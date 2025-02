Додано: Пон 17 лют, 2025 00:25

yama написав: prodigy написав: Сибарит написав: Я не пенсионер, но я бы тоже задумался, стоит ли квасить капусту на зиму 16 февраля 😁 Я не пенсионер, но я бы тоже задумался, стоит ли квасить капусту на зиму 16 февраля 😁



вам, як і іншим відомим "форумчанам року" не личіть спілкуватись мовою загарбника,

What difference does it make what language to write in?Яка різниця якою мовою писати?Какая разница на каком языке писать?Ці надумані вишиванкові срачі, щодо мови.Вкидывают постоянно исключительно для отвлечения внимания от насущных и действительно важных проблем.Stop!Зупиніться!Астанавитесь!