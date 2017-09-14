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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 44
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
15
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
41%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:30

  Wirująświatła написав:вы это серьёзно?


Вам не страшно жить рядом с людьми,у которых такое в голове?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:36

  Schmit написав:Стидоба
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Хтось гадає що з такими потужними інтелектуаоами Україна мала переграти геополітичні конфігурації Москви-Пекіна-Вашингтона ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:41

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:вы это серьёзно?


Вам не страшно жить рядом с людьми,у которых такое в голове?

страшно дожить до 60-70, стать никому не нужным, на коленях выпрашивать стакан воды и чтобы окружающие, пользуясь твоим бессилием, отобрали за этот на стакан всё. Фейслес там интересовался моими не проработанными страхами... :D один из них. Держите.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:46

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:48

Спикер Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что Зеленский слишком недальновидно отнёсся к «замечательной возможности», которую администрация Трампа предоставила Украине.

Хьюз сказал, что соглашение о полезных ископаемых позволило бы вернуть американцам отправленные в Киев деньги — ведь США уже устали посылать Украине дополнительную помощь.
Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, пишет «Коммерсант». Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.
Политик Кирилл Гончаров:
Все думаю, что весной-летом 2022 года были идеальные условия для достижения сделки между Россией и Украиной. Зеленский был на пике популярности в своей стране и мире, а зона потенциальной договоренности - пространство, которое в переговорах устраивает всех, была гораздно шире, чем сейчас.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:56

До весны 2023 были хорошие шансы, закончить с минимумом потерь. В Москве побаивались что запад мобилизируется хотя бы экономически. А потом стало понятно что на большее чем цирк с "непоколебимой поддержкой" Запад не способен
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 00:00

Европа хочет быть участником переговоров, но Трамп/Путин этого не хотят. Лоха удобнее брить когда он один. Когда хотят договориться о чём то хорошем - приглашаются все заинтересованные стороны. Чтобы не вышел какой нибудь прокидон. Скорее всего договорятся, но на очень кабальных условиях. Потом Европа скажет, зачем вы согласились?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 лют, 2025 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 00:03

  yama написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Вернемся до наших пенсіонерів.
там 4 тис грн теж не тільки лиш в усіх.
Десь четверта частина пенсіонерів а це близько 2млн отримують пенсію отримують мінімальну пенсію -3тисячі грн.
Низька пенсія наших пенсіонерів частково скомпенсована відсутністю комунальних платежів ( для США/Європи це від 200 доларів і вище-які тамтешні пенсіонери платять) дотаційним комунальним транспортом (різниця від 1 долара поїздка) і практично відсутнім податком на житло(нерухомість)....
тому
Я далекий від того що пенсіонерам жити легко -але точно впевнений що 20% найбідніших- пенсіонерів США/Європи - живуть точно не краще від тих пенсіонерів хто у нас отримує 3000 грн

Ну який блін податок на житло на 45м2 хрущ ? Щодо найбідніших пенсіонерів сша , то там можна просто приїхати в благочинну організацію яких купа і привезти додому 10+ кг їдла усілякого нового крутого упакованого і ніхто не заважає , не контролює, прийти в кілька таких організацій в день, і взяти в кожній стільки скільки зможеш винести/ вивезти. Бомж в америці , не тому що він не може працювати і заробити , а тому що йому стільки плюшок перепадає що нах.. йому та робота , якщо можна як діоген на сонечку грітися а тобі і їжа і мобілка і все що хочеш від соц служб і благочинних організацій , це не безкоштовна роздача сранного супа раз в тиждень в парку для наших , а так 10 кг якщо хочеш щодня https://youtu.be/IdZmdZH47lc?si=O6C-tQMzuIENRy82 Перше ліпше за секунду знайшов
Ваша проблема в тому що ви все звужуєте до їжі.... Ну може ще до шмоток...
Тому ще раз
1 Різниця між нашим пенсіонером з мінімалкою+відсутністю комуналки і 20% штатівських пенсіонерів які живуть в будках-мінімальна.
Що тим що тим жити погано.
2 Різниця між нашим середнім класом ( податки якого до речі забезпечують таке-сяке життя пенсіонера) і середнім класом в США - набагато більша ніж різниця між описаними групами пенсіонерів в різних країнах

Звідси висновок
Можна скільки завгодно розповідати що
ті хто ОТРИМУЮТЬ - отримують мало
Але якщо ті хто ПЛАТЯТЬ - живуть не набагато краще

То в першу чергу треба переживати
ЧОМУ так неефективно працюємо
в другу чергу-а може це я забагато краду
в третю чергу-а чи не забагато інші крадуть....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 00:08

У нас трохи більше 46 тисяч загиблих військових та 380 тисяч поранених, — президент України Зеленський в інтерв'ю NBC News

46 тисяч військових за три роки повномасштабної кривавої війни. Та з Маріуполем в релаьних цифрах понад 70 тисяч цивільних по всій країні. Це якось … Складно тут не думати про те, що якби ми дослухались до адміністрації Байдена, що попереджала нас про вторгнення, якби ми дослухались та почали готуватись як слід, то цивільних загинуло би на порядки менше… Та й військових теж. Не можу про це не думати.
https://t.me/andriyshTime/33573
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 00:10

  Wirująświatła написав:Европа хочет быть участником переговоров, но Трамп/Путин этого не хотят. Лоха удобнее брить когда он один. Когда хотят договориться о чём то хорошем - приглашаются все заинтересованные стороны. Чтобы не вышел какой нибудь прокидон. Скорее всего договорятся, но на очень кабальных условиях. Потом Европа скажет, зачем вы согласились?
У нас один ВІДМОВИВСЯ підписати те що ми хотіли- дуже швидко тікав
Якщо другий підпише те що ми не хочемо - той навряд чи приземлиться в Україні, швидше за все прийдеться йому летіти кудись в інше місце

А свято місце -пусто не буває....
Той самий Залужний як кандидат в Президенти
чи Порошенко як опозіціонер - будуть організовувати вибори... і з ймовірністю в 90% переможуть.
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