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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:38
Wirująświatła написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус.
Капець.
Що ж залишиться робити "чистильщикам взуття"?
Знову прийдеться братись за роботу/чистити взуття?😁
я помню период когда квартиры сдавались за комуналь (убитые конечно). Со мной на потоке учились иногородние друзья, они снимали толпой целый дом из 2х комнат с санузлом внутри дома и газ.отоплением за 30 грн/мес. Я еще подрабатывал и зарплата была 200грн. Хотдог стоил 2 грн
дом за 15 булочек, как тебе илон маск?
Ооооо, я пам'ятаю той час, коли хот-дог коштував 1,80грн!
Я тоді щось більше року працював "на дядю"))
І десь в той час купив комп'ютер))
Тоді інтернет був від домашнього телефону "укртелеком". Купляв тоді іноді карточки на 20-30хв(точно вже не пам'ятаю на скільки хвилин інтернету... - були декілька видів карточок)
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:40
fler написав: Wirująświatła написав:
мне другое интересно. закончится война, существенно прикрутят кран западной помощи, откуда будут брать деньги на эти и другие выплаты? если начнут печатать, хлебушек станет стоить тысячи и выплат хватит на 10 булок.
По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима.
По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок.
Если они живут только за счет допомогы - что они там нахомячили? - ну и не забываем про 60%, которые ломанутся на выход - как только кордоны откроют.
После 2х лет работы "на склад" не добрали до уровня 21го года... В 25м хорошо, если будет всего -10%
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:41
Успіх я комп купил в 1998 а интернет смог себе позволить шото в 2006. До этого сидел в интернет кафе. Но то была бурная молодость. Интернет был не нужен - хватало смс. И за комп садился не часто, домой приходил в 12 ночи, а в 8 утра уже шел на учебу или работу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 16 лют, 2025 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:42
detroytred написав: yama написав:detroytred
Свої думки треба вміти викладати. Саме цим освідченні , Ерудовані та інтелігентні люди і відрізняються, що вміють доносити чітко свої думки. А писати/говорити потік свідомості , незвязних слів і реплік - не повага до співрозмовника.
За інтервью цього військового дякую, ознайомолюсь.
Справа в тому, що ніяких зобов'язань ніхто з тих авторів не має. Викладають свої думки, як хочуть.
Зауваження до форми їх думок недоречні.
Кожна фраза в них розкладається..
Всі вони пов'язані.
І вся думка має чітку структуру.
А те, що автор не напружується донести свою думку до інших, йде йому тільки в плюс. Значить точно не має такої мети -- пропаганди.
щоб понімати Чаплигу треба знати в чому контекст, для цього хочаб два-три рази треба прослухати його приколи з шпіндельом та ружбайкою без патронів
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:48
fler написав: Wirująświatła написав:
мне другое интересно. закончится война, существенно прикрутят кран западной помощи, откуда будут брать деньги на эти и другие выплаты? если начнут печатать, хлебушек станет стоить тысячи и выплат хватит на 10 булок.
Трусишка зайка серенький под елочкой в Ирпене скакал..
По-перше, міжнародна допомога офіційно затверджена до кінця 2028 р.
По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима.
По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок.
По-четверте, є багато інформації про зарубіжні інвестиції у відновлення України. Була на зустрічі з послом Півд. Кореї, він називав 7-8 ключових сфер, які їм цікаві для інвестицій і запрошував бізнес до співпраці. Так само є заяви від Японії, Туреччини та інших.
Звісно, будуть і проблеми, але в цілому прогнози на "після війни" непогані.
Уточните плиз, как лицо приближённое к Zeмператору, несколько вопросов:
1) когда окончится война
2) кто и как будет увеличивать экспорт на 15% в год физически, а то и в валюте, если всё что передвигается в сторону проходной, бусифицируется с целью утилизации в посадках Зап., Хар., Донецкой областей
3) кто будет работать на растущем невероятно для корейцев рынке(с учётом пункта 2), пол Дакки и Калькутты сюда завезут(и учитывая гражданство - не для отбития КАБов лопатой) вместо пропавших без вести наших Иванов и Петров?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:52
Banderlog написав: budivelnik написав:
Тільки на цих сторінках - описував разів з десять
1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО.... тобто амортизація заводів їх технологічний рівень - не давав їм можливості конкурувати в світі..
а для чого їм було конкурувати в світі?) . Ладно б ще порівняно з штатами чи європою не конкурентні. Но півсвіту якось погірше жило ніж союз і не розвалилось економічно.
Що таке погірше? два пальці в тазіку? а який тазік? а чиї пальці?
По суті
Був завод наприклад по випуску цукру , збут якого орієнтувався на СРСР
Для виготовлення тонни цукру в тому ж СРСР купувалось 3 тонни нафти ( нафти завалісь ...хто її там економити буде)
Совок розвалився
Прийшлось нафту купувати по СВІТОВИМ а не внутрішньосовковим цінам...
І Цукор тепер продавався по світовим.
Виявилось за тонну цукру нам росія платить дві тонни нафти...
Питання - звідки брати тут третю яка потрібна для виготовлення?
Результат
Випускали 7млн тонн цукру( 2млн собі і 5млн продавали) - стали випускати2 млн тонн цукру(тільки для себе)
Яка ціна заводів які випускали 5 млн тонн цукру купуючи для цього 15 млн тонн нафти , якщо 5 млн тонн цукру коштували еквівалент 10 млн тонн нафти..
І так по всім галузям включаючи ВПК
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:53
_hunter написав:
Если они живут только за счет допомогы - что они там нахомячили? - ну и не забываем про 60%, которые ломанутся на выход - как только кордоны откроют.
После 2х лет работы "на склад" не добрали до уровня 21го года... В 25м хорошо, если будет всего -10%
Восстановление семей - это хорошо. Хорошо устроившиеся дети заберут своих родителей, что бы мизерная пенсия не была проблемой и медицина была хороша.
Опять же, я уже вижу что натурализация для Вас лично не проблема. Как давно вы гражданин Германии?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:55
_hunter написав: fler написав: Wirująświatła написав:
мне другое интересно. закончится война, существенно прикрутят кран западной помощи, откуда будут брать деньги на эти и другие выплаты? если начнут печатать, хлебушек станет стоить тысячи и выплат хватит на 10 булок.
По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима.
По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок.
Если они живут только за счет допомогы - что они там нахомячили? - ну и не забываем про 60%, которые ломанутся на выход - как только кордоны откроют.
После 2х лет работы "на склад" не добрали до уровня 21го года... В 25м хорошо, если будет всего -10%
По логике нашего доктора николаевских наук кордоны откроют только на въезд, для того чтобы "наших бигунцив незалэжно вид стати" вертали обмотанными колючей проволокой в концлагеря по повышению эффективности нархоза.
А на выезд только забронированные родственники слуг партии регионов подадутся. В том числе и её М18-60, оба.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:56
konstantin kirovograd написав:andrijk777
они работали чисто на олигархов и есть ихними активами а при продаже можно было бы деньги пустить на больницы,школы,дороги и так далее....а они спизжены
В житті вартість заводу визначається не тим скільки витрачено при його будівництві і навіть не тим скільки теоретично там можна зробити
а виключно через ромір ПРИБУТКУ який можна отримати від цього заводу..
А совок розвалився тому що заводи ГЕНЕРУВАЛИ ЗБИТКИ...
Тобто вартість заводу визначалась вартістю землі на якій він знаходився мінус борги які накопичив.
В 99% випадців це була відємна сума, саме тому десятки років стоять пусті цехи які ніхто не купив....
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:56
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понімати Чаплигу треба знати
Або не треба. І не відкривати ці помиї.
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