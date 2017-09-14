konstantin kirovograd написав:budivelnik вы забыли что кроме пенсов в 1991 году ссср оставил огромные активы в виде промышленности которые были успешно спизжены.А если бы продали всё как Криворожсталь индусу за 5 миллиардов,но нет нужно всех намахать. Кстати 5 миллардов в 2005 году это наверное как 15 сейчас. А мы за пару миллиардов опу МВФ лизали всегда выполняли ихние условия--пенсия в 65,законы по бизнесу кабальные.
Я не топлю за ссср если что-обидно просто что всё проср...
коли Україні у спадок залишився величезний ВПК (як частина ВПК СССР)з науковим потенціалом, кадрами високопрофесійними існувало не дуже багато шансів що він буде працювати окремо, бо ринками збиту володіла рф(ссср), тому по швидкому все вкрали продали.
пропоную вам і всім (Ладу можна не дивитись) відео
Faceless написав:За базу було взято бюджет Флая і гіпотетичну можливість подарувати букет умовній філіпінці
А нахріна тій умовній філіпінці той букет? Не хочу розчаровувати Флая, але є філіпінки, які заробляють всім відому суму за день, він саме таку шукає? Інші, які більш-менш привабливі, в них може буть до сотні умовних Флаїв.
Ви коли-небудь бачили привабливу жінку хоч з одним з умовним Флаєм? Ні. Тоді навіщо їй сотня умовних Флаїв?
Ну як нашо, кожен день новий Флай, який більше 5 баксів не дає, а вона більше і не бере...
ЗМІ повідомили в суботу, що США надіслали європейським урядам опитувальник, в якому запитують про внесок США в гарантії безпеки України. США також запитують, що європейським державам потрібно від Вашингтона для того, щоб мати можливість зробити свій внесок. Цей елемент, як очікують, привітають багато європейських урядів, які дали зрозуміти, що можуть надати гарантії безпеки лише за підтримки США. "Які вимоги щодо підтримки з боку США, якщо такі є, ваш уряд вважав би необхідними для своєї участі в цих механізмах безпеки? Зокрема, які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, будуть потрібні від США?" – одне із запитань. "Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирного врегулювання, якою, на вашу думку, має бути необхідна чисельність таких сил на чолі з Європою? Як і де ці сили були б розгорнуті, і на який термін?" – інше запитання. "Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічної підтримки ваш уряд готовий надати Україні, щоб покращити її переговорні позиції та посилити тиск на Росію?" – запитували також в опитувальнику. У ньому також запитують, що європейські уряди були б готові зробити для посилення санкцій проти Росії. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7205140/
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що війна росії проти України може завершитися раніше, ніж за пів року. https://ua.news/ua/world/orban-nazvav-t ... i-ukrayini Пропоную голосовалку з двох питань: 1) Коли буде досягнуто РПВ? Відповіді: - до 1 квітня; - до 1 травня; - до 1 червня; - до 1 липня; - до 1 серпня; - до 1 вересня. 2) Коли буде укладено мирну угоду? Відповіді: - до 1 червня; - до 1 липня; - до 1 серпня; - до 1 вересня; - до 1 жовтня; - після 1 жовтня.
freeze написав:Например, фермер попал под комбайн и по бедро лишился ноги. Это вторая группа. Но если такое произошло в бою, то это будет первая группа.
мне другое интересно. закончится война, существенно прикрутят кран западной помощи, откуда будут брать деньги на эти и другие выплаты? если начнут печатать, хлебушек станет стоить тысячи и выплат хватит на 10 булок.
Тут лише 2 варіанти відповіді у твоїй задачі: 1. Буде так, як ти написав вище☝️
2. Будуть здирати мзду з колишніх ухилянтів
(а кордони ще 5р. не відкриватимуть - або відкриватимуть за велику мзду! )