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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12708127091271012711

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 44
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
15
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
41%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:01

  Xenon написав:Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?

Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...


Дурних i в церквi бьють.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:08

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