать, надо протянуть руку и сорвать папайя, манго, банан. Чтоб белок был можно кузнечика съесть. Казалось бы океан, можно рыбку половить, но тоже облом, надо напрягаться. Есть две старые посудины на остров. Проще продавать лицензию на вылов рыбы в своих водах и покупать на эти деньги готовые консервы. Столицы нет, ибо зачем это надо. Есть правительство из нескольких человек, и несколько народных депутатов. Главный человек на острове это представитель в ООН. Он организует госбюджет, приток финансов. Признали Абхазию с Осетией, капнули денежки. Признали Тайвань капнули денежки, потом Китай подкинул копеечку, отказались от Тайваня, потом Тайвань подкинул копейку опять его признали. Каждое голосование в ООН - негласная копеечка в виде гуманитарной помощи, кто больше даст за того и проголосуем, можно за евреев, можно за палестинцев. Значительная часть бюджета копеечка от Австралии за эксплуатацию в колониальном прошлом.
А візи туди відкривають?
И кстати разжирели они когда амеры им фастфуды показали и эта тема им зашла(((
budivelnik написав:Якщо хочаб повернув тих 0,5-1 млн які інші платники податків заплатили за навчання і тільки тоді поїхав-то ще так-сяк (хоча що з пенсіями батьків робити , якщо ти працюючи там оплачуєш пенсію тамешнім пенсіонерам а не своїм батькам)
1. Колись була така норма, вчишся на бюджеті, зобов'язаний відпрацювати 3 роки на державному підприємстві, і все борг за освіту погашений. Чи у Вас борг державі до пенсії розрахований?
2. Люди які працюють на закордон приносять у країну валюту, що фактично рівнозначно зовнішнім інвестиціям, які дуже потрібні економіці. Той же айтішник, який заробляє 3-4К$ і платить 6-8% податків, витрачаючи потім зароблене годує ще п'ятьох у суміжних галузях, ось такий він мультиплікатор...