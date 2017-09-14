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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1270512706127071270812709>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 42
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
16
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:[quote="5825711:Shaman"]щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?

в мами пенсія 10.5, коєфіцієнт ЗП 1.66 /1.9 (оптимізований) (еквівалент 36 / 42 тис. чистої ЗП) і 45 років стажу.
45 років стажу зможуть прожити не тільки лиш всі, дай бог вашій мамі здоровʼя

Згідно чинного законодавства, у мене 33 роки страхового стажу
Бо інститут, бо працевлаштування.

Ще трішки і 45 буде )
Навіть тоді, я буду молодше мами Дюрі-бачі на сьогодні[/quote]Ну молоді вже не світять роки в універі в стаж. Навіть мінімальні 35 відбатрачить не так і просто, бо кризи, втрата роботи і т п.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Украина и сосия при СССР обзавелась огромной промышленностью.

Нагадало, що мені в спадок від бабусі дістався будинок де на горищі є дерев'яні верстати ручної роботи, за допомогою яких можна робити нитки і полотно як з коноплі так і з овечої шерсті. Колись то були реально круті верстати, яким завидувало все село, а тепер їх хіба на дрова.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:45

  Успіх написав:
  jump написав:Вибори 26.10.25р 8)

Успіх та Лад! Розпочинайте агітацію за свого вождя :lol:

Пропонуйте варіанти?))

А то в мене варіантів мало:
1. Пес Патрон
2. Кіт Джавелін
3. Метелик Хаймарс
4. Оля Полякова :lol:



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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:46

  Hotab написав:потому и хочу е-оселю
не мне тебя учить но аренда очень отстаёт от инфляции. Если в ближайший год-два ситуация не исправится - выйду из этого недобизнеса. Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус. Хорошо помню как после девала 2008 аренда в Днепре (где я жил на тот момент) упала в гривне на 20%. Сейчас чтобы иметь с аренды 1 куе необходимо вложить под 200куе живых денег. И то этот 1куе будет грязный, отнять простои, налоги, неизбежные мелкие ремонты и хз что вообще останется лорду.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 19:50, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:46

Так, ми повинні повернути це дипломатичним шляхом. Так, можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатично, це дуже зрозуміло", – сказав Зеленський, додавши, що пріоритет – "звичайно не втратити людей".

Зеленський також сказав, що все ще вважає можливим перемогу України у війні військовим шляхом.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. О, ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це занадто. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде важко. Це буде довго. Довше, ніж могло би бути", - сказав Зеленський.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 17325.html

По суті членство в НАТО буде гарантією ... для рфії)))))
Що дипломатичним шляхом.
Повернення територій.

Якась маячня...
Сорян Матриця))
______________________________
Стосовно ціни...
Я все гадав, як відбудеться перевзування?
А оно он як, просто і буденно.
Тепер цікаво, як це видавить з себе Подоляк.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 лют, 2025 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:52

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:потому и хочу е-оселю
не мне тебя учить но аренда очень отстаёт от инфляции. Если в ближайший год-два ситуация не исправится - выйду из этого недобизнеса.

:shock: :shock: :shock:


І правильно!
Щось краще можна підшукати. І цікавіше :D
https://youtube.com/shorts/lU_rrb7V2uQ? ... WdVnMsyx17
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:52

detroytred

Зеленский, по моему, показывает сейчас себя как прожженный, опытнейший политик, зубами вцепившийся в агрессора, напавшего на Украину. И самое главное, он не дает больше ни себя надурить, ни украинский народ. Быстро начал менять или снимать ошибочные ставки на людей, которым важнее лишь казаться патриотом, а на самом деле по привычке топчутся около государственного корыта как они делали уже больше 20 лет.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:55

  buratinyo написав:detroytred

Зеленский, по моему, показывает сейчас себя как прожженный, опытнейший политик, зубами вцепившийся в агрессора, напавшего на Украину. И самое главное, он не дает больше ни себя надурить, ни украинский народ. Быстро начал менять или снимать ошибочные ставки на людей, которым важнее лишь казаться патриотом, а на самом деле по привычке топчутся около государственного корыта как они делали уже больше 20 лет.

Якщо зірветься оце перемир'я..., то що він тоді заспіває?
Знов отак просто і буденно перевзується?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:57

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус.
Капець.
Що ж залишиться робити "чистильщикам взуття"?
Знову прийдеться братись за роботу/чистити взуття?😁
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:58

Успіх

https://www.youtube.com/watch?v=KN7BmBjWM6M

Зробіть це ДО 1 БЕРЕЗНЯ інакше заблокують всі ГРОШІ. Банки попередили про обов'язкові зміни.
холява
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  #<1 ... 1270512706127071270812709>
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