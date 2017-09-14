Faceless написав:

Shaman написав: Faceless написав: Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт Думаю, на рівніщоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт

щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення? щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?

пенсійний калькулятор", що обраховує гіпотетичну пенсію, враховуючи ваші попередні внески і за припущення, що подальші будуть такі ж в середньому. Дуже цікаво переглядати

Думаю це мінімум якщо на зараз, і за свій стаж треба мати мабуть років 10 зарплату, що для того часу була б мінімум впʼятеро більше за мінімальну.Це для звичайного смертного, про держслужбовців мова не йде. Просто відкрийте особистий кабінет на сайті ПФ, там є "