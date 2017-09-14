Додано: Нед 16 лют, 2025 18:57

_hunter написав: Xenon написав: НАТО і ЗСУ на межі конфлікту : британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї, – The Telegraph.



▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою;

▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп;

▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян;

▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства;

▪️ Британські джерела повідомляють про випадки корупції – зникнення техніки та запчастин.



https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... d-weapons/

❗️▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою;▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп;▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян;▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства;▪️

а чуть раньше мне тут диванный вертолетчик с пеной у рта доказывал, что "несунов" не бывает... Ну, посмотрим как эта же отмазка у официалов прокатит... а чуть раньше мне тут диванный вертолетчик с пеной у рта доказывал, что "несунов" не бывает... Ну, посмотрим как эта же отмазка у официалов прокатит...

ти як гнилой картофан, смердишь і ллєш гнилість на ЗСУя подивився оригінал, хоч не військовий задам тобі питання-коли британці останні час воювали? фолкленди-ну це війною важко назвати (7тис проти 13тис, тривалість 72 дні), дивно, що вони так довго там мучались, маючи десантуру проти місцевих аборигенівбританці добре рахують свої і не рахують чужі гроші, в 1999р напередодні мілленіума вони (Vships) розбили " Contingency Plan" як нам пережити дату 1.01.2000 (бо старі компьютери і вінда вийде з ладу), судна втратять контроль і буде маса колізій і аварій. На цю херню вони витратили більше 1млн фунтів -замовили одній страховій фірмі з аналізом найгірших сценаріїв(мабуть отримали добрий відкат на замовленні)надрукували такі красиві мануали з фотками і графіками, на всіх суднах наказали провести тренування і навчання (сперва теорія, потім тренування-дії при форсмажорі),написати в офіс "гайс, вам нефіг чого робити в офісі, відволікаєте нас від роботи на цю маячню" було неможливо-вигонять з роботи аж бігом, і коли на судні 4 січня 2000 виникла поломка двигуна і супер прилетів до нас в Камерун, я запитав його про цю хрін з мілленіум мануалом, відповідь була коротка :bullshit, forget it