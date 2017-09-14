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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:21
konstantin kirovograd написав:
Они сейчас жалеют что за три года не передали нам больше оружия намного и по настоящему санкциями а не понтами завалили економику соссии....а так да прав Орбан- куюрбан--Европа неудачники
А чого це вони неудачники?
20 років вони співпрацювали з терористичним режимом купляючи в нього газ/нафту.
3 роки ослабляється їх "загроза" - РФ. Що тут "неудачного"?
Це США неудачники! Вони викинули гроші на Україну - навіщо? Просто так. Посрались з РФ - навіщо? Просто так. Тобто бабки втратили - а для чого?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:22
flyman написав:
а Філіпіни? Накрився пальмовим листком, назбирав кокосів і день пройшов, головне щоб комар з деньге не вкусив.
в чужой стране ты 3 раза будешь никому не нужен.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:25
yama написав: prodigy написав: Сибарит написав:
Я не пенсионер, но я бы тоже задумался, стоит ли квасить капусту на зиму 16 февраля 😁
вам, як і іншим відомим "форумчанам року" не личіть спілкуватись мовою загарбника,
не вірю що так важко перейти на державну (до того, що ви не пишете тут простирадла), а декілька речень легко подужаете, без образ
Ось це правда
What difference does it make what language to write in?
Яка різниця якою мовою писати?
Какая разница на каком языке писать?
Ці надумані вишиванкові срачі, щодо мови.
Вкидывают постоянно исключительно для отвлечения внимания от насущных и действительно важных проблем.
Stop!
Зупиніться!
Астанавитесь!
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:26
Faceless написав: Shaman написав:
................
Дюрі-бачі написав:
...............
----------------------------ЛАД
И со своей зарплаты наверняка платит все положенные налоги. Но вот зарплата небольшая и налоги, соответственно.
----------------------------
Тут скоріш держава платить мені, а податки просто зменшують цю суму, я ж бюджетний кровосіся....
здається, ти маєш визначитися - або ти переймаєшся долею пенсіонерів, або платиш як ФОП 6%. бо інакше це дуже лицемірно... я й це мав на увазі.
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:28
Wirująświatła написав: flyman написав:
а Філіпіни? Накрився пальмовим листком, назбирав кокосів і день пройшов, головне щоб комар з деньге не вкусив.
в чужой стране ты 3 раза будешь никому не нужен.
Зато в своей нужен-аж гоняются за людьми
Медицина и привычный быт обламывают мысли о дауншифтинге.
Выход один-умереть еще крепким. И это не шутка.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:28
Wirująświatła написав: flyman написав:
а Філіпіни? Накрився пальмовим листком, назбирав кокосів і день пройшов, головне щоб комар з деньге не вкусив.
в чужой стране ты 3 раза будешь никому не нужен.
наш Верховний Правитель приблизно так само недавно сказав: кому не подобається, той може отримати
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:28
Господар Вельзевула
Ну вы оптимист
А у меня сложилось впечатление что украинцы черезчур рисковый и азартный народ
У нас пмв, вмв имели продолжения в виде гражданских вооруженных конфликтов, по сути мировые войны длились дольше всех.
Да и вообще складывается впечатление что нас к этому толкают . А 2021 на фоне подготовки вторжению раздули ерундовый вагнергецт, потом Ахметов майдан мутил и рассказывал что все замёрзнут т.к топливо на зиму не закупили . Из-за какой ерунды все началось я и вспоминать боюсь
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:33
fox767676 написав:Господар Вельзевула
Совсем худой мир может привести к войне гражданской. Начнут выяснять кто за что прыгал или не прыгал
Не буде ніякої гражданскої, не фантазуйте. Для неї немає ніяких підстав навіть якщо мир буде дуже поганий.
Очевидно що все повішають на Зе. А Зе вже на стільки не популярний в народі, а особливо непопулярний в ЗСУ, що ніхто за ним не піде. На цьому форумі хіба що fler і "совок з Харкова" топлять за Зе, як мінімум не критикують його.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 17 лют, 2025 00:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:34
fox767676 написав:Господар Вельзевула
Ну вы оптимист
А у меня сложилось впечатление что украинцы черезчур рисковый и азартный народ
У нас пмв, вмв имели продолжения в виде гражданских вооруженных конфликтов, по сути мировые войны длились дольше всех.
Да и вообще складывается впечатление что нас к этому толкают . А 2021 на фоне подготовки вторжению раздули ерундовый вагнергецт, потом Ахметов майдан мутил и рассказывал что все замёрзнут т.к топливо на зиму не закупили . Из-за какой ерунды все началось я и вспоминать боюсь
Поменяли мнение? Вы же топили за РПВ и нормалды?не верю в гражданскую. Трамп введет войска под эгидой защиты свох минералов
ну в любом случае при гражданской будет интервенция.
Но этого не будет. Все в опытных руках кукловодов. Вопрос только что "все"- плохой мир или парагвай? Третьего не дано. Имхо.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:35
budivelnik написав:
А свято місце -пусто не буває....
Той самий Залужний як кандидат в Президенти
чи Порошенко як опозіціонер - будуть організовувати вибори... і з ймовірністю в 90% переможуть.
От не вчать люди історію, вибір військового в президенти, часто призводить до диктатури...
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