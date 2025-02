Додано: Нед 16 лют, 2025 18:43

freeze написав: Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет. Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет.

UkraineGDP per capita: 5,181.36 USD (2023) World BankGNI per capita: 18,560 PPP dollars (2023)NauruGDP per capita: 12,060.08 USD (2023) World BankGNI per capita: 21,570 PPP dollars (2023) World Bank