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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:35
fox767676 написав:Господар Вельзевула
Ну вы оптимист
А у меня сложилось впечатление что украинцы черезчур рисковый и азартный народ
У нас пмв, вмв имели продолжения в виде гражданских вооруженных конфликтов, по сути мировые войны длились дольше всех.
Да и вообще складывается впечатление что нас к этому толкают . А 2021 на фоне подготовки вторжению раздули ерундовый вагнергецт, потом Ахметов майдан мутил и рассказывал что все замёрзнут т.к топливо на зиму не закупили . Из-за какой ерунды все началось я и вспоминать боюсь
Тому що ми нащадки аріїв і богообрана нація, носії Іскри.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:38
andrijk777
А які підстави були восени 2013 жбурляти коктейлі Молотова ? Не підписали невигідну торгівельну угоду ?
А чого зараз не протестують ось Зеленський зірвав угоду з США?
Що бусіки на вулиці відлякуають ?
Так що пожиттєво їх там тримати ?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:40
Тому що ми нащадки аріїв і богообрана нація, носії Іскри.
Це якийсь куракалпакський бойовий кліч перед приміщення ТЦК?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:46
_Mykola_ написав:
От не вчать люди історію, вибір військового в президенти, часто призводить до диктатури...
Талдычу об этом постоянно.
Лучше зе оставляйте, то хоть знакомое зло.
выроют себе могилу, глупые ухилянты.
реально, вдумайтесь-зе хоть понятен. между строк читайте по каким краям не пошел зе.
и читайте историю,плотно читайте.
Бо при непридатном будете в окопах при свечке этикетку на банке с тушенкой читать.
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:47
budivelnik написав: Banderlog написав: Shaman написав:
з пенсіями у нас біда. чому? бо від срср отримали в спадок купу пенсіонерів без пенсійних заощаджень -
ви певні що і цей раз нам комуняки в штани нагадили?
Допустим жінка, яка в цьому році виходить на пенсію при кінці совітів мала 25р. Совєцький стаж 9р, український -34р. Може вже чуть могла б мати українські заощадження?
Я впевнений
Проблема в тому що кошти які збирав з своїх громадян СОВОК і вкладав їх в ВПК - після розвалу совка просто зникли.... А пенсіонери в кількості 13 млн осіб - залишились....
.......
Пенсионеры, которые "залишились після розвалу совка" уже давно умерли.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:50
_Mykola_ написав: yama написав: prodigy написав:
вам, як і іншим відомим "форумчанам року" не личіть спілкуватись мовою загарбника,
не вірю що так важко перейти на державну (до того, що ви не пишете тут простирадла), а декілька речень легко подужаете, без образ
Ось це правда
What difference does it make what language to write in?
Яка різниця якою мовою писати?
Какая разница на каком языке писать?
Ці надумані вишиванкові срачі, щодо мови.
Вкидывают постоянно исключительно для отвлечения внимания от насущных и действительно важных проблем.
Stop!
Зупиніться!
Астанавитесь!
Чому поляки вживають польску, німці німецьку, французи французьку, грузини грузинську, вірмени вірменьську і тільки тут верещать малороси що їм малороську щіплять бендери.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:51
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:Господар Вельзевула
Ну вы оптимист
А у меня сложилось впечатление что украинцы черезчур рисковый и азартный народ
У нас пмв, вмв имели продолжения в виде гражданских вооруженных конфликтов, по сути мировые войны длились дольше всех.
Да и вообще складывается впечатление что нас к этому толкают . А 2021 на фоне подготовки вторжению раздули ерундовый вагнергецт, потом Ахметов майдан мутил и рассказывал что все замёрзнут т.к топливо на зиму не закупили . Из-за какой ерунды все началось я и вспоминать боюсь
Поменяли мнение? Вы же топили за РПВ и нормалды?не верю в гражданскую. Трамп введет войска под эгидой защиты свох минералов
ну в любом случае при гражданской будет интервенция.
Но этого не будет. Все в опытных руках кукловодов. Вопрос только что "все"- плохой мир или парагвай? Третьего не дано. Имхо.
Я за рпв, но уже слишком поздно
И таланта нет у наших пройти между сцилой и зарибдой. Я бы вам рекомендовал не спешить с бетонированием в Украине, даже после рпв, условия могут быть такие что приведут к социальным взрывам и войне всех против всех . Я недаром на этой неделе по наводке несравненной СТМ вспомнил все противоборствующие стороны в Сирии - ассадисты, хезболаны, ксировцы,махдисты(муктадассадровцы), жемалисты, фридомфайтеры, алькаидовцы, игиловцы, курды, турки, русские, американцы . А когда то были зажиточной страной ближнего востока, мне деда оттуда Панасоник привез в 1980х
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:51
Господар Вельзевула написав: _Mykola_ написав:
От не вчать люди історію, вибір військового в президенти, часто призводить до диктатури...
Талдычу об этом постоянно.
Лучше зе оставляйте, то хоть знакомое зло.
выроют себе могилу, глупые ухилянты.
реально, вдумайтесь-зе хоть понятен. между строк читайте по каким краям не пошел зе.
и читайте историю,плотно читайте.
Бо при непридатном будете в окопах при свечке этикетку на банке с тушенкой читать.
Якщо буде мир, навіщо Верховний Правитель воєнний?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:56
fox767676 написав:
Я за рпв, но уже слишком поздно
И таланта нет у наших пройти между сцилой и зарибдой. Я бы вам рекомендовал не спешить с бетонированием в Украине, даже после рпв, условия могут быть такие что приведут к социальным взрывам и войне всех против всех . Я недаром на этой неделе по наводке несравненной СТМ вспомнил все противоборствующие стороны в Сирии - ассадисты, хезболаны, ксировцы,махдисты(муктадассадровцы), жемалисты, фридомфайтеры, алькаидовцы, игиловцы, курды, турки, русские, американцы . А когда то были зажиточной страной ближнего востока, мне деда оттуда Панасоник привез в 1980х
без бангладешців не взлетить
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Додано: Пон 17 лют, 2025 00:59
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Вже!!!
Вже бери якусь панянку з найближчого атб і клепай спадкоємця!
Життя - швидкоплинне!
кейс. пацан 18 лет бьет моча в голову, находит женщину 40+ и переезжает к ней. С папой ссора навеки, с мамой перезваниваются по вайберу. Вопрос знатокам, стоит ли родителям на старости ждать от него стакан воды? другой кейс, соседи через стену, большая дружная семья, дети выросли поженились и с мамой уехали заграницу. Глава семейства 60+ остался один. Тут у него куча недвижимости которая его держит. Думаю будет продавать, если сможет, или останется один.
Тому я кажу, бери з найближчого атб ПРОСТУ(тобто простецьку), без лишніх заморочок))
І хоп-хей, ла-ла-лей!
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