freeze написав:Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет. Женщины там присматривают за детьми, да устраивают девичники. Мужчины в основном проводят время играя в нарды. Денег собственно не надо, ибо тратить особо некуда.
мне подходит
freeze написав:Около 90 процентов населения страдает ожирением. Одежды не надо. Ну там кусок тряпки на пояс обмотать, для эстетов начленник вырезать из тростника, и то редко.
много смотрел видосов про дикарей, жирных женщин видел часто, мужиков нет.
freeze написав:негласная копеечка в виде гуманитарной помощи, кто больше даст за того и проголосуем, можно за евреев, можно за палестинцев.
Banderlog написав: ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили? Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?
Я впевнений Проблема в тому що кошти які збирав з своїх громадян СОВОК і вкладав їх в ВПК - після розвалу совка просто зникли.... А пенсіонери в кількості 13 млн осіб - залишились.... Тоді Україна прийняла рішення Забирати гроші з працюючих в Україні і віддавати їх тим чиї заощадження згоріли з Совком.... Це підірвало як Пенсійну систему так і наше майбутнє... І буде підривати ще дуже довго поки не заробимо десь 100 млрд доларів з яких будемо платити гроші вчора вийшовшим на пенсію , а гроші тих хто працює зараз -дамо можливість відкладати на їх пенсії.
А вы хотели чтобы пенсов со скалы сбросили в 1991 году как в Спарте или на лодке отправили в море как делали в Японии
Свої хворі фантазії - собі можете залишити... Варіант виходу з ситуації - був ( але я це бачу СЬОГОДНІ і не факт що це було видно В 1990) 1 Пишемо Закон по якому той хто а - відмовляється від Державної пенсії в майбутньому (або погоджується на якусь мінімальну) б - зобовязується утримувати свої батьків Той отримує право НЕ СПЛАЧУВАТИ пенсійний збір за себе 2 Створити Закон по якому спадкоємці житла пенсіонерів отримують право не сплачувати Пенсійний , але сплачувати пенсію власникам житла до смерті 3 Житло пенсіонерів яким ніхто не сплачував пенсію переходить у власність Держави(так як вона платила пенсію)
Таким чином пропетляти можна було спробувати.
ПС До речі частково ці варіанти можна спробувати використати і сьогодні... особливо по житлу. Адже відмова від сплати Пенсійного з одночасною сплатою(викупом) житла батьків-це не найгірший варіант З одного боку виграш 22% від зарплати в 20000 грн =4400 які можна сплатити батькам....
Faceless написав:За базу було взято бюджет Флая і гіпотетичну можливість подарувати букет умовній філіпінці
А нахріна тій умовній філіпінці той букет? Не хочу розчаровувати Флая, але є філіпінки, які заробляють всім відому суму за день, він саме таку шукає? Інші, які більш-менш привабливі, в них може буть до сотні умовних Флаїв.
Ви коли-небудь бачили привабливу жінку хоч з одним з умовним Флаєм? Ні. Тоді навіщо їй сотня умовних Флаїв?
Banderlog Украина и сосия при СССР обзавелась огромной промышленностью.Помню пару лет назад през Казахстана ныл по этому поводу-говоря что несправедливо были обделены при СССР азиатские республики.Хотя судя по гуглу ныть ему рановато----Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – по серебру, свинцу и хромитам, третье – по меди и флюориту, четвертое – по молибдену, шестое – по золоту
справжній суверенітет "неможливий без національного календаря, який ми вимушено називаємо старим стилем".
“Ленін цілком усвідомлено перевів Росію на католицький календар. Його цілі зрозумілі, не будемо на них зупинятись”, - заявляє Щипков і нічого не пояснює.
За його словами, Микола Коперник, який помер у 1543 році, був також проти запровадження реформи хронометрії, яку у 1582 році здійснив Римський Папа Григорій XIII, але його не послухали.
“Ми прагнемо зберегти духовний, ціннісний суверенітет, отже, ми маємо повернутися російського календаря. Дві частини одного народу (релігійна та світська) не можуть жити за різними календарями. Тому єдине логічне рішення — повернути історичний юліанський календар у цивільний обіг, як це було до 1918 року», — пише він, зазначаючи, що «рішення має бути швидким, воно зараз набагато важливіше, ніж перейменування вулиць чи поховання Леніна».
це щоб було зрозуміло, в якому мракобіссі перебуває Московія
могли би ведичний запровадити чи допетровський чи древньоруський
freeze написав: На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.
Дают, но не всем, и не сразу... Многие получат "пропал безвести" и, зависнут выплаты в лучшем случае до конца войны. А после, это будет сумма реально с отсрочками выплат и кратной инфляцией, что вполне может потом иметь покупательскую способность как 1000 рублей ссср в период ранней Украины...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 16 лют, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik вы забыли что кроме пенсов в 1991 году ссср оставил огромные активы в виде промышленности которые были успешно спизжены.А если бы продали всё как Криворожсталь индусу за 5 миллиардов,но нет нужно всех намахать. Кстати 5 миллардов в 2005 году это наверное как 15 сейчас. А мы за пару миллиардов опу МВФ лизали всегда выполняли ихние условия--пенсия в 65,законы по бизнесу кабальные.
Я не топлю за ссср если что-обидно просто что всё проср...
freeze написав:Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет.
Ukraine GDP per capita: 5,181.36 USD (2023) World Bank GNI per capita: 18,560 PPP dollars (2023) Nauru GDP per capita: 12,060.08 USD (2023) World Bank GNI per capita: 21,570 PPP dollars (2023) World Bank
Banderlog написав: ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили? Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?
Я впевнений Проблема в тому що кошти які збирав з своїх громадян СОВОК і вкладав їх в ВПК - після розвалу совка просто зникли.... А пенсіонери в кількості 13 млн осіб - залишились.... Тоді Україна прийняла рішення Забирати гроші з працюючих в Україні і віддавати їх тим чиї заощадження згоріли з Совком.... Це підірвало як Пенсійну систему так і наше майбутнє... І буде підривати ще дуже довго поки не заробимо десь 100 млрд доларів з яких будемо платити гроші вчора вийшовшим на пенсію , а гроші тих хто працює зараз -дамо можливість відкладати на їх пенсії.
шось Ви трохи недоговарюєте... Прям все союз вкладав в впк? І як це так ? Просто зникли? Як торговий чорноморський флот?
Тільки на цих сторінках - описував разів з десять 1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО.... тобто амортизація заводів їх технологічний рівень - не давав їм можливості конкурувати в світі. А якщо згадати що енергоспоживання нашого виробництва взагалі зашкалювало а при розпаді совка ми отримали енергоносії по світовій ціні - то наші заводи нічого не коштували. 2 Те саме ЧМП .. в абсолютних цифрах коштувало багато - 6-7 млрд доларів.... Але якщо цю суму розділити на 50 млн мешканців України ( чи навіть на 15 млн тодішніх пенсіонерів) - то це річна(дворічна) пенсія. Були ще якісь підприємства , але їх загальна вартість не дотягувала й до 100 млрд доларів(разом з тими копалинами які вони могли видобувати) 3 Найбільшою власністю яка залишилась від совка це приблизно 0,9млрд м2 житла з ринковою вартістю в 300+/- млрд доларів... Але це житло було ПЕРЕДАНЕ кінцевим власникам - громадянам України.
freeze написав: На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.
Дают, но не всем, и не сразу... Многие получат "пропал безвести" и, зависнут выплаты в лучшем случае до конца войны. А после, это будет сумма реально с отсрочками выплат и кратной инфляцией, что вполне может потом иметь покупательскую способность как 1000 рублей ссср в период ранней Украины...
пропал без вести это 120 000 грн в месяц платят родственникам сейчас-по закону через два года после окончания военного положения признают погибшим.