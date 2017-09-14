Додано: Пон 17 лют, 2025 10:02

Banderlog написав: Не хочу розганяти волни, но багато дурних прой-в через сирість і аматорство. В першу чергу через експеременти . Понятно, що це все не вилазить. Поки є ворог все можно списати на нього, а так то в середині між своїми то кожен парашут укладував сам.

Не знаю як Вас переконати, при змозі почитайте про історію артилерії...

Все починалось з творчості і різноманіття, но завершилось уніфікацією калібрів і боєприпасів.

І даж розробкою таблиць стрільби де враховано все, од температури навколишнього середовища до напрямку і швидкості вітру.

А поки гадання на гущі і обчислення юпітера в венері це лишається індивідуальною майстерністю і не маштабується.

Порядок бє клас, особливо коли починається масова війна. Не хочу розганяти волни, но багато дурних прой-в через сирість і аматорство. В першу чергу через експеременти . Понятно, що це все не вилазить. Поки є ворог все можно списати на нього, а так то в середині між своїми то кожен парашут укладував сам.Не знаю як Вас переконати, при змозі почитайте про історію артилерії...Все починалось з творчості і різноманіття, но завершилось уніфікацією калібрів і боєприпасів.І даж розробкою таблиць стрільби де враховано все, од температури навколишнього середовища до напрямку і швидкості вітру.А поки гадання на гущі і обчислення юпітера в венері це лишається індивідуальною майстерністю і не маштабується.Порядок бє клас, особливо коли починається масова війна.

з FB:Ніколи не постив Берлінську, але це той випадок, коли влучила в десятку. Єдине, що б додав від себе: Берлінська звертається лише до міністра оборони Умерова. Але це також напрямку стосується і президента, який є Верховним головнокомандувачем ЗСУ.Van Gog"Волонтери, які займаються протезуванням питають мене в пості на фейсбук - чому від дронів відриває нашим бійцям руки, втрачається зір?І що з цим робити. Відповідаю.Дрони вибухають в руках по ряду причин.Основних причини три:1. Держава не поставила боєприпаси під дрони, тому бійці змушені самотужки робити СВП.2. Держава не прийняла вчасні рішення по мобілізації, відповідно не вистачає людей. Тому оператори змушені самостійно споряджати боєприпас.3. Держава не підготувала достатню кількість фахівців з інженерно-саперної справи, щоб це робити.Відповідно на виході: не підготовлені люди вимушені самостійно ліпити самопальні боєприпаси з такими ж платами ініціації.Так, на 11-му році війни.Вчаться працювати з вибухівкою часто навіть по відео в інтернеті.Не дивно, що такий страшний результат. Тисячі покалічених, сліпих людей. Говорити про це не прийнято.Люди бояться що замість допомоги, лікування, виплати по інвалідності скажуть: " сам дурак".Вихід - попросити Міністра оборони Рустем Умєров / Rustem Umerov вивчити як це робиться в ютубі і записати власне відео, де він самостійно споряджає FPV дрон самопальним боєприпасом.Бажано робити це на другу-третю добу без сну і з обмеженою кількістю часу.Різниці ніякої немає, це роблять люди з такою ж підготовкою по цим питанням як і у міністра. Бажано щоб міністр зробив пряму онлайн трансляцію, вся країна подивиться на результат.Чи хватить в міністра сміливості робити те, що він примусив робити своїх солдатів як камікадзе?В будь якому разі для країни це буде безмежно корисна вправа.Якщо міністр виживе - в нього блискавично з'явиться політична воля вирішити це питання.Якщо йому (не дай Бог) відірве руки і він осліпне - політична воля різко з'явиться в інших міністрів."====волонтери "стандардизують"