Грядущая гиперинфляция и/или девал ещё больше вгонит аренду в минус
У меня прицел скорее не заработок в аренде (я усвоил урок, что лучше быть в городе своей недвижимости, что для меня лет до 60 проблематично), как взять кредит, который будет обесцениваться. Поразительно, но хоть аренда все менее жирная , но при этом стоимость строительства такая высокая, что сама недвижимость не дешевеет даже в долларе. А уж в обесценивающейся гривне тем более не будет дешеветь. ........
В истории Украины уже дважды были ситуации, когда квартиры в долларе дешевели. Как было в гривне не помню, никогда не обращал внимание.
Полетів і преЗЕдент в ОАЕ. Схоже його таки додавали підписувати нехороші угоди. Щодо можливості громадянської війни то просто Уявіть якщо він підпише визнання конституції москалів і надасть приказ на вивід військ з Херсону і Запоріжжя
flyman написав:.............. заощадження вернули хіба юліною тисячою, і то не тільки лиш всім, а комуністичну спадщину отримали інші: приватизація активів/прибутків і націоналізація збитків/пасивів
Тот случай, когда согласен с вами. Тут рассказывают, какая убыточная у нас была промышленность, оставшаяся после Союза. Однако все наши олигархи поднялись именно на тех заводах, которые они за бесценок скупили. А потом. конечно, можно рассказывать об их предприимчивости и гениальности для объяснения, почему они богатеют, а остальной народ не очень.
Banderlog написав:і чуть менше компетенції. Не спорю, що на початковому етапі війни державна машина була більш неповоротка, но пора б вже переключитись на неї.
По моим наблюдениям, бюрократия, а значит и неповоротливость, постоянно прогрессируют. И это на самом нижнем уровне. Страшно представить, что наверху.
Не хочу розганяти волни, но багато дурних прой-в через сирість і аматорство. В першу чергу через експеременти . Понятно, що це все не вилазить. Поки є ворог все можно списати на нього, а так то в середині між своїми то кожен парашут укладував сам. Не знаю як Вас переконати, при змозі почитайте про історію артилерії... Все починалось з творчості і різноманіття, но завершилось уніфікацією калібрів і боєприпасів. І даж розробкою таблиць стрільби де враховано все, од температури навколишнього середовища до напрямку і швидкості вітру. А поки гадання на гущі і обчислення юпітера в венері це лишається індивідуальною майстерністю і не маштабується. Порядок бє клас, особливо коли починається масова війна.
Самолёт с российскими туристами, летевший из Египта в Калининград, застрял в Польше без еды, воды и топлива. Борт экстренно сел в Познани, поляки отказываются давать топливо и выпускать самолёт.
Фото прислала подписчица, говорит — уже больше 10 часов ждут разрешения на взлёт. Еда закончилась, вода на исходе, в туалет не пускают. Внутри 236 пассажиров, среди них есть беременные и дети.
Борт UJ681 авиакомпании AlMasria летел из Шарм-эль-Шейха в Калининград. Ночью не смог сесть в аэропорт Храброво из-за сильного снегопада. Экипаж запросил экстренную посадку в Польше. Теперь поляки отказываются делать дозаправку и не дают разрешения на взлёт.
Тем временем в аэропорту Калининграда своего вылета уже больше 10 часов ждут туристы, которые направляются в Шарм-эль-Шейх.
UPD. Поляки выпустили самолёт в 11:55 мск, он уже вылетел в сторону Калининграда.
Украина может автоматически получить членство в НАТО, если РФ нарушит режим прекращения огня после урегулирования войны, - The Guardian.
По данным издания, несколько американских сенаторов разработали план, согласно которому вопрос о членстве Украины в НАТО будет привязан к ситуации на российско-украинской границе.