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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:15
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час,
щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт
щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?
Думаю це мінімум якщо на зараз, і за свій стаж треба мати мабуть років 10 зарплату, що для того часу була б мінімум впʼятеро більше за мінімальну.
Це для звичайного смертного, про держслужбовців мова не йде. Просто відкрийте особистий кабінет на сайті ПФ, там є "пенсійний калькулятор", що обраховує гіпотетичну пенсію, враховуючи ваші попередні внески і за припущення, що подальші будуть такі ж в середньому. Дуже цікаво переглядати
Не просто переглядаю, а завантажую час від часу протоколи і роблю паралел.рохрахунки.
Коротко висновки:
* 5 середн.зарплат не треба;
* багато стажу теж не треба.
От, напр., для стажу 25років треба мати середню зарпл за період праці всього 40тис (нинішніми грошима). 10тис=40тис* коеф 0.25 (тобто 25 років /100)
До 2004 ще й універ зараховували в стаж...
40тис -- це всього 2.95 сер.зарплат за три останні роки (= 13 559,41 без 24р, бо ПФУ ще не дав дані за ост.квартал).
25р стажу досить для УБД.
І ще й місячні коеф. до 7-8 доходять на нулі (інколи і зашкалюють...) і тягнуть вгору сумарний.
Світ таки бореться з елоїзацією. І це добре є... 😌
І, можливо, все-таки, прилюдне шмагання трампістами європ.влади -- це спроба вплинути на шир.нар.маси Європи? 🤔
Можливо мільйону-двом-десяти... соромно буде відчувати себе елоями?
450млн населення у ЄС. Мало ж там зберегтись якесь життєздатне ядро? 🤔
І саме аби вплинути на всіх -- то і не в “кулуарах”, а прилюдно і принизливо?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:15
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Думаю, що пенсія мала б бути хоча б тисяч 8-10!(при сьогоднішніх цінах)
Чи я помиляюсь?
когда папа попал в больницу лечение стоило 3 тыс грн В ДЕНЬ. больница государственная, койка и питание бесплатно.
Ну, про "безкоштовну" медицину - ми вже тут не раз перитерали...
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:28
fler написав:
2) технологічна модернізація
кукурудзу на плавучих чи вертикальних фермах будемо вирощувати?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:38
Успіх написав:
Я ще в жовтні десь в трьох банках пройшов ту "ідентифікацію"(чи як там воно в них правильно називається?)
раз в рік, і то в особливо дотошних банках
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flyman
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:44
Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?
Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...
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Xenon
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:45
Потужний готов держать 1,5 ляма и не отменять ВП вообще.
Как говорится, якби свинi роги..
РПВ- к дорожаю однозначно.
Вдумайтесь-ракеты,дроны-или девал,если и будет. Хай стоит,многие скажут.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:47
Xenon написав:
Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?
Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...
як в анекдоті про Рабіновича що виграв у лотерею Волгу
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:01
Xenon написав:
Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?
Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...
Дурних i в церквi бьють.
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