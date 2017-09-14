Вам не страшно жить рядом с людьми,у которых такое в голове?
страшно дожить до 60-70, стать никому не нужным, на коленях выпрашивать стакан воды и чтобы окружающие, пользуясь твоим бессилием, отобрали за этот на стакан всё. Фейслес там интересовался моими не проработанными страхами... один из них. Держите.
Спикер Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что Зеленский слишком недальновидно отнёсся к «замечательной возможности», которую администрация Трампа предоставила Украине.
Хьюз сказал, что соглашение о полезных ископаемых позволило бы вернуть американцам отправленные в Киев деньги — ведь США уже устали посылать Украине дополнительную помощь.
Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, пишет «Коммерсант». Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.
Политик Кирилл Гончаров: (https://t.me/This_is_Goncharov/19174) Все думаю, что весной-летом 2022 года были идеальные условия для достижения сделки между Россией и Украиной. Зеленский был на пике популярности в своей стране и мире, а зона потенциальной договоренности - пространство, которое в переговорах устраивает всех, была гораздно шире, чем сейчас.