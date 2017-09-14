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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12710127111271212713

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 44
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
15
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
41%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:30

  Wirująświatła написав:вы это серьёзно?


Вам не страшно жить рядом с людьми,у которых такое в голове?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:36

  Schmit написав:Стидоба
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Хтось гадає що з такими потужними інтелектуаоами Україна мала переграти геополітичні конфігурації Москви-Пекіна-Вашингтона ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:41

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:вы это серьёзно?


Вам не страшно жить рядом с людьми,у которых такое в голове?

страшно дожить до 60-70, стать никому не нужным, на коленях выпрашивать стакан воды и чтобы окружающие, пользуясь твоим бессилием, отобрали за этот на стакан всё. Фейслес там интересовался моими не проработанными страхами... :D один из них. Держите.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:46

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:48

Спикер Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что Зеленский слишком недальновидно отнёсся к «замечательной возможности», которую администрация Трампа предоставила Украине.

Хьюз сказал, что соглашение о полезных ископаемых позволило бы вернуть американцам отправленные в Киев деньги — ведь США уже устали посылать Украине дополнительную помощь.
Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, пишет «Коммерсант». Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.
Политик Кирилл Гончаров: (https://t.me/This_is_Goncharov/19174)
Все думаю, что весной-летом 2022 года были идеальные условия для достижения сделки между Россией и Украиной. Зеленский был на пике популярности в своей стране и мире, а зона потенциальной договоренности - пространство, которое в переговорах устраивает всех, была гораздно шире, чем сейчас.
Wirująświatła
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