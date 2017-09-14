RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1269512696126971269812699 ... 12759>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 48
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
17
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:15

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:Думаю, на рівні не менше 5 середніх зарплат, і досить тривалий час, щоб за весь стаж вийшов притомний коефіцієнт

щоб отримувати пенсію 10 т грн потрібна середня зп 70 т грн? реально так все сумно, чи більш притомне співвідношення?
Думаю це мінімум якщо на зараз, і за свій стаж треба мати мабуть років 10 зарплату, що для того часу була б мінімум впʼятеро більше за мінімальну.
Це для звичайного смертного, про держслужбовців мова не йде. Просто відкрийте особистий кабінет на сайті ПФ, там є "пенсійний калькулятор", що обраховує гіпотетичну пенсію, враховуючи ваші попередні внески і за припущення, що подальші будуть такі ж в середньому. Дуже цікаво переглядати


Не просто переглядаю, а завантажую час від часу протоколи і роблю паралел.рохрахунки.

Коротко висновки:
* 5 середн.зарплат не треба;
* багато стажу теж не треба.

От, напр., для стажу 25років треба мати середню зарпл за період праці всього 40тис (нинішніми грошима). 10тис=40тис* коеф 0.25 (тобто 25 років /100)
До 2004 ще й універ зараховували в стаж...

40тис -- це всього 2.95 сер.зарплат за три останні роки (= 13 559,41 без 24р, бо ПФУ ще не дав дані за ост.квартал).

25р стажу досить для УБД.
І ще й місячні коеф. до 7-8 доходять на нулі (інколи і зашкалюють...) і тягнуть вгору сумарний.

Світ таки бореться з елоїзацією. І це добре є... 😌



І, можливо, все-таки, прилюдне шмагання трампістами європ.влади -- це спроба вплинути на шир.нар.маси Європи? 🤔
Можливо мільйону-двом-десяти... соромно буде відчувати себе елоями?
450млн населення у ЄС. Мало ж там зберегтись якесь життєздатне ядро? 🤔
І саме аби вплинути на всіх -- то і не в “кулуарах”, а прилюдно і принизливо?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2517
З нами з: 24.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:15

Бо безкоштовно, хіба що температуру і тиск поміряють...

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Думаю, що пенсія мала б бути хоча б тисяч 8-10!(при сьогоднішніх цінах)
Чи я помиляюсь?
когда папа попал в больницу лечение стоило 3 тыс грн В ДЕНЬ. больница государственная, койка и питание бесплатно.
Ну, про "безкоштовну" медицину - ми вже тут не раз перитерали...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7634
З нами з: 18.03.21
Подякував: 240 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:2) технологічна модернізація
кукурудзу на плавучих чи вертикальних фермах будемо вирощувати?
d44
 
Повідомлень: 633
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:38

  Успіх написав:
  холява написав:Успіх

https://www.youtube.com/watch?v=KN7BmBjWM6M

Зробіть це ДО 1 БЕРЕЗНЯ інакше заблокують всі ГРОШІ. Банки попередили про обов'язкові зміни.

Я ще в жовтні десь в трьох банках пройшов ту "ідентифікацію"(чи як там воно в них правильно називається?)

раз в рік, і то в особливо дотошних банках
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38495
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:44

Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?

Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...
Xenon
 
Повідомлень: 5050
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:45

Потужний готов держать 1,5 ляма и не отменять ВП вообще.
Как говорится, якби свинi роги..
РПВ- к дорожаю однозначно.
Вдумайтесь-ракеты,дроны-или девал,если и будет. Хай стоит,многие скажут.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:47

якось невбодно вийшло з контрибуціями та репатріаціями

  Xenon написав:Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?

Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...

як в анекдоті про Рабіновича що виграв у лотерею Волгу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38495
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:01

  Xenon написав:Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?

Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...


Дурних i в церквi бьють.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:08

Стидоба
Зображення
Schmit
 
Повідомлень: 4793
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.censor.net/ua/news/3536118/u- ... ogo-napadu
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1269512696126971269812699 ... 12759>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86569
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260631
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7539)
18.02.2025 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.