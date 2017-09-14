Додано: Нед 16 лют, 2025 20:06



Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус







Щось краще можна підшукати. І цікавіше



Щось краще можна підшукати. І цікавіше

У меня прицел скорее не заработок в аренде (я усвоил урок, что лучше быть в городе своей недвижимости, что для меня лет до 60 проблематично), как взять кредит, который будет обесцениваться.Поразительно, но хоть аренда все менее жирная , но при этом стоимость строительства такая высокая, что сама недвижимость не дешевеет даже в долларе. А уж в обесценивающейся гривне тем более не будет дешеветь.Спротуй себе на онліфанс. Я он ІА підказав, так зник з форуму .