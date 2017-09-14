RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1270712708127091271012711>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 44
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
15
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
41%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:38

Ностальжи))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус.
Капець.
Що ж залишиться робити "чистильщикам взуття"?
Знову прийдеться братись за роботу/чистити взуття?😁

я помню период когда квартиры сдавались за комуналь (убитые конечно). Со мной на потоке учились иногородние друзья, они снимали толпой целый дом из 2х комнат с санузлом внутри дома и газ.отоплением за 30 грн/мес. Я еще подрабатывал и зарплата была 200грн. Хотдог стоил 2 грн :D дом за 15 булочек, как тебе илон маск?
Ооооо, я пам'ятаю той час, коли хот-дог коштував 1,80грн!
Я тоді щось більше року працював "на дядю"))
І десь в той час купив комп'ютер))
Тоді інтернет був від домашнього телефону "укртелеком". Купляв тоді іноді карточки на 20-30хв(точно вже не пам'ятаю на скільки хвилин інтернету... - були декілька видів карточок)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7612
З нами з: 18.03.21
Подякував: 240 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:40

  fler написав:
  Wirująświatła написав:мне другое интересно. закончится война, существенно прикрутят кран западной помощи, откуда будут брать деньги на эти и другие выплаты? если начнут печатать, хлебушек станет стоить тысячи и выплат хватит на 10 булок.


По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима.
По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок.

Если они живут только за счет допомогы - что они там нахомячили? - ну и не забываем про 60%, которые ломанутся на выход - как только кордоны откроют.
После 2х лет работы "на склад" не добрали до уровня 21го года... В 25м хорошо, если будет всего -10%
_hunter
 
Повідомлень: 9234
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:41

Успіх я комп купил в 1998 а интернет смог себе позволить шото в 2006. До этого сидел в интернет кафе. Но то была бурная молодость. Интернет был не нужен - хватало смс. И за комп садился не часто, домой приходил в 12 ночи, а в 8 утра уже шел на учебу или работу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28153
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3411 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:42

  detroytred написав:
  yama написав:detroytred Свої думки треба вміти викладати. Саме цим освідченні , Ерудовані та інтелігентні люди і відрізняються, що вміють доносити чітко свої думки. А писати/говорити потік свідомості , незвязних слів і реплік - не повага до співрозмовника.
За інтервью цього військового дякую, ознайомолюсь.

Справа в тому, що ніяких зобов'язань ніхто з тих авторів не має. Викладають свої думки, як хочуть.
Зауваження до форми їх думок недоречні.

Кожна фраза в них розкладається..
Всі вони пов'язані.
І вся думка має чітку структуру.

А те, що автор не напружується донести свою думку до інших, йде йому тільки в плюс. Значить точно не має такої мети -- пропаганди.

щоб понімати Чаплигу треба знати в чому контекст, для цього хочаб два-три рази треба прослухати його приколи з шпіндельом та ружбайкою без патронів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38461
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:48

  fler написав:
  Wirująświatła написав:мне другое интересно. закончится война, существенно прикрутят кран западной помощи, откуда будут брать деньги на эти и другие выплаты? если начнут печатать, хлебушек станет стоить тысячи и выплат хватит на 10 булок.

Трусишка зайка серенький под елочкой в Ирпене скакал.. :D
По-перше, міжнародна допомога офіційно затверджена до кінця 2028 р.
По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима.
По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок.
По-четверте, є багато інформації про зарубіжні інвестиції у відновлення України. Була на зустрічі з послом Півд. Кореї, він називав 7-8 ключових сфер, які їм цікаві для інвестицій і запрошував бізнес до співпраці. Так само є заяви від Японії, Туреччини та інших.
Звісно, будуть і проблеми, але в цілому прогнози на "після війни" непогані.

Уточните плиз, как лицо приближённое к Zeмператору, несколько вопросов:
1) когда окончится война
2) кто и как будет увеличивать экспорт на 15% в год физически, а то и в валюте, если всё что передвигается в сторону проходной, бусифицируется с целью утилизации в посадках Зап., Хар., Донецкой областей
3) кто будет работать на растущем невероятно для корейцев рынке(с учётом пункта 2), пол Дакки и Калькутты сюда завезут(и учитывая гражданство - не для отбития КАБов лопатой) вместо пропавших без вести наших Иванов и Петров?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:52

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Тільки на цих сторінках - описував разів з десять
1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО.... тобто амортизація заводів їх технологічний рівень - не давав їм можливості конкурувати в світі..
а для чого їм було конкурувати в світі?) . Ладно б ще порівняно з штатами чи європою не конкурентні. Но півсвіту якось погірше жило ніж союз і не розвалилось економічно.
Що таке погірше? два пальці в тазіку? а який тазік? а чиї пальці?
По суті
Був завод наприклад по випуску цукру , збут якого орієнтувався на СРСР
Для виготовлення тонни цукру в тому ж СРСР купувалось 3 тонни нафти ( нафти завалісь ...хто її там економити буде)
Совок розвалився
Прийшлось нафту купувати по СВІТОВИМ а не внутрішньосовковим цінам...
І Цукор тепер продавався по світовим.

Виявилось за тонну цукру нам росія платить дві тонни нафти...
Питання - звідки брати тут третю яка потрібна для виготовлення?
Результат
Випускали 7млн тонн цукру( 2млн собі і 5млн продавали) - стали випускати2 млн тонн цукру(тільки для себе)
Яка ціна заводів які випускали 5 млн тонн цукру купуючи для цього 15 млн тонн нафти , якщо 5 млн тонн цукру коштували еквівалент 10 млн тонн нафти..

І так по всім галузям включаючи ВПК
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25650
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:53

  _hunter написав:Если они живут только за счет допомогы - что они там нахомячили? - ну и не забываем про 60%, которые ломанутся на выход - как только кордоны откроют.
После 2х лет работы "на склад" не добрали до уровня 21го года... В 25м хорошо, если будет всего -10%

Восстановление семей - это хорошо. Хорошо устроившиеся дети заберут своих родителей, что бы мизерная пенсия не была проблемой и медицина была хороша.
Опять же, я уже вижу что натурализация для Вас лично не проблема. Как давно вы гражданин Германии?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5521
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:55

  _hunter написав:
  fler написав:
  Wirująświatła написав:мне другое интересно. закончится война, существенно прикрутят кран западной помощи, откуда будут брать деньги на эти и другие выплаты? если начнут печатать, хлебушек станет стоить тысячи и выплат хватит на 10 булок.


По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима.
По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок.

Если они живут только за счет допомогы - что они там нахомячили? - ну и не забываем про 60%, которые ломанутся на выход - как только кордоны откроют.
После 2х лет работы "на склад" не добрали до уровня 21го года... В 25м хорошо, если будет всего -10%

По логике нашего доктора николаевских наук кордоны откроют только на въезд, для того чтобы "наших бигунцив незалэжно вид стати" вертали обмотанными колючей проволокой в концлагеря по повышению эффективности нархоза.
А на выезд только забронированные родственники слуг партии регионов подадутся. В том числе и её М18-60, оба.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:56

  konstantin kirovograd написав:andrijk777
они работали чисто на олигархов и есть ихними активами а при продаже можно было бы деньги пустить на больницы,школы,дороги и так далее....а они спизжены
В житті вартість заводу визначається не тим скільки витрачено при його будівництві і навіть не тим скільки теоретично там можна зробити
а виключно через ромір ПРИБУТКУ який можна отримати від цього заводу..
А совок розвалився тому що заводи ГЕНЕРУВАЛИ ЗБИТКИ...
Тобто вартість заводу визначалась вартістю землі на якій він знаходився мінус борги які накопичив.
В 99% випадців це була відємна сума, саме тому десятки років стоять пусті цехи які ніхто не купив....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25650
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:56

flyman

понімати Чаплигу треба знати


Або не треба. І не відкривати ці помиї.
Hotab
 
Повідомлень: 14184
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 1270712708127091271012711>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86524
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3199)
16.02.2025 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.