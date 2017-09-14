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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 02:55
Shaman написав:
теж Притула муляє?
ні, не безумовно. але корупція в державі є, й інструменти контролю поки не працюють, як треба.
а у Стерненка й Притула гроші самі не падають, на відміну від бюджету. тому їм потрібно по-перше, залучати людей, а по-друге - правильно звітувати. бо якщо виникне підозра, що гроші йдуть не туди, то донати різко впадуть. ось й вся різниця.
й ви взагалі ніколи з порядними людьми не зустрічалися? з тими, що не будуть красти?
злодія породжує можливість вкрасти.
Не бачу причини довіряти притулі а тим більше стерненку.
На рахунок супутника тєрзають мене смутниє сомнєнія
Але за руку не ловив.
Но якщо вони такі чесні то саджати треба їх на державні закупівлі.
А взагалі,
да, мені не подобається аматорство в закупівлі зброї.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 03:13
Успіх написав:
Тому я кажу, бери з найближчого атб ПРОСТУ(тобто простецьку), без лишніх заморочок))
І хоп-хей, ла-ла-лей!
ніц з тієї простоти не вийде) пан психолог за звичкою почне колупатись в її мозгах і поміняє заводські настройки.
Єдиний шанс якщо свідомо буде брати для приплоду і не вмішуватись в воспітаніє.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 03:49
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
Украина и сосия при СССР обзавелась огромной промышленностью.
Нагадало, що мені в спадок від бабусі дістався будинок де на горищі є дерев'яні верстати ручної роботи, за допомогою яких можна робити нитки і полотно як з коноплі так і з овечої шерсті. Колись то були реально круті верстати, яким завидувало все село, а тепер їх хіба на дрова.
35 лет назад то були реально неплохие заводы (во всяком случае, многие), а кое-что и сегодня неплохо работало бы.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 04:01
Banderlog написав:
Но якщо вони такі чесні то саджати треба їх на державні закупівлі.
А взагалі,
да, мені не подобається аматорство в закупівлі зброї.
А на их место кто придет?
Без аматорства будет ещё хуже. Аматоры имеют чуть больше свободы выбора.
Я думаю, что не открою великую тайну, что в армии всякую мелочь часто проще купить самому, чем получить от государства, пройдя всю бюрократическую цепочку. А если речь идёт о чем-то дорогом, без волонтеров не обойтись.
Вся государственная система построена на убеждении, что все хотят украсть. Попытки это предотвратить, естественно, не имеют успеха, когда действительно хотят украсть, но делают всю систему жутко неповоротливой. Настолько, что честному человеку места в системе не находится. Мало того, что постоянные преграды остужают желание что-то делать, так ещё и атмосфера недоверия весьма унизительна.
Надо бы искать баланс, который позволил бы нормально функционировать. Для этого придется смириться с некоторыми потерями. Вот только наша природная жадность не даёт.
Нельзя добиться эффективности в атмосфере всеобщего недоверия.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 04:13
jump написав:
.........
Неуважаемый, я правильно понял, что в этом посте вы назвали скотом Президента, а главное, избравший его народ Украины?
Не подскажете, кто вы после этого?
Потому что я подходящего определения не найду.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 04:43
Сибарит написав: Banderlog написав:
Но якщо вони такі чесні то саджати треба їх на державні закупівлі.
А взагалі,
да, мені не подобається аматорство в закупівлі зброї.
А на их место кто придет?
Без аматорства будет ещё хуже. Аматоры имеют чуть больше свободы выбора.
.
і чуть менше компетенції. Не спорю, що на початковому етапі війни державна машина була більш неповоротка, но пора б вже переключитись на неї.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 04:49
Banderlog написав:
і чуть менше компетенції. Не спорю, що на початковому етапі війни державна машина була більш неповоротка, но пора б вже переключитись на неї.
По моим наблюдениям, бюрократия, а значит и неповоротливость, постоянно прогрессируют.
И это на самом нижнем уровне. Страшно представить, что наверху.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 05:26
Hotab написав:Wirująświatła
Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус
У меня прицел скорее не заработок в аренде (я усвоил урок, что лучше быть в городе своей недвижимости, что для меня лет до 60 проблематично), как взять кредит, который будет обесцениваться.
Поразительно, но хоть аренда все менее жирная , но при этом стоимость строительства такая высокая, что сама недвижимость не дешевеет даже в долларе. А уж в обесценивающейся гривне тем более не будет дешеветь.
........
В истории Украины уже дважды были ситуации, когда квартиры в долларе дешевели. Как было в гривне не помню, никогда не обращал внимание.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 05:26
Полетів і преЗЕдент в ОАЕ. Схоже його таки додавали підписувати нехороші угоди.
Щодо можливості громадянської війни то просто Уявіть якщо він підпише визнання конституції москалів і надасть приказ на вивід військ з Херсону і Запоріжжя
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Додано: Пон 17 лют, 2025 05:49
flyman написав:
..............
заощадження вернули хіба юліною тисячою, і то не тільки лиш всім,
а комуністичну спадщину отримали інші: приватизація активів/прибутків і націоналізація збитків/пасивів
Тот случай, когда согласен с вами.
Тут рассказывают, какая убыточная у нас была промышленность, оставшаяся после Союза.
Однако все наши олигархи поднялись именно на тех заводах, которые они за бесценок скупили.
А потом. конечно, можно рассказывать об их предприимчивости и гениальности для объяснения, почему они богатеют, а остальной народ не очень.
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