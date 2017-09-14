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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12708127091271012711>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 44
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
15
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
41%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:59

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?

https://www.pfu.gov.ua/2169940-serednij ... 1-01-2025/

давайте розділяти. бо ви просто махлюєте ;)

з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень - такого немає в жодній розвиненій країні. там високий рівень пенсій забезпечується саме за ці збереження. як вирішити цю проблему - не знаю. та й влада не знає - тому й досі тягнуть з переходом від солідарної системи.

а тепер поговоримо про працюючих людей - й картина вже трошки інша. тому я завжди кажу, що не треба взагалі бла-бла, давайте реально подивимось на оточення. й щось дуже мало тих, хто живе неавіть не на 10 т грн, а на 20 т грн

заощадження вернули хіба юліною тисячою, і то не тільки лиш всім,
а комуністичну спадщину отримали інші: приватизація активів/прибутків і націоналізація збитків/пасивів
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:06

Все просто!©

  холява написав:Успіх

https://www.youtube.com/watch?v=KN7BmBjWM6M

Зробіть це ДО 1 БЕРЕЗНЯ інакше заблокують всі ГРОШІ. Банки попередили про обов'язкові зміни.

Я ще в жовтні десь в трьох банках пройшов ту "ідентифікацію"(чи як там воно в них правильно називається?)
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:07

  барабашов написав:
  _hunter написав:
  fler написав:
По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима.
По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок.

Если они живут только за счет допомогы - что они там нахомячили? - ну и не забываем про 60%, которые ломанутся на выход - как только кордоны откроют.
После 2х лет работы "на склад" не добрали до уровня 21го года... В 25м хорошо, если будет всего -10%

По логике нашего доктора николаевских наук кордоны откроют только на въезд, для того чтобы "наших бигунцив незалэжно вид стати" вертали обмотанными колючей проволокой в концлагеря по повышению эффективности нархоза.
А на выезд только забронированные родственники слуг партии регионов подадутся. В том числе и её М18-60, оба.

Да, Партия - превыше всего, все ресурсы - на Великую Стройку, выездные визы - помню-помню...
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:08

  барабашов написав:
  fler написав:По-перше, міжнародна допомога офіційно затверджена до кінця 2028 р.
По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима.
По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок.
По-четверте, є багато інформації про зарубіжні інвестиції у відновлення України. Була на зустрічі з послом Півд. Кореї, він називав 7-8 ключових сфер, які їм цікаві для інвестицій і запрошував бізнес до співпраці. Так само є заяви від Японії, Туреччини та інших.
Звісно, будуть і проблеми, але в цілому прогнози на "після війни" непогані.

Уточните плиз, как лицо приближённое к Zeмператору,

Уточнюю, що я таким обличчям не є, але маю колег, друзів, знайомих, які є такими...
  барабашов написав:несколько вопросов:
1) когда окончится война
2) кто и как будет увеличивать экспорт на 15% в год физически, а то и в валюте, если всё что передвигается в сторону проходной, бусифицируется с целью утилизации в посадках Зап., Хар., Донецкой областей
3) кто будет работать на растущем невероятно для корейцев рынке(с учётом пункта 2), пол Дакки и Калькутты сюда завезут(и учитывая гражданство - не для отбития КАБов лопатой) вместо пропавших без вести наших Иванов и Петров?

1) Трамп і пу планують підписати мир до 1 вересня. Як буде - хз.
2) технологічна модернізація
3) не буває інвестицій туди, де нема кому працювати. Станом на зараз у нас є безробіття і є ухилянти, які ховаються. Після війни додадуться ще демобілізовані фронтовики та працездатні особи з-за кордону, які втратять допомогу. Туди ж молодь, яка закінчує виші та технікуми/коледжі.
Щодо мобілізації - не знаю, але чутно, що бусифікації не буде, натомість буде рекрутинг із привабливими умовами.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:15

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт

щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?
Думаю це мінімум якщо на зараз, і за свій стаж треба мати мабуть років 10 зарплату, що для того часу була б мінімум впʼятеро більше за мінімальну.
Це для звичайного смертного, про держслужбовців мова не йде. Просто відкрийте особистий кабінет на сайті ПФ, там є "пенсійний калькулятор", що обраховує гіпотетичну пенсію, враховуючи ваші попередні внески і за припущення, що подальші будуть такі ж в середньому. Дуже цікаво переглядати


Не просто переглядаю, а завантажую час від часу протоколи і роблю паралел.рохрахунки.

Коротко висновки:
* 5 середн.зарплат не треба;
* багато стажу теж не треба.

От, напр., для стажу 25років треба мати середню зарпл за період праці всього 40тис (нинішніми грошима). 10тис=40тис* коеф 0.25 (тобто 25 років /100)
До 2004 ще й універ зараховували в стаж...

40тис -- це всього 2.95 сер.зарплат за три останні роки (= 13 559,41 без 24р, бо ПФУ ще не дав дані за ост.квартал).

25р стажу досить для УБД.
І ще й місячні коеф. до 7-8 доходять на нулі (інколи і зашкалюють...) і тягнуть вгору сумарний.

Світ таки бореться з елоїзацією. І це добре є... 😌



І, можливо, все-таки, прилюдне шмагання трампістами європ.влади -- це спроба вплинути на шир.нар.маси Європи? 🤔
Можливо мільйону-двом-десяти... соромно буде відчувати себе елоями?
450млн населення у ЄС. Мало ж там зберегтись якесь життєздатне ядро? 🤔
І саме аби вплинути на всіх -- то і не в “кулуарах”, а прилюдно і принизливо?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:15

Бо безкоштовно, хіба що температуру і тиск поміряють...

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Думаю, що пенсія мала б бути хоча б тисяч 8-10!(при сьогоднішніх цінах)
Чи я помиляюсь?
когда папа попал в больницу лечение стоило 3 тыс грн В ДЕНЬ. больница государственная, койка и питание бесплатно.
Ну, про "безкоштовну" медицину - ми вже тут не раз перитерали...
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:2) технологічна модернізація
кукурудзу на плавучих чи вертикальних фермах будемо вирощувати?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:38

  Успіх написав:
  холява написав:Успіх

https://www.youtube.com/watch?v=KN7BmBjWM6M

Зробіть це ДО 1 БЕРЕЗНЯ інакше заблокують всі ГРОШІ. Банки попередили про обов'язкові зміни.

Я ще в жовтні десь в трьох банках пройшов ту "ідентифікацію"(чи як там воно в них правильно називається?)

раз в рік, і то в особливо дотошних банках
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:44

Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?

Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:47

якось невбодно вийшло з контрибуціями та репатріаціями

  Xenon написав:Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?

Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...

як в анекдоті про Рабіновича що виграв у лотерею Волгу
flyman
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