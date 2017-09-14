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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 42
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
16
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:40

Banderlog
Украина и сосия при СССР обзавелась огромной промышленностью.Помню пару лет назад през Казахстана ныл по этому поводу-говоря что несправедливо были обделены при СССР азиатские республики.Хотя судя по гуглу ныть ему рановато----Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – по серебру, свинцу и хромитам, третье – по меди и флюориту, четвертое – по молибдену, шестое – по золоту
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:40

  Shaman написав:оце я розумію - системний підхід :D
У РПЦ закликають повернути юліанський календар у цивільний обіг Росії
справжній суверенітет "неможливий без національного календаря, який ми вимушено називаємо старим стилем".

“Ленін цілком усвідомлено перевів Росію на католицький календар. Його цілі зрозумілі, не будемо на них зупинятись”, - заявляє Щипков і нічого не пояснює.

За його словами, Микола Коперник, який помер у 1543 році, був також проти запровадження реформи хронометрії, яку у 1582 році здійснив Римський Папа Григорій XIII, але його не послухали.

“Ми прагнемо зберегти духовний, ціннісний суверенітет, отже, ми маємо повернутися російського календаря. Дві частини одного народу (релігійна та світська) не можуть жити за різними календарями. Тому єдине логічне рішення — повернути історичний юліанський календар у цивільний обіг, як це було до 1918 року», — пише він, зазначаючи, що «рішення має бути швидким, воно зараз набагато важливіше, ніж перейменування вулиць чи поховання Леніна».

це щоб було зрозуміло, в якому мракобіссі перебуває Московія :lol:

могли би ведичний запровадити чи допетровський чи древньоруський
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:43

  freeze написав: На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.

Дают, но не всем, и не сразу... Многие получат "пропал безвести" и, зависнут выплаты в лучшем случае до конца войны. А после, это будет сумма реально с отсрочками выплат и кратной инфляцией, что вполне может потом иметь покупательскую способность как 1000 рублей ссср в период ранней Украины... :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 16 лют, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:43

budivelnik
вы забыли что кроме пенсов в 1991 году ссср оставил огромные активы в виде промышленности которые были успешно спизжены.А если бы продали всё как Криворожсталь индусу за 5 миллиардов,но нет нужно всех намахать.
Кстати 5 миллардов в 2005 году это наверное как 15 сейчас.
А мы за пару миллиардов опу МВФ лизали всегда выполняли ихние условия--пенсия в 65,законы по бизнесу кабальные.

Я не топлю за ссср если что-обидно просто что всё проср...
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Нед 16 лют, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:43

  freeze написав:Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет.

Ukraine
GDP per capita: 5,181.36 USD (2023) World Bank
GNI per capita: 18,560 PPP dollars (2023)
Nauru
GDP per capita: 12,060.08 USD (2023) World Bank
GNI per capita: 21,570 PPP dollars (2023) World Bank
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:46

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав: ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили?
Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?
Я впевнений
Проблема в тому що кошти які збирав з своїх громадян СОВОК і вкладав їх в ВПК - після розвалу совка просто зникли.... А пенсіонери в кількості 13 млн осіб - залишились....
Тоді Україна прийняла рішення
Забирати гроші з працюючих в Україні і віддавати їх тим чиї заощадження згоріли з Совком....
Це підірвало як Пенсійну систему так і наше майбутнє...
І буде підривати ще дуже довго поки не заробимо десь 100 млрд доларів з яких будемо платити гроші вчора вийшовшим на пенсію , а гроші тих хто працює зараз -дамо можливість відкладати на їх пенсії.
шось Ви трохи недоговарюєте... Прям все союз вкладав в впк? :wink:
І як це так ? Просто зникли? Як торговий чорноморський флот? :lol:
Тільки на цих сторінках - описував разів з десять
1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО.... тобто амортизація заводів їх технологічний рівень - не давав їм можливості конкурувати в світі.
А якщо згадати що енергоспоживання нашого виробництва взагалі зашкалювало а при розпаді совка ми отримали енергоносії по світовій ціні - то наші заводи нічого не коштували.
2 Те саме ЧМП .. в абсолютних цифрах коштувало багато - 6-7 млрд доларів....
Але якщо цю суму розділити на 50 млн мешканців України ( чи навіть на 15 млн тодішніх пенсіонерів) - то це річна(дворічна) пенсія.
Були ще якісь підприємства , але їх загальна вартість не дотягувала й до 100 млрд доларів(разом з тими копалинами які вони могли видобувати)
3 Найбільшою власністю яка залишилась від совка це приблизно 0,9млрд м2 житла з ринковою вартістю в 300+/- млрд доларів...
Але це житло було ПЕРЕДАНЕ кінцевим власникам - громадянам України.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:46

  _Mykola_ написав:
  freeze написав: На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.

Дают, но не всем, и не сразу... Многие получат "пропал безвести" и, зависнут выплаты в лучшем случае до конца войны. А после, это будет сумма реально с отсрочками выплат и кратной инфляцией, что вполне может потом иметь покупательскую способность как 1000 рублей ссср в период ранней Украины... :mrgreen:

пропал без вести это 120 000 грн в месяц платят родственникам сейчас-по закону через два года после окончания военного положения признают погибшим.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:48

  Xenon написав:
❗️НАТО і ЗСУ на межі конфлікту: британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї, – The Telegraph.

▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою;
▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп;
▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян;
▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства;
▪️ Британські джерела повідомляють про випадки корупції – зникнення техніки та запчастин.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... d-weapons/

+ Тут хтось два роки тому вже писав, що "спеціалісти" стінгерами гатили навмання без оцінки дальності і без толку. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:50

  konstantin kirovograd написав:вы забыли что кроме пенсов в 1991 году ссср оставил огромные активы в виде промышленности которые были успешно спизжены.

Вони були "спизжены" ... і? куди вони дальше поділись?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:54

  _Mykola_ написав:
  Xenon написав:
❗️НАТО і ЗСУ на межі конфлікту: британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї, – The Telegraph.

▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою;
▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп;
▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян;
▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства;
▪️ Британські джерела повідомляють про випадки корупції – зникнення техніки та запчастин.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... d-weapons/

+ Тут хтось два роки тому вже писав, що "спеціалісти" стінгерами гатили навмання без оцінки дальності і без толку. :roll:

Та не правда це все. Десь рік тому дивився відео де була статистика по використаним Джавелінах/NLAW і вона показувала що використання цих комплексів дуже-дуже ефективне.
Стаття без цифр - це вброс.
andrijk777
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