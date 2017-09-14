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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12715127161271712718>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 44
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
15
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
41%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 01:08

  candle645 написав:
  Shaman написав:
  Faceless написав:Проблема пенсій - обʼєктивна проблема на рівні країни. І це нормально нею перейматися.
Але навряд чи якась притомна людина буде приносити тут в зараз в жертву своє сьогодення через те, що є загальнодержавна проблема, і при цьому він не порушує законодавство, і платить стільки податків, скільки від нього вимагає закон, тим більше що особисто він ніяк ту проблему не вирішить.
Тож ні, це не лицемірство.

перейматися треба. а лити крокодилові сльози про бідних пенсів - не треба. перший крок - заплатити стільки податків, скільки треба за законом.

я так розумію ФОП 6% близька тема? так от, це лазівка, це не за законом. особливо, коли народ працює на галерах. а чому я не можу бути ФОПом? бо якось податкова прикрила всі ці лазівки, не знаю чому ІТвцям дозволила й далі петляти...

Так все згідно закону, і відповідно до рівня соціального захисту, який держава здатна та готова запропонувати IT-ФОПам.
Він розрахований саме на пересічного з його $500/місяць до податків...
Що отримує за свої податки такий пересічний - лікарняні (в т.ч. 3 роки вагітності) на рівні 70% від доходу (зарплати), допомога по безробіттю - 3-5 місяців, знову ж - 70% від доходу, пенсія - 50% від доходу. Тобто цілком відповідний його доходам рівень життя під час тимчасової втрати роботи чи працездатності та достойну (як для нього) пенсію.
а чому я не можу бути ФОПом?
- можеш, але мабуть не хочеш, тому-що для бюджетників та люмпенів вигідніше платити податки саме згідно ТК.

А от висококваліфікований спеціаліст, який працює на міжнародному ринку праці, навіть якщо раптом вирішить платити податки згідно саме ТК - у випадку чого - отримає лише подачки подачки в кілька процентів від доходу з якого сплатив податки.

"Петляли" ми із "піонерськими" картками, конвертами та відрядженнями в умовну Естонію для зняття готівки. Але вже років 15-20 чесно платимо податки відповідно/пропорційно до рівня соціального захисту який здатна забезпечити держава.

Виявляється, в нас теж є Мілей:

Будівельнику слухати два рази, особливо про пенсії.
Трамп бюджетосісь прогодує, але це не точно.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 лют, 2025 01:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 01:11

  fox767676 написав:Я за рпв, но уже слишком поздно


Что конкретно случилось за эти три-четыре дня? Пустопорожняя болтовня в Мюнхене?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 01:16

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Я за рпв, но уже слишком поздно


Что конкретно случилось за эти три-четыре дня? Пустопорожняя болтовня в Мюнхене?

Хз, що трапилося.
Але Мар'яна вказала: або розпад, або перемога. Не поразка, капітуляція, окупація, а саме розпад.
Що вона мала на увазі під розпадом - ?
Тим паче, що нема підстав для саме розпаду.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 01:17

  Hotab написав:

Тому що ми нащадки аріїв і богообрана нація, носії Іскри.

Це якийсь куракалпакський бойовий кліч перед приміщення ТЦК?


"Золотого Тамерлана онучата голі "
Писав Кобзар про караколпакський субстрат
З того у флайман і тяжіння до монголоїдних жінок, зов галогруп R2+S у крові
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 01:24

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Я за рпв, но уже слишком поздно


Что конкретно случилось за эти три-четыре дня? Пустопорожняя болтовня в Мюнхене?
то что Европу сделав главным спонсором, дэфакто выкинули со стола переговоров. Вероятность что подпишут невыполнимый меморандум - космическая. Может еще и без зеленского.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 01:27

  detroytred написав:Хз, що трапилося.
Але Мар'яна вказала: або розпад, або перемога. Не поразка, капітуляція, окупація, а саме розпад.
Що вона мала на увазі під розпадом - ?
Тим паче, що нема підстав для саме розпаду.


Пардон,не в обиду, но для меня она,как бы вам сказать..не авторитет.
Хотя в имеете полное право упоминать о ее фразе сколько вам угодно.
Даже придавая ее словам значение пророчества с помощью термина "вказала".
Сразу ореол таинственности появляется, величия.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 01:34

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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 01:35

  Wirująświatła написав:то что Европу сделав главным спонсором, дэфакто выкинули со стола переговоров. Вероятность что подпишут невыполнимый меморандум - космическая. Может еще и без зеленского.


Шо вы все так на ту европу вприсядку..
Стадо взаимоисключающихся прихлебал.
Штаты,Китай. Если решат- будет стоп. То есть хуйло нападать не будет. В чем проблема дальше?А если не решат- то не поможет и та европа, помогали три года,карту все видят.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 01:54

Господар Вельзевула

Болтовня в Мюнхене не пусторожняя
Я в октябре ванговал что после выборов вспыхнет Сверхновая Звезда. Маск с Венсом превзошли все ожидания .
Это как Юлиан Отступник-Антихрист решил все перевернуть вверх дном.
Щас эпатажный Каддафи в раю " А что им можно а мне нельзя было??"
Так эти ребята найдут общий язык с Путиным, может чуть на него надавят не но на Украину надавят кратно больше
так что мир не в радость будет а если и не уедешь потому что в европе Антиукраинские настроения расцветут
То что там Детройт цитирует безумных то фигня, просто ускорение суицида
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 02:07

Условия что могут предложить американцы Украине очень неприятные.
Поэтому Зеленский будет упираться до совсем безвыходной ситуации. Возможно рпв будет не во 2м , а 3м квартале
Ну и дай бог как то мирно разрулить послевоенную фрустрацию
fox767676
 
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