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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 44
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
15
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
41%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 04:43

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Но якщо вони такі чесні то саджати треба їх на державні закупівлі.
А взагалі,
да, мені не подобається аматорство в закупівлі зброї.

А на их место кто придет?
Без аматорства будет ещё хуже. Аматоры имеют чуть больше свободы выбора.
.
і чуть менше компетенції. Не спорю, що на початковому етапі війни державна машина була більш неповоротка, но пора б вже переключитись на неї.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 04:49

  Banderlog написав:і чуть менше компетенції. Не спорю, що на початковому етапі війни державна машина була більш неповоротка, но пора б вже переключитись на неї.

По моим наблюдениям, бюрократия, а значит и неповоротливость, постоянно прогрессируют.
И это на самом нижнем уровне. Страшно представить, что наверху.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 05:26

  Hotab написав:Wirująświatła

Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус


У меня прицел скорее не заработок в аренде (я усвоил урок, что лучше быть в городе своей недвижимости, что для меня лет до 60 проблематично), как взять кредит, который будет обесцениваться.
Поразительно, но хоть аренда все менее жирная , но при этом стоимость строительства такая высокая, что сама недвижимость не дешевеет даже в долларе. А уж в обесценивающейся гривне тем более не будет дешеветь.
........

В истории Украины уже дважды были ситуации, когда квартиры в долларе дешевели. Как было в гривне не помню, никогда не обращал внимание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 05:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Полетів і преЗЕдент в ОАЕ. Схоже його таки додавали підписувати нехороші угоди.
Щодо можливості громадянської війни то просто Уявіть якщо він підпише визнання конституції москалів і надасть приказ на вивід військ з Херсону і Запоріжжя
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 05:49

повтор
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 лют, 2025 05:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 05:49

  flyman написав:..............
заощадження вернули хіба юліною тисячою, і то не тільки лиш всім,
а комуністичну спадщину отримали інші: приватизація активів/прибутків і націоналізація збитків/пасивів
Тот случай, когда согласен с вами.
Тут рассказывают, какая убыточная у нас была промышленность, оставшаяся после Союза.
Однако все наши олигархи поднялись именно на тех заводах, которые они за бесценок скупили.
А потом. конечно, можно рассказывать об их предприимчивости и гениальности для объяснения, почему они богатеют, а остальной народ не очень.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 06:03

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:і чуть менше компетенції. Не спорю, що на початковому етапі війни державна машина була більш неповоротка, но пора б вже переключитись на неї.

По моим наблюдениям, бюрократия, а значит и неповоротливость, постоянно прогрессируют.
И это на самом нижнем уровне. Страшно представить, что наверху.

Не хочу розганяти волни, но багато дурних прой-в через сирість і аматорство. В першу чергу через експеременти . Понятно, що це все не вилазить. Поки є ворог все можно списати на нього, а так то в середині між своїми то кожен парашут укладував сам.
Не знаю як Вас переконати, при змозі почитайте про історію артилерії...
Все починалось з творчості і різноманіття, но завершилось уніфікацією калібрів і боєприпасів.
І даж розробкою таблиць стрільби де враховано все, од температури навколишнього середовища до напрямку і швидкості вітру.
А поки гадання на гущі і обчислення юпітера в венері це лишається індивідуальною майстерністю і не маштабується.
Порядок бє клас, особливо коли починається масова війна.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 08:26

  Сибарит написав:Нельзя добиться эффективности в атмосфере всеобщего недоверия.
вот если б вы ещё рассказали как преодолеть всеобщее недоверие...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 08:38

Самолёт с российскими туристами, летевший из Египта в Калининград, застрял в Польше без еды, воды и топлива. Борт экстренно сел в Познани, поляки отказываются давать топливо и выпускать самолёт.

Фото прислала подписчица, говорит — уже больше 10 часов ждут разрешения на взлёт. Еда закончилась, вода на исходе, в туалет не пускают. Внутри 236 пассажиров, среди них есть беременные и дети.

Борт UJ681 авиакомпании AlMasria летел из Шарм-эль-Шейха в Калининград. Ночью не смог сесть в аэропорт Храброво из-за сильного снегопада. Экипаж запросил экстренную посадку в Польше. Теперь поляки отказываются делать дозаправку и не дают разрешения на взлёт.

Тем временем в аэропорту Калининграда своего вылета уже больше 10 часов ждут туристы, которые направляются в Шарм-эль-Шейх.

UPD. Поляки выпустили самолёт в 11:55 мск, он уже вылетел в сторону Калининграда.
Украина может автоматически получить членство в НАТО, если РФ нарушит режим прекращения огня после урегулирования войны, - The Guardian.

По данным издания, несколько американских сенаторов разработали план, согласно которому вопрос о членстве Украины в НАТО будет привязан к ситуации на российско-украинской границе.


новый русский пикап внедорожник
https://t.me/dnicheebanoe/98421
таки иж гораздо крепче жигуля тех же годов. ваз2104 уже развалился бы

Стримерша бабушка Ольга, которой 75 лет, нехило апнула свой скил в игре — теперь она буквально разносит соперников, хотя раньше ее часто кикали из матчей.
https://t.me/dnicheebanoe/98403
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