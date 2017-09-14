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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:10
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
вы это серьёзно?
Вам не страшно жить рядом с людьми,у которых такое в голове?
страшно дожить до 60-70, стать никому не нужным, на коленях выпрашивать стакан воды и чтобы окружающие, пользуясь твоим бессилием, отобрали за этот на стакан всё. Фейслес там интересовался моими не проработанными страхами...
один из них. Держите.
Вже!!!
Вже бери якусь панянку з найближчого атб і клепай спадкоємця!
Життя - швидкоплинне!
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:12
Wirująświatła написав:
Европа хочет быть участником переговоров, но Трамп/Путин этого не хотят. Лоха удобнее брить когда он один. Когда хотят договориться о чём то хорошем - приглашаются все заинтересованные стороны. Чтобы не вышел какой нибудь прокидон. Скорее всего договорятся, но на очень кабальных условиях. Потом Европа скажет, зачем вы согласились?
Есть два варианта.
Либо Трамп решает как ему буде угодно,либо лидор,благодаря небеса, закручивает гайки и устраивает Парагвай.
Европа- сборище балаболов, они могут только обеспокоенно продолжать до последней вербы.
Пошли они в хрен.Худой мир лучше доброй войны, а кто несогласен-так ТЦК работают 24/7, можно и через Резерв посаду выбрать,так откуда же у этих диванных воинов Резерв..
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:15
Господар Вельзевула
Совсем худой мир может привести к войне гражданской. Начнут выяснять кто за что прыгал или не прыгал
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fox767676
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:15
Господар Вельзевула написав:
Пошли они в хрен.
не забывайте кто платит тот девушку и танцует. Странная ситуация договариваются без Европы, а заплатить должна будет Европа.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:16
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
вы это серьёзно?
Вам не страшно жить рядом с людьми,у которых такое в голове?
страшно дожить до 60-70, стать никому не нужным, на коленях выпрашивать стакан воды и чтобы окружающие, пользуясь твоим бессилием, отобрали за этот на стакан всё. Фейслес там интересовался моими не проработанными страхами...
один из них. Держите.
а Філіпіни? Накрився пальмовим листком, назбирав кокосів і день пройшов, головне щоб комар з деньге не вкусив.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:17
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
давайте розділяти. бо ви просто махлюєте
з пенсіями у нас біда. чому
В нас не тільки з пенсіями біда, а і з більшістю бюджетних зарплат, де не мають можливість собі призначити 100% премії, а також зарплат в приватному бізнесі в малих містах і селах.
В больших городах тоже. 15 тыс в Харькове на очень многих работах, в т.ч. в приватном бизнесе у наёмных работников, вполне обычная зарплата.
Можете поинтересоваться у Будивельника, сколько он платит своим продавцам во Львове, тоже не маленький город.
Когда-то он называл цифру 10 тыс., сейчас, может, поднял немного.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:19
Wirująświatła написав:
Европа хочет быть участником переговоров, но Трамп/Путин этого не хотят. Лоха удобнее брить когда он один. Когда хотят договориться о чём то хорошем - приглашаются все заинтересованные стороны. Чтобы не вышел какой нибудь прокидон. Скорее всего договорятся, но на очень кабальных условиях. Потом Европа скажет, зачем вы согласились?
Європа платити хоче? Чи як Льоня Голубков з реклами: не халявщик?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:19
Успіх написав:
Вже!!!
Вже бери якусь панянку з найближчого атб і клепай спадкоємця!
Життя - швидкоплинне!
кейс. пацан 18 лет бьет моча в голову, находит женщину 40+ и переезжает к ней. С папой ссора навеки, с мамой перезваниваются по вайберу. Вопрос знатокам, стоит ли родителям на старости ждать от него стакан воды? другой кейс, соседи через стену, большая дружная семья, дети выросли поженились и с мамой уехали заграницу. Глава семейства 60+ остался один. Тут у него куча недвижимости которая его держит. Думаю будет продавать, если сможет, или останется один.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:20
fox767676 написав:Господар Вельзевула
Совсем худой мир может привести к войне гражданской. Начнут выяснять кто за что прыгал или не прыгал
В гражданскую не верю.Граждан не вижу-одни балаболы.Или вы про раскол в ЗСУ?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:21
flyman
Накрився пальмовим листком, назбирав кокосів і
…і Ночкін прийшов , щоб склянку води подати .. 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 17 лют, 2025 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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