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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 01:01
Shaman написав: Faceless написав:
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.
перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.
я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...
Так все згідно закону, і відповідно до рівня соціального захисту, який держава здатна та готова запропонувати IT-ФОПам.
Він розрахований саме на пересічного з його $500/місяць до податків...
Що отримує за свої податки такий пересічний - лікарняні (в т.ч. 3 роки вагітності) на рівні 70% від доходу (зарплати), допомога по безробіттю - 3-5 місяців, знову ж - 70% від доходу, пенсія - 50% від доходу. Тобто цілком відповідний його доходам рівень життя під час тимчасової втрати роботи чи працездатності та достойну (як для нього) пенсію.
а чому я не можу бути ФОПом?
- можеш, але мабуть не хочеш, тому-що для бюджетників та люмпенів вигідніше платити податки саме згідно ТК.
А от висококваліфікований спеціаліст, який працює на міжнародному ринку праці, навіть якщо раптом вирішить платити податки згідно саме ТК - у випадку чого - отримає лише подачки подачки в кілька процентів від доходу з якого сплатив податки.
"Петляли" ми із "піонерськими" картками, конвертами та відрядженнями в умовну Естонію для зняття готівки. Але вже років 15-20 чесно платимо податки відповідно/пропорційно до рівня соціального захисту який здатна забезпечити держава.
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candle645
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Додано: Пон 17 лют, 2025 01:04
flyman написав:
Якщо буде мир, навіщо Верховний Правитель воєнний?
Да какой из Валеры военный ?
Свадебный селфи-генерал , просто зайчик
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fox767676
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Додано: Пон 17 лют, 2025 01:08
candle645 написав: Shaman написав: Faceless написав:
Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.
перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.
я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...
Так все згідно закону, і відповідно до рівня соціального захисту, який держава здатна та готова запропонувати IT-ФОПам.
Він розрахований саме на пересічного з його $500/місяць до податків...
Що отримує за свої податки такий пересічний - лікарняні (в т.ч. 3 роки вагітності) на рівні 70% від доходу (зарплати), допомога по безробіттю - 3-5 місяців, знову ж - 70% від доходу, пенсія - 50% від доходу. Тобто цілком відповідний його доходам рівень життя під час тимчасової втрати роботи чи працездатності та достойну (як для нього) пенсію.
а чому я не можу бути ФОПом?
- можеш, але мабуть не хочеш, тому-що для бюджетників та люмпенів вигідніше платити податки саме згідно ТК.
А от висококваліфікований спеціаліст, який працює на міжнародному ринку праці, навіть якщо раптом вирішить платити податки згідно саме ТК - у випадку чого - отримає лише подачки подачки в кілька процентів від доходу з якого сплатив податки.
"Петляли" ми із "піонерськими" картками, конвертами та відрядженнями в умовну Естонію для зняття готівки. Але вже років 15-20 чесно платимо податки відповідно/пропорційно до рівня соціального захисту який здатна забезпечити держава.
Виявляється, в нас теж є Мілей:
Будівельнику слухати два рази, особливо про пенсії.
Трамп бюджетосісь прогодує, але це не точно.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 17 лют, 2025 01:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 01:11
fox767676 написав:
Я за рпв, но уже слишком поздно
Что конкретно случилось за эти три-четыре дня? Пустопорожняя болтовня в Мюнхене?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 01:16
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
Я за рпв, но уже слишком поздно
Что конкретно случилось за эти три-четыре дня? Пустопорожняя болтовня в Мюнхене?
Хз, що трапилося.
Але Мар'яна вказала: або розпад, або перемога. Не поразка, капітуляція, окупація, а саме розпад.
Що вона мала на увазі під розпадом - ?
Тим паче, що нема підстав для саме розпаду.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 01:17
Hotab написав:
Тому що ми нащадки аріїв і богообрана нація, носії Іскри.
Це якийсь куракалпакський бойовий кліч перед приміщення ТЦК?
"Золотого Тамерлана онучата голі "
Писав Кобзар про караколпакський субстрат
З того у флайман і тяжіння до монголоїдних жінок, зов галогруп R2+S у крові
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Додано: Пон 17 лют, 2025 01:24
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
Я за рпв, но уже слишком поздно
Что конкретно случилось за эти три-четыре дня? Пустопорожняя болтовня в Мюнхене?
то что Европу сделав главным спонсором, дэфакто выкинули со стола переговоров. Вероятность что подпишут невыполнимый меморандум - космическая. Может еще и без зеленского.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 01:27
detroytred написав:
Хз, що трапилося.
Але Мар'яна вказала: або розпад, або перемога. Не поразка, капітуляція, окупація, а саме розпад.
Що вона мала на увазі під розпадом - ?
Тим паче, що нема підстав для саме розпаду.
Пардон,не в обиду, но для меня она,как бы вам сказать..не авторитет.
Хотя в имеете полное право упоминать о ее фразе сколько вам угодно.
Даже придавая ее словам значение пророчества с помощью термина "вказала".
Сразу ореол таинственности появляется, величия.
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