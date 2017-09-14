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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:06
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Xenon
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:08
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Wirująświatła
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:09
Xenon судя по тому что визит Зе не был анонсирован, точно так же завтра туда могут прилететь трамп и путин. И быстро быстро что-то подписать. Чтобы никто не успел опомниться. За спиной у Европы прежде всего.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:13
Xenon написав:
Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?
Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...
А потім інвестиціями в Білорусь бо перебудова і для балансу китайського впливу.
Взагалі я так зрозумів мюнхенський меседж Венса
європейцям - " ви нічим не кращі у плані свобод за росіян, тільки росіяни потужніші у військовому плані. Тому Америка має свободу дій і буде дружити з ким вигідніше" .Європейці в ахуї, бо начебто чим то жертвували заради по сл ПП блення росії, але напівшишечки. Кох в своєму Мюнхені аж взбісився, хоч і тоампист, і все розумів, але надто круті віражі
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fox767676
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:17
fox767676 написав: Xenon написав:
Цікаво, може на Україну ще покладуть виплати репарацій і контрибуції ?
Bloomberg:
«Американский народ заслуживает компенсации, заслуживает какой-то отдачи за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — Уолтц...
А потім інвестиціями в Білорусь бо перебудова і для балансу китайського впливу.
Взагалі я так зрозумів мюнхенський меседж Венса
європейцям - " ви нічим не кращі у плані свобод за росіян, тільки росіяни потужніші у військовому плані. Тому Америка має свободу дій і буде дружити з ким вигідніше" .Європейці в ахуї, бо начебто чим то жертвували заради по сл ПП блення росії, але напівшишечки. Кох в своєму Мюнхені аж взбісився, хоч і тоампист, і все розумів, але надто круті віражі
Они сейчас жалеют что за три года не передали нам больше оружия намного и по настоящему санкциями а не понтами завалили економику соссии....а так да прав Орбан- куюрбан--Европа неудачники
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konstantin kirovograd
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:22
Banderlog написав:
prodigy написав: Banderlog написав:
А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка?
Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави?
Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім?
друже, fpv від умерова будуть як яйця по 17грн, невже тобі не вистачає розуміння на 4му році війни
якось розуміння не вистачає. З якої це радості умєров безумовно хабарник
а стерненко безумовно чесний
?
Може взагалі держ бюджет відміним хай притула збирає пожертви і на ремонт доріг?
теж Притула муляє?
ні, не безумовно. але корупція в державі є, й інструменти контролю поки не працюють, як треба.
а у Стерненка й Притула гроші самі не падають, на відміну від бюджету. тому їм потрібно по-перше, залучати людей, а по-друге - правильно звітувати. бо якщо виникне підозра, що гроші йдуть не туди, то донати різко впадуть. ось й вся різниця.
й ви взагалі ніколи з порядними людьми не зустрічалися? з тими, що не будуть красти?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:23
konstantin kirovograd написав:
Они сейчас жалеют что за три года не передали нам больше оружия намного и по настоящему санкциями
вы это серьёзно? Европа надеется на дальнейшую торговлю и дружбу с русскими, поэтому передавали оружия столько чтобы сильно не рассориться. И по территории рф бить запрещали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 16 лют, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:24
Xenon написав:
Ще вчора особисто Зеленський заявляв що делегацію з України не запрошували до ОАЕ і він взагалі не в курсі шо там...
А сьогодні..
❗️Зеленський прибув до ОАЕ.
не в Києві ж сидіти, біля якого пихкає потривожений реактор
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:27
То по суті Україна через американців буде руським/білоруським репарації платити. Важелів у України не має, еклноміка бусифіковпна, народ буде шукати винних серед політичних опонентів. Я ще у 2014 що молодь майбутнього буде дорікати батькам що боролися за союз з європою замість Китаю (жарт в якому лише доля жарту) . Європа може обирати тільки між енергоносіями рашистіВ чи вашингтонських опортуністів.капкан
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:29
Faceless написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Ні, податки платяться в Україні. Переважно 6% як ФОП, але один грант завів через Україну і з нього 23%....
здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.
перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.
я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...
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