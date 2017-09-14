RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1270912710127111271212713>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 44
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
15
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
41%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:01

  Xenon написав:Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?

Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...


Дурних i в церквi бьють.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:08

Стидоба
Зображення
Schmit
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.censor.net/ua/news/3536118/u- ... ogo-napadu
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:27

  prodigy написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити? :)

Я не пенсионер, но я бы тоже задумался, стоит ли квасить капусту на зиму 16 февраля 😁


вам, як і іншим відомим "форумчанам року" не личіть спілкуватись мовою загарбника,
не вірю що так важко перейти на державну (до того, що ви не пишете тут простирадла), а декілька речень легко подужаете, без образ

Ось це правда
yama
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9104 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:32

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Вернемся до наших пенсіонерів.
там 4 тис грн теж не тільки лиш в усіх.
Десь четверта частина пенсіонерів а це близько 2млн отримують пенсію отримують мінімальну пенсію -3тисячі грн.
Низька пенсія наших пенсіонерів частково скомпенсована відсутністю комунальних платежів ( для США/Європи це від 200 доларів і вище-які тамтешні пенсіонери платять) дотаційним комунальним транспортом (різниця від 1 долара поїздка) і практично відсутнім податком на житло(нерухомість)....
тому
Я далекий від того що пенсіонерам жити легко -але точно впевнений що 20% найбідніших- пенсіонерів США/Європи - живуть точно не краще від тих пенсіонерів хто у нас отримує 3000 грн

Ну який блін податок на житло на 45м2 хрущ ? Щодо найбідніших пенсіонерів сша , то там можна просто приїхати в благочинну організацію яких купа і привезти додому 10+ кг їдла усілякого нового крутого упакованого і ніхто не заважає , не контролює, прийти в кілька таких організацій в день, і взяти в кожній стільки скільки зможеш винести/ вивезти. Бомж в америці , не тому що він не може працювати і заробити , а тому що йому стільки плюшок перепадає що нах.. йому та робота , якщо можна як діоген на сонечку грітися а тобі і їжа і мобілка і все що хочеш від соц служб і благочинних організацій , це не безкоштовна роздача сранного супа раз в тиждень в парку для наших , а так 10 кг якщо хочеш щодня https://youtu.be/IdZmdZH47lc?si=O6C-tQMzuIENRy82 Перше ліпше за секунду знайшов
yama
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9104 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43

  GALeon написав:https://m.censor.net/ua/news/3536118/u-paryji-obgovoryat-vstup-ukrayiny-v-nato-u-vypadku-novogo-napadu


маячня, у разі повторного нападу?

навіть важко коментувати
prodigy
 
Повідомлень: 11870
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3284 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:55

РЕЙТИНГ КРАЩИХ ЧАСТИН БПЛА ЗА СІЧЕНЬ.

ЛАД міністерство інформації на запит зробило рейтінг ефективності підрозділів
БПЛА, цікаво інформація, вперше за 3 роки війни: тактичні підроздили і оперативні

Юрий Бутусов в середині відео каже, що пять підрозділів отримали фінансування на рік 2025 (з більше ніж 400), дайте бригадам гроші -4млдр доларів, вони самі придбають БПЛА і все до них необхідне(батареї, антени, РЕБ, авто) і закінчать війну у 2025р , наш противник виділив 8млрд доларів на БПЛА

prodigy
 
Повідомлень: 11870
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3284 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:58

Найближчі кілька днів покажуть, наскільки серйозно кремлівський диктатор Володимир Путін налаштований на мир, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Крім того, він підтвердив, що візьме участь у зустрічі з російськими представниками, яка відбудеться в Саудівській Аравії.

У переговорах також візьмуть участь спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник із національної безпеки Майк Волтц - двоє з найближчих радників Трампа із зовнішньої політики, пише BBC.

Крім того, Рубіо зазначив, що одна зустріч (у Саудівській Аравії) не зможе розв'язати питання повномасштабної війни в Україні. Він пояснив, що наразі навіть не створено повноцінного переговорного майданчика, який міг би бути посередником між Україною, Росією і третіми країнами.
prodigy
 
Повідомлень: 11870
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3284 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:01

Ще вчора особисто Зеленський заявляв що делегацію з України не запрошували до ОАЕ і він взагалі не в курсі шо там...

А сьогодні..

❗️Зеленський прибув до ОАЕ.
Xenon
 
Повідомлень: 5027
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:04

Xenon viewtopic.php?p=5825765#p5825765

как быстро всё меняется. а от русских кто, грустная лошадь?

судя по всему прибыл он не на переговоры
Трамп та путін зустрінуться до кінця лютого в Саудівській Аравії, — Newsweek (https://www.newsweek.com/trump-meet-put ... pe-2031967)

Тим часом Зеленський разом із першою леді прибув з візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів

Пріоритет — звільнення полонених, інвестиції та гуманітарна програма.

https://t.me/c/1248149892/62537


было бы очень странно чтобы путин и зеленский встретились до их встречи с трампом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28167
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3413 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 1270912710127111271212713>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86525
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906555
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7492)
16.02.2025 22:42
izibank (3199)
16.02.2025 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.