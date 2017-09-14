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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:59
Shaman написав:
давайте розділяти. бо ви просто махлюєте
з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень - такого немає в жодній розвиненій країні. там високий рівень пенсій забезпечується саме за ці збереження. як вирішити цю проблему - не знаю. та й влада не знає - тому й досі тягнуть з переходом від солідарної системи.
а тепер поговоримо про працюючих людей - й картина вже трошки інша. тому я завжди кажу, що не треба взагалі бла-бла, давайте реально подивимось на оточення. й щось дуже мало тих, хто живе неавіть не на 10 т грн, а на 20 т грн
заощадження вернули хіба юліною тисячою, і то не тільки лиш всім,
а комуністичну спадщину отримали інші: приватизація активів/прибутків і націоналізація збитків/пасивів
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:06
Я ще в жовтні десь в трьох банках пройшов ту "ідентифікацію"(чи як там воно в них правильно називається?)
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:07
барабашов написав: _hunter написав: fler написав:
По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима.
По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок.
Если они живут только за счет допомогы - что они там нахомячили? - ну и не забываем про 60%, которые ломанутся на выход - как только кордоны откроют.
После 2х лет работы "на склад" не добрали до уровня 21го года... В 25м хорошо, если будет всего -10%
По логике нашего доктора николаевских наук кордоны откроют только на въезд, для того чтобы "наших бигунцив незалэжно вид стати" вертали обмотанными колючей проволокой в концлагеря по повышению эффективности нархоза.
А на выезд только забронированные родственники слуг партии регионов подадутся. В том числе и её М18-60, оба.
Да, Партия - превыше всего, все ресурсы - на Великую Стройку, выездные визы - помню-помню...
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:08
барабашов написав: fler написав:
По-перше, міжнародна допомога офіційно затверджена до кінця 2028 р.
По-друге, допомога умовним Хантерам завершиться 31 грудня 2025 р. Отже, очікуємо повернення 30% виїхавших із нахомяченими там грошима.
По-третє, якщо щорічно наш експорт зростатиме на 15% (як було за 2024 р), то все буде ок.
По-четверте, є багато інформації про зарубіжні інвестиції у відновлення України. Була на зустрічі з послом Півд. Кореї, він називав 7-8 ключових сфер, які їм цікаві для інвестицій і запрошував бізнес до співпраці. Так само є заяви від Японії, Туреччини та інших.
Звісно, будуть і проблеми, але в цілому прогнози на "після війни" непогані.
Уточните плиз, как лицо приближённое к Zeмператору,
Уточнюю, що я таким обличчям не є, але маю колег, друзів, знайомих, які є такими...
барабашов написав:
несколько вопросов:
1) когда окончится война
2) кто и как будет увеличивать экспорт на 15% в год физически, а то и в валюте, если всё что передвигается в сторону проходной, бусифицируется с целью утилизации в посадках Зап., Хар., Донецкой областей
3) кто будет работать на растущем невероятно для корейцев рынке(с учётом пункта 2), пол Дакки и Калькутты сюда завезут(и учитывая гражданство - не для отбития КАБов лопатой) вместо пропавших без вести наших Иванов и Петров?
1) Трамп і пу планують підписати мир до 1 вересня. Як буде - хз.
2) технологічна модернізація
3) не буває інвестицій туди, де нема кому працювати. Станом на зараз у нас є безробіття і є ухилянти, які ховаються. Після війни додадуться ще демобілізовані фронтовики та працездатні особи з-за кордону, які втратять допомогу. Туди ж молодь, яка закінчує виші та технікуми/коледжі.
Щодо мобілізації - не знаю, але чутно, що бусифікації не буде, натомість буде рекрутинг із привабливими умовами.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:15
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час,
щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт
щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?
Думаю це мінімум якщо на зараз, і за свій стаж треба мати мабуть років 10 зарплату, що для того часу була б мінімум впʼятеро більше за мінімальну.
Це для звичайного смертного, про держслужбовців мова не йде. Просто відкрийте особистий кабінет на сайті ПФ, там є "пенсійний калькулятор", що обраховує гіпотетичну пенсію, враховуючи ваші попередні внески і за припущення, що подальші будуть такі ж в середньому. Дуже цікаво переглядати
Не просто переглядаю, а завантажую час від часу протоколи і роблю паралел.рохрахунки.
Коротко висновки:
* 5 середн.зарплат не треба;
* багато стажу теж не треба.
От, напр., для стажу 25років треба мати середню зарпл за період праці всього 40тис (нинішніми грошима). 10тис=40тис* коеф 0.25 (тобто 25 років /100)
До 2004 ще й універ зараховували в стаж...
40тис -- це всього 2.95 сер.зарплат за три останні роки (= 13 559,41 без 24р, бо ПФУ ще не дав дані за ост.квартал).
25р стажу досить для УБД.
І ще й місячні коеф. до 7-8 доходять на нулі (інколи і зашкалюють...) і тягнуть вгору сумарний.
Світ таки бореться з елоїзацією. І це добре є... 😌
І, можливо, все-таки, прилюдне шмагання трампістами європ.влади -- це спроба вплинути на шир.нар.маси Європи? 🤔
Можливо мільйону-двом-десяти... соромно буде відчувати себе елоями?
450млн населення у ЄС. Мало ж там зберегтись якесь життєздатне ядро? 🤔
І саме аби вплинути на всіх -- то і не в “кулуарах”, а прилюдно і принизливо?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:15
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Думаю, що пенсія мала б бути хоча б тисяч 8-10!(при сьогоднішніх цінах)
Чи я помиляюсь?
когда папа попал в больницу лечение стоило 3 тыс грн В ДЕНЬ. больница государственная, койка и питание бесплатно.
Ну, про "безкоштовну" медицину - ми вже тут не раз перитерали...
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:28
fler написав:
2) технологічна модернізація
кукурудзу на плавучих чи вертикальних фермах будемо вирощувати?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:38
Успіх написав:
Я ще в жовтні десь в трьох банках пройшов ту "ідентифікацію"(чи як там воно в них правильно називається?)
раз в рік, і то в особливо дотошних банках
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:44
Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?
Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:47
Xenon написав:
Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?
Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...
як в анекдоті про Рабіновича що виграв у лотерею Волгу
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