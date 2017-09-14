|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:01
Xenon написав:
Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?
Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...
Дурних i в церквi бьють.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 585
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:08
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4789
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|86524
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|260573
|
|
|6076
|906551
|
|