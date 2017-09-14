fler написав:

ЗМІ повідомили в суботу, що США надіслали європейським урядам опитувальник, в якому запитують про внесок США в гарантії безпеки України.США також запитують, що європейським державам потрібно від Вашингтона для того, щоб мати можливість зробити свій внесок. Цей елемент, як очікують, привітають багато європейських урядів, які дали зрозуміти, що можуть надати гарантії безпеки лише за підтримки США."Які вимоги щодо підтримки з боку США, якщо такі є, ваш уряд вважав би необхідними для своєї участі в цих механізмах безпеки? Зокрема, які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, будуть потрібні від США?" – одне із запитань."Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирного врегулювання, якою, на вашу думку, має бути необхідна чисельність таких сил на чолі з Європою? Як і де ці сили були б розгорнуті, і на який термін?" – інше запитання."Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічної підтримки ваш уряд готовий надати Україні, щоб покращити її переговорні позиції та посилити тиск на Росію?" – запитували також в опитувальнику.У ньому також запитують, що європейські уряди були б готові зробити для посилення санкцій проти Росії."Є дві червоні лінії, щодо яких не може бути жодної дискусії – це членство України в ЄС і НАТО", – розповів президент Фінляндії Александр Стубб.Прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що війна росії проти України може завершитися раніше, ніж за пів року.Пропоную голосовалку з двох питань: 1) Коли буде досягнуто РПВ? Відповіді: - до 1 квітня; - до 1 травня; - до 1 червня; - до 1 липня; - до 1 серпня; - до 1 вересня.2) Коли буде укладено мирну угоду? Відповіді: - до 1 червня; - до 1 липня; - до 1 серпня; - до 1 вересня; - до 1 жовтня; - після 1 жовтня.