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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 42
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
16
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:55

  konstantin kirovograd написав:
  _Mykola_ написав:
  freeze написав: На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.

Дают, но не всем, и не сразу... Многие получат "пропал безвести" и, зависнут выплаты в лучшем случае до конца войны. А после, это будет сумма реально с отсрочками выплат и кратной инфляцией, что вполне может потом иметь покупательскую способность как 1000 рублей ссср в период ранней Украины... :mrgreen:

пропал без вести это 120 000 грн в месяц платят родственникам сейчас-по закону через два года после окончания военного положения признают погибшим.

Так это если пропал безвести и было БР, а если не было, то упс... И уже приняли норму что часть должна платить родственникам НЕ БОЛЕЕ 50% от начисленного, остальное остается на счетах части, и будет выплачено либо после нахождения, либ опризнания погибшим, как Вы думаете через два года ПОСЛЕ отмены, какой будет курс и стоимость этих гривнеденег? :D
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 16 лют, 2025 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:55

  konstantin kirovograd написав:вторую дают при ампутации,без руки получать 12 000 это мало

Не обязательна ампутация или какое-то определенное заболевание. С Нового года введена реформа, касающаяся инвалидности. Важно не название заболевания, а степень его развития. Комиссии по оценке определяют так называемые критерии потери трудоспособности.
Если на пальцах, то -
Третья группа, это небольшое ограничение трудоспособности, которое позволяет вам работать на большинстве направлений без особых ограничения. Например, у вас нет одного глаза. Но вы без труда, можете относительно полноценно работать на компьютере, дворником, зав складом, в офисе.
Вторая группа подразумевает значительное снижение трудоспособности (у меня потеря трудоспособности 75%), но сохраняется возможность работать, например, на сокращенном рабочем дне, не на всех, но некоторых должностях, хотя и с ограничениями.
Первая группа, это полная потеря трудоспособности и невозможность обслуживать свои жизненные бытовые потребности самостоятельно в полном объеме.
Вот тут тоже для инвалидов войны идет важный бонус. Повышающий коэффициент на одну ступень.
Например, фермер попал под комбайн и по бедро лишился ноги. Это вторая группа. Но если такое произошло в бою, то это будет первая группа.
Так что записывайтесь в рекрутинговые центры, одни плюсы.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет.
Женщины там присматривают за детьми, да устраивают девичники. Мужчины в основном проводят время играя в нарды. Денег собственно не надо, ибо тратить особо некуда. Около 90 процентов населения страдает ожирением.

Їх зіпсували раптові великі гроші:
В минулому Науру був одним із найбагатших островів на душу населення, оскільки самих жителів було мало, а на острові видобували фосфати. У 1970-х роках ВВП острова на душу населення сягав 177 тисяч доларів на рік (з урахуванням інфляції на сьогоднішній день), тоді як у США – лише 44 тисячі. https://www.unian.ua/tourism/news/ostri ... 37313.html

  freeze написав:Всё очень сложно, пахать несколько десятков лет на какой-то гигантской зарплате, чтобы получить пенсию 10 тысяч. Гораздо более простой вариант, мобилизоваться в ЗСУ, немного повоевать, можно до недели, получить инвалидность, лучше конечно второй степени, третья не очень, на первой слишком много лекарств надо, и вот пенсия 12400 грн. И это солдату, не офицеру, без стажа. Идеальный вариант. На крайний случай даже страховку дают в 15 миллионов.

Ну це працює поки партнери наливають. Наприклад:
Ветерани виконали найбільший обов'язок, тепер вони мають значно більше прав
https://zaxid.net/statti_tag50974/
Як повідомляв міський голова Львова Андрій Садовий, близько 50 тис. мешканців громади перебувають на фронті.

Прикидаємо пропорцію і отримаємо 1 ветерана на 2-3 працюючих, з яких один буде бюджетником, а ще на працюючого небюджетника припаде два простих пенсіонера та півдитини. Ось така задачка в стилі
  Banderlog написав:ждав Вас бо ми правда позажирась. Підрахуєте бюджет песіонера
на 3 тисячі грн в місяць? Грубими мазками. )
Допустим йому 72р. І норму кабаносів можно врізати.

тоді хіба Bobua підкине чому рівне Х спойлер капуста у розв'язку точно не влізе - добова норма капустяних ккал не менше 10$.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:57

  _hunter написав:
  Xenon написав:
❗️НАТО і ЗСУ на межі конфлікту: британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї, – The Telegraph.

▪️ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї через радянські методи ведення бою;
▪️Українці запускали дорогі NLAW хаотично, витрачаючи по £100 000 за один залп;
▪️ Javelin кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян;
▪️Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призводило до конфліктів з інструкторами, аж до загрози фізичного насильства;
▪️ Британські джерела повідомляють про випадки корупції – зникнення техніки та запчастин.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... d-weapons/

а чуть раньше мне тут диванный вертолетчик с пеной у рта доказывал, что "несунов" не бывает... Ну, посмотрим как эта же отмазка у официалов прокатит...


ти як гнилой картофан, смердишь і ллєш гнилість на ЗСУ

я подивився оригінал, хоч не військовий задам тобі питання-коли британці останні час воювали? фолкленди-ну це війною важко назвати (7тис проти 13тис, тривалість 72 дні), дивно, що вони так довго там мучались, маючи десантуру проти місцевих аборигенів

британці добре рахують свої і не рахують чужі гроші, в 1999р напередодні мілленіума вони (Vships) розбили " Contingency Plan" як нам пережити дату 1.01.2000 (бо старі компьютери і вінда вийде з ладу), судна втратять контроль і буде маса колізій і аварій. На цю херню вони витратили більше 1млн фунтів -замовили одній страховій фірмі з аналізом найгірших сценаріїв(мабуть отримали добрий відкат на замовленні)
надрукували такі красиві мануали з фотками і графіками, на всіх суднах наказали провести тренування і навчання (сперва теорія, потім тренування-дії при форсмажорі),
написати в офіс "гайс, вам нефіг чого робити в офісі, відволікаєте нас від роботи на цю маячню" було неможливо-вигонять з роботи аж бігом, і коли на судні 4 січня 2000 виникла поломка двигуна і супер прилетів до нас в Камерун, я запитав його про цю хрін з мілленіум мануалом, відповідь була коротка :bullshit, forget it
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:01

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Огурцы/помидоры стоят вдвое дороже цитрусовых, скоро пакетик овощей будет крутым подарком на НГ и ДР

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https://ru.imgbb.com/

який там індекс банана долара?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:03

  freeze написав:Например, фермер попал под комбайн и по бедро лишился ноги. Это вторая группа. Но если такое произошло в бою, то это будет первая группа.
мне другое интересно. закончится война, существенно прикрутят кран западной помощи, откуда будут брать деньги на эти и другие выплаты? если начнут печатать, хлебушек станет стоить тысячи и выплат хватит на 10 булок.

ЗЫ не 1й раз замечаю, только хочешь шото написать как либо Ой+ либо Xenon это минутой раньше уже написали. Прикольные ребята. Всегда чётко и по делу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:09

  konstantin kirovograd написав:Banderlog
Украина и сосия при СССР обзавелась огромной промышленностью.Помню пару лет назад през Казахстана ныл по этому поводу-говоря что несправедливо были обделены при СССР азиатские республики.Хотя судя по гуглу ныть ему рановато----Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – по серебру, свинцу и хромитам, третье – по меди и флюориту, четвертое – по молибдену, шестое – по золоту


в республіках Середньої Азії більше половини населення погано володіло російською (а вся технічна документація була на ньому), тому всі складні придприємства були в республіках Балтії, БССР, УССР, рсфср, Грузія, Арменія
бамбукам нічого складного не довіряли, бо треба окрім заводу ще і робочих/інженерів завозити
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 16 лют, 2025 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:13

Wirująświatła

откуда будут брать деньги на эти и другие выплаты?


Именно денежные выплаты девальвируют, не меняя саму сумму (потому и хочу е-оселю) , а льготы будут условные, как их сделали сейчас для всех неУБД. Но потом будет и для УБД: если бедный - тебе доплаты/льготы по комунали. Если работаешь и зарабатываешь - нет льгот. Что в общем наверное правильно, хоть и неприятно.
На сегодня в принципе государство дополнительно меня субсидирует на 700 грн к пенсии (за УБД), и коммуналь 1.5-2.5 т грн (монетизированная льгота). Не так и много, чтобы плакать в случае потери.

З. Ы. Наскільки треба бути конченим на всю куракалпакську голову, щоб зацитувати картинку з овочами розміром в метр?? І воно десь там типу в айті..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 лют, 2025 19:22, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За джавеліни нет пише про US$240000 тільки за ракету і US$250000 за ПУ.
https://www.google.com/search?q=javelin ... s-wiz-serp
Ті (втрачені) за 100к були якісь особливі?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:23

  budivelnik написав:Тільки на цих сторінках - описував разів з десять
1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО.... тобто амортизація заводів їх технологічний рівень - не давав їм можливості конкурувати в світі..
а для чого їм було конкурувати в світі?) . Ладно б ще порівняно з штатами чи європою не конкурентні. Но півсвіту якось погірше жило ніж союз і не розвалилось економічно.
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