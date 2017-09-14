Wirująświatła написав:Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус.
Капець. Що ж залишиться робити "чистильщикам взуття"? Знову прийдеться братись за роботу/чистити взуття?😁
я помню период когда квартиры сдавались за комуналь (убитые конечно). Со мной на потоке учились иногородние друзья, они снимали толпой целый дом из 2х комнат с санузлом внутри дома и газ.отоплением за 30 грн/мес. Я еще подрабатывал и зарплата была 200грн. Хотдог стоил 2 грн дом за 15 булочек, как тебе илон маск?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус
У меня прицел скорее не заработок в аренде (я усвоил урок, что лучше быть в городе своей недвижимости, что для меня лет до 60 проблематично), как взять кредит, который будет обесцениваться. Поразительно, но хоть аренда все менее жирная , но при этом стоимость строительства такая высокая, что сама недвижимость не дешевеет даже в долларе. А уж в обесценивающейся гривне тем более не будет дешеветь.
Успіх
Щось краще можна підшукати. І цікавіше
Спротуй себе на онліфанс. Я он ІА підказав, так зник з форуму .
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 лют, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Зеленский, по моему, показывает сейчас себя как прожженный, опытнейший политик, зубами вцепившийся в агрессора, напавшего на Украину. И самое главное, он не дает больше ни себя надурить, ни украинский народ. Быстро начал менять или снимать ошибочные ставки на людей, которым важнее лишь казаться патриотом, а на самом деле по привычке топчутся около государственного корыта как они делали уже больше 20 лет.
Якщо зірветься оце перемир'я..., то що він тоді заспіває? Знов отак просто і буденно перевзується?
у него есть идеальная отмазка, к которой и не придерешся - "покращую пэрэговорни позыцийи". Ну и риски - околонулевые..
Зеленский, по моему, показывает сейчас себя как прожженный, опытнейший политик, зубами вцепившийся в агрессора, напавшего на Украину. И самое главное, он не дает больше ни себя надурить, ни украинский народ. Быстро начал менять или снимать ошибочные ставки на людей, которым важнее лишь казаться патриотом, а на самом деле по привычке топчутся около государственного корыта как они делали уже больше 20 лет.
Якщо зірветься оце перемир'я..., то що він тоді заспіває? Знов отак просто і буденно перевзується?
Понимаешь, дружище, выбор президентом Конституции Украины в качестве руководства к осуществлению своей политики - это беспроигрышное решение в принципе. Единая угроза для него это явно готовящаяся по некоторым признакам попытка покушения на его жизнь. Но не мне учить государственную охрану. Зеленский именно сейчас должен стать максимально осторожным, иначе страну без него порвут вместе с кремлем все недруги.
fler написав:ЗМІ повідомили в суботу, що США надіслали європейським урядам опитувальник, в якому запитують про внесок США в гарантії безпеки України. США також запитують, що європейським державам потрібно від Вашингтона для того, щоб мати можливість зробити свій внесок. Цей елемент, як очікують, привітають багато європейських урядів, які дали зрозуміти, що можуть надати гарантії безпеки лише за підтримки США. "Які вимоги щодо підтримки з боку США, якщо такі є, ваш уряд вважав би необхідними для своєї участі в цих механізмах безпеки? Зокрема, які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, будуть потрібні від США?" – одне із запитань. "Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирного врегулювання, якою, на вашу думку, має бути необхідна чисельність таких сил на чолі з Європою? Як і де ці сили були б розгорнуті, і на який термін?" – інше запитання. "Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічної підтримки ваш уряд готовий надати Україні, щоб покращити її переговорні позиції та посилити тиск на Росію?" – запитували також в опитувальнику. У ньому також запитують, що європейські уряди були б готові зробити для посилення санкцій проти Росії. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7205140/
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що війна росії проти України може завершитися раніше, ніж за пів року. https://ua.news/ua/world/orban-nazvav-t ... i-ukrayini Пропоную голосовалку з двох питань: 1) Коли буде досягнуто РПВ? Відповіді: - до 1 квітня; - до 1 травня; - до 1 червня; - до 1 липня; - до 1 серпня; - до 1 вересня. 2) Коли буде укладено мирну угоду? Відповіді: - до 1 червня; - до 1 липня; - до 1 серпня; - до 1 вересня; - до 1 жовтня; - після 1 жовтня.
Імхо. Це тролінг. Трамп вже просто стебьоться з європейців, пропонуючи отак їм самим кожному надати відповідь. Йому)))
Hotab написав:Поразительно, но хоть аренда все менее жирная , но при этом стоимость строительства такая высокая, что сама недвижимость не дешевеет даже в долларе. А уж в обесценивающейся гривне тем более не будет дешеветь.
а аренда в гривне не добавила даже 10% от довоенного ценника, хотя остальные цены выросли в 2-3 раза. Сейчас рынок арендатора, он диктует лорду цены и условия, что нонсенс. Не может колбаса с 300уе диктовать цену на актив за 60куе. Ситуация объясняется деньгами которые льют в карманы военным. При этом военные обычно не арендуют квартир, тем более не арендуют коммерцию. то есть деньги текут мимо рынка аренды. Читал кейсы как в славянске краматорске военным сдают квартиры по 10+к. За достоверность не ручаюсь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 20:17, всього редагувалось 2 разів.
Зеленский, по моему, показывает сейчас себя как прожженный, опытнейший политик, зубами вцепившийся в агрессора, напавшего на Украину. И самое главное, он не дает больше ни себя надурить, ни украинский народ. Быстро начал менять или снимать ошибочные ставки на людей, которым важнее лишь казаться патриотом, а на самом деле по привычке топчутся около государственного корыта как они делали уже больше 20 лет.
Якщо зірветься оце перемир'я..., то що він тоді заспіває? Знов отак просто і буденно перевзується?
Понимаешь, дружище, выбор президентом Конституции Украины в качестве руководства к осуществлению своей политики - это беспроигрышное решение в принципе. Единая угроза для него это явно готовящаяся по некоторым признакам попытка покушения на его жизнь. Но не мне учить государственную охрану. Зеленский именно сейчас должен стать максимально осторожным, иначе страну без него порвут вместе с кремлем все недруги.
Таку думку я чув... Що наступники будуть ще гірші для країни, ніж Зе.
Wirująświatła написав:мне другое интересно. закончится война, существенно прикрутят кран западной помощи, откуда будут брать деньги на эти и другие выплаты? если начнут печатать, хлебушек станет стоить тысячи и выплат хватит на 10 булок.
Трусишка зайка серенький под елочкой в Ирпене скакал.. По-перше, міжнародна допомога офіційно затверджена до кінця 2028 р. По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима. По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок. По-четверте, є багато інформації про зарубіжні інвестиції у відновлення України. Була на зустрічі з послом Півд. Кореї, він називав 7-8 ключових сфер, які їм цікаві для інвестицій і запрошував бізнес до співпраці. Так само є заяви від Японії, Туреччини та інших. Звісно, будуть і проблеми, але в цілому прогнози на "після війни" непогані.