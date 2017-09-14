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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12710127111271212713>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 44
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
15
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
41%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:06

Wirująświatła

Зустріч Трампа і путіна відбудеться до кінця лютого в Саудівській Аравії, – Newsweek

https://www.newsweek.com/trump-meet-put ... pe-2031967
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:08

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:09

Xenon судя по тому что визит Зе не был анонсирован, точно так же завтра туда могут прилететь трамп и путин. И быстро быстро что-то подписать. Чтобы никто не успел опомниться. За спиной у Европы прежде всего.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:13

  Xenon написав:Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?

Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...

А потім інвестиціями в Білорусь бо перебудова і для балансу китайського впливу.
Взагалі я так зрозумів мюнхенський меседж Венса
європейцям - " ви нічим не кращі у плані свобод за росіян, тільки росіяни потужніші у військовому плані. Тому Америка має свободу дій і буде дружити з ким вигідніше" .Європейці в ахуї, бо начебто чим то жертвували заради по сл ПП блення росії, але напівшишечки. Кох в своєму Мюнхені аж взбісився, хоч і тоампист, і все розумів, але надто круті віражі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:17

  fox767676 написав:
  Xenon написав:Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?

Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...

А потім інвестиціями в Білорусь бо перебудова і для балансу китайського впливу.
Взагалі я так зрозумів мюнхенський меседж Венса
європейцям - " ви нічим не кращі у плані свобод за росіян, тільки росіяни потужніші у військовому плані. Тому Америка має свободу дій і буде дружити з ким вигідніше" .Європейці в ахуї, бо начебто чим то жертвували заради по сл ПП блення росії, але напівшишечки. Кох в своєму Мюнхені аж взбісився, хоч і тоампист, і все розумів, але надто круті віражі

Они сейчас жалеют что за три года не передали нам больше оружия намного и по настоящему санкциями а не понтами завалили економику соссии....а так да прав Орбан- куюрбан--Европа неудачники
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:22

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка?
Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави?
Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім? :lol:

друже, fpv від умерова будуть як яйця по 17грн, невже тобі не вистачає розуміння на 4му році війни

якось розуміння не вистачає. З якої це радості умєров безумовно хабарник а стерненко безумовно чесний?
Може взагалі держ бюджет відміним хай притула збирає пожертви і на ремонт доріг? :lol:

теж Притула муляє? :D

ні, не безумовно. але корупція в державі є, й інструменти контролю поки не працюють, як треба.

а у Стерненка й Притула гроші самі не падають, на відміну від бюджету. тому їм потрібно по-перше, залучати людей, а по-друге - правильно звітувати. бо якщо виникне підозра, що гроші йдуть не туди, то донати різко впадуть. ось й вся різниця.

й ви взагалі ніколи з порядними людьми не зустрічалися? з тими, що не будуть красти? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:23

  konstantin kirovograd написав:Они сейчас жалеют что за три года не передали нам больше оружия намного и по настоящему санкциями
вы это серьёзно? Европа надеется на дальнейшую торговлю и дружбу с русскими, поэтому передавали оружия столько чтобы сильно не рассориться. И по территории рф бить запрещали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:24

  Xenon написав:Ще вчора особисто Зеленський заявляв що делегацію з України не запрошували до ОАЕ і він взагалі не в курсі шо там...

А сьогодні..

❗️Зеленський прибув до ОАЕ.

не в Києві ж сидіти, біля якого пихкає потривожений реактор
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

То по суті Україна через американців буде руським/білоруським репарації платити. Важелів у України не має, еклноміка бусифіковпна, народ буде шукати винних серед політичних опонентів. Я ще у 2014 що молодь майбутнього буде дорікати батькам що боролися за союз з європою замість Китаю (жарт в якому лише доля жарту) . Європа може обирати тільки між енергоносіями рашистіВ чи вашингтонських опортуністів.капкан
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:29

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:https://www.pfu.gov.ua/2169940-serednij ... 1-01-2025/

  Дюрі-бачі написав:Ні, податки платяться в Україні. Переважно 6% як ФОП, але один грант завів через Україну і з нього 23%....

здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.

перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.

я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...
Shaman
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