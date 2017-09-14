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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 05:49
flyman написав:
..............
заощадження вернули хіба юліною тисячою, і то не тільки лиш всім,
а комуністичну спадщину отримали інші: приватизація активів/прибутків і націоналізація збитків/пасивів
Тот случай, когда согласен с вами.
Тут рассказывают, какая убыточная у нас была промышленность, оставшаяся после Союза.
Однако все наши олигархи поднялись именно на тех заводах, которые они за бесценок скупили.
А потом. конечно, можно рассказывать об их предприимчивости и гениальности для объяснения, почему они богатеют, а остальной народ не очень.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 06:03
Сибарит написав: Banderlog написав:
і чуть менше компетенції. Не спорю, що на початковому етапі війни державна машина була більш неповоротка, но пора б вже переключитись на неї.
По моим наблюдениям, бюрократия, а значит и неповоротливость, постоянно прогрессируют.
И это на самом нижнем уровне. Страшно представить, что наверху.
Не хочу розганяти волни, но багато дурних прой-в через сирість і аматорство. В першу чергу через експеременти . Понятно, що це все не вилазить. Поки є ворог все можно списати на нього, а так то в середині між своїми то кожен парашут укладував сам.
Не знаю як Вас переконати, при змозі почитайте про історію артилерії...
Все починалось з творчості і різноманіття, но завершилось уніфікацією калібрів і боєприпасів.
І даж розробкою таблиць стрільби де враховано все, од температури навколишнього середовища до напрямку і швидкості вітру.
А поки гадання на гущі і обчислення юпітера в венері це лишається індивідуальною майстерністю і не маштабується.
Порядок бє клас, особливо коли починається масова війна.
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