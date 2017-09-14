Дурних i в церквi бьють.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:01
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:08
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:27
Ось це правда
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:32
Ну який блін податок на житло на 45м2 хрущ ? Щодо найбідніших пенсіонерів сша , то там можна просто приїхати в благочинну організацію яких купа і привезти додому 10+ кг їдла усілякого нового крутого упакованого і ніхто не заважає , не контролює, прийти в кілька таких організацій в день, і взяти в кожній стільки скільки зможеш винести/ вивезти. Бомж в америці , не тому що він не може працювати і заробити , а тому що йому стільки плюшок перепадає що нах.. йому та робота , якщо можна як діоген на сонечку грітися а тобі і їжа і мобілка і все що хочеш від соц служб і благочинних організацій , це не безкоштовна роздача сранного супа раз в тиждень в парку для наших , а так 10 кг якщо хочеш щодня
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:55
РЕЙТИНГ КРАЩИХ ЧАСТИН БПЛА ЗА СІЧЕНЬ.
ЛАД міністерство інформації на запит зробило рейтінг ефективності підрозділів
БПЛА, цікаво інформація, вперше за 3 роки війни: тактичні підроздили і оперативні
Юрий Бутусов в середині відео каже, що пять підрозділів отримали фінансування на рік 2025 (з більше ніж 400), дайте бригадам гроші -4млдр доларів, вони самі придбають БПЛА і все до них необхідне(батареї, антени, РЕБ, авто) і закінчать війну у 2025р , наш противник виділив 8млрд доларів на БПЛА
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:58
Найближчі кілька днів покажуть, наскільки серйозно кремлівський диктатор Володимир Путін налаштований на мир, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Крім того, він підтвердив, що візьме участь у зустрічі з російськими представниками, яка відбудеться в Саудівській Аравії.
У переговорах також візьмуть участь спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник із національної безпеки Майк Волтц - двоє з найближчих радників Трампа із зовнішньої політики, пише BBC.
Крім того, Рубіо зазначив, що одна зустріч (у Саудівській Аравії) не зможе розв'язати питання повномасштабної війни в Україні. Він пояснив, що наразі навіть не створено повноцінного переговорного майданчика, який міг би бути посередником між Україною, Росією і третіми країнами.
Додано: Нед 16 лют, 2025 23:01
Ще вчора особисто Зеленський заявляв що делегацію з України не запрошували до ОАЕ і він взагалі не в курсі шо там...
А сьогодні..
Додано: Нед 16 лют, 2025 23:04
Xenon viewtopic.php?p=5825765#p5825765
как быстро всё меняется. а от русских кто, грустная лошадь?
судя по всему прибыл он не на переговоры
было бы очень странно чтобы путин и зеленский встретились до их встречи с трампом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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