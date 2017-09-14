Дюрі-бачі написав:[quote="5825711:Shaman"]щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?
в мами пенсія 10.5, коєфіцієнт ЗП 1.66 /1.9 (оптимізований) (еквівалент 36 / 42 тис. чистої ЗП) і 45 років стажу.
45 років стажу зможуть прожити не тільки лиш всі, дай бог вашій мамі здоровʼя
Згідно чинного законодавства, у мене 33 роки страхового стажу Бо інститут, бо працевлаштування.
Ще трішки і 45 буде ) Навіть тоді, я буду молодше мами Дюрі-бачі на сьогодні[/quote]Ну молоді вже не світять роки в універі в стаж. Навіть мінімальні 35 відбатрачить не так і просто, бо кризи, втрата роботи і т п.
konstantin kirovograd написав:Украина и сосия при СССР обзавелась огромной промышленностью.
Нагадало, що мені в спадок від бабусі дістався будинок де на горищі є дерев'яні верстати ручної роботи, за допомогою яких можна робити нитки і полотно як з коноплі так і з овечої шерсті. Колись то були реально круті верстати, яким завидувало все село, а тепер їх хіба на дрова.
не мне тебя учить но аренда очень отстаёт от инфляции. Если в ближайший год-два ситуация не исправится - выйду из этого недобизнеса. Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус. Хорошо помню как после девала 2008 аренда в Днепре (где я жил на тот момент) упала в гривне на 20%. Сейчас чтобы иметь с аренды 1 куе необходимо вложить под 200куе живых денег. И то этот 1куе будет грязный, отнять простои, налоги, неизбежные мелкие ремонты и хз что вообще останется лорду.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 19:50, всього редагувалось 2 разів.
Так, ми повинні повернути це дипломатичним шляхом. Так, можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатично, це дуже зрозуміло", – сказав Зеленський, додавши, що пріоритет – "звичайно не втратити людей".
Зеленський також сказав, що все ще вважає можливим перемогу України у війні військовим шляхом.
"Звичайно, так. Але це багато втрат. О, ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це занадто. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде важко. Це буде довго. Довше, ніж могло би бути", - сказав Зеленський. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 17325.html
По суті членство в НАТО буде гарантією ... для рфії))))) Що дипломатичним шляхом. Повернення територій.
Якась маячня... Сорян Матриця)) ______________________________ Стосовно ціни... Я все гадав, як відбудеться перевзування? А оно он як, просто і буденно. Тепер цікаво, як це видавить з себе Подоляк.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 лют, 2025 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Зеленский, по моему, показывает сейчас себя как прожженный, опытнейший политик, зубами вцепившийся в агрессора, напавшего на Украину. И самое главное, он не дает больше ни себя надурить, ни украинский народ. Быстро начал менять или снимать ошибочные ставки на людей, которым важнее лишь казаться патриотом, а на самом деле по привычке топчутся около государственного корыта как они делали уже больше 20 лет.
Зеленский, по моему, показывает сейчас себя как прожженный, опытнейший политик, зубами вцепившийся в агрессора, напавшего на Украину. И самое главное, он не дает больше ни себя надурить, ни украинский народ. Быстро начал менять или снимать ошибочные ставки на людей, которым важнее лишь казаться патриотом, а на самом деле по привычке топчутся около государственного корыта как они делали уже больше 20 лет.
Якщо зірветься оце перемир'я..., то що він тоді заспіває? Знов отак просто і буденно перевзується?