|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 17 лют, 2025 09:51
Сибарит написав: Banderlog написав:
і чуть менше компетенції. Не спорю, що на початковому етапі війни державна машина була більш неповоротка, но пора б вже переключитись на неї.
По моим наблюдениям, бюрократия, а значит и неповоротливость, постоянно прогрессируют.
И это на самом нижнем уровне. Страшно представить, что наверху.
Так в тому-то і справа, що це для низів бюрократія, перепони, а на горі, як схотілося (або доцільно), так і роблять.
І корінець не стільки в недовірі, хоча вона має велике значення, а більше в бажанні отих верхів замикати саме на себе всі грошові та матеріальні потоки-рішення.
Самим розпоряджатися.
Саме для цього перепони, бюрократія.
І це не стільки для того, щоб верхам самим красти, а для того, що це єдиний ефективний інструмент впливу, контролю, управління низами в отакій збоченній системі можновладців.
Отой нагорі САМ розподіляє "блага" (снаряди, техніку, пальне і т.д.).
І!
Одному дав ... і навіть отой балбес дає результат. Всі плюшки...
А другому не дав. І нема результата, втрати... Або результат попри отаку ситуацію.
Про це що Верес, що Маркус і вже навіть Білецький ором голосять.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23209
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2025 10:02
Banderlog написав:
Не спорю, що на початковому етапі війни державна машина була більш неповоротка, но пора б вже переключитись на неї
.
Так отож!
Я, як попав(влучне слово "попав"
) в ЗСУ, то думав, що таке все бардацтво - тимчасово! Бо ворог майже раптово напав, а ми - не готувались, бо смажили шашлики))
Тому ще мав надію, що за декілька місяців-півроку-рік - все налагодиться і буде все працювати, як Швейцарський годинник!))
А воно десь трошечки покращилось, а десь - то і погіршилось🤦🏻😁
Коротше - бардак-бардачелло!))
А я собі уявляв, що рухаємось в сторону армії США, що буде все круто/вишколено/чітко, як в американських фільмах про спецзагони😁
А в реальності, переважно так:
- Друже, там командир сказав зробити то-то і то-то... Ходи зробимо?
- Воно тобі треба? Забий х!😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7620
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 962 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 10:02
Banderlog написав:
Не хочу розганяти волни, но багато дурних прой-в через сирість і аматорство. В першу чергу через експеременти . Понятно, що це все не вилазить. Поки є ворог все можно списати на нього, а так то в середині між своїми то кожен парашут укладував сам.
Не знаю як Вас переконати, при змозі почитайте про історію артилерії...
Все починалось з творчості і різноманіття, но завершилось уніфікацією калібрів і боєприпасів.
І даж розробкою таблиць стрільби де враховано все, од температури навколишнього середовища до напрямку і швидкості вітру.
А поки гадання на гущі і обчислення юпітера в венері це лишається індивідуальною майстерністю і не маштабується.
Порядок бє клас, особливо коли починається масова війна.
з FB:
Ніколи не постив Берлінську, але це той випадок, коли влучила в десятку. Єдине, що б додав від себе: Берлінська звертається лише до міністра оборони Умерова. Але це також напрямку стосується і президента, який є Верховним головнокомандувачем ЗСУ.
Van Gog
"Волонтери, які займаються протезуванням питають мене в пості на фейсбук - чому від дронів відриває нашим бійцям руки, втрачається зір?
І що з цим робити. Відповідаю.
Дрони вибухають в руках по ряду причин.
Основних причини три:
1. Держава не поставила боєприпаси під дрони, тому бійці змушені самотужки робити СВП.
2. Держава не прийняла вчасні рішення по мобілізації, відповідно не вистачає людей. Тому оператори змушені самостійно споряджати боєприпас.
3. Держава не підготувала достатню кількість фахівців з інженерно-саперної справи, щоб це робити.
Відповідно на виході: не підготовлені люди вимушені самостійно ліпити самопальні боєприпаси з такими ж платами ініціації.
Так, на 11-му році війни.
Вчаться працювати з вибухівкою часто навіть по відео в інтернеті.
Не дивно, що такий страшний результат. Тисячі покалічених, сліпих людей. Говорити про це не прийнято.
Люди бояться що замість допомоги, лікування, виплати по інвалідності скажуть: " сам дурак".
Вихід - попросити Міністра оборони Рустем Умєров / Rustem Umerov вивчити як це робиться в ютубі і записати власне відео, де він самостійно споряджає FPV дрон самопальним боєприпасом.
Бажано робити це на другу-третю добу без сну і з обмеженою кількістю часу.
Різниці ніякої немає, це роблять люди з такою ж підготовкою по цим питанням як і у міністра. Бажано щоб міністр зробив пряму онлайн трансляцію, вся країна подивиться на результат.
Чи хватить в міністра сміливості робити те, що він примусив робити своїх солдатів як камікадзе?
В будь якому разі для країни це буде безмежно корисна вправа.
Якщо міністр виживе - в нього блискавично з'явиться політична воля вирішити це питання.
Якщо йому (не дай Бог) відірве руки і він осліпне - політична воля різко з'явиться в інших міністрів."
====
волонтери "стандардизують"
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 17 лют, 2025 10:04, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38472
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 10:03
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Нельзя добиться эффективности в атмосфере всеобщего недоверия.
вот если б вы ещё рассказали как преодолеть всеобщее недоверие...
Знов таки отой Маркус позначив напрямок де шукати відповідь.
У відповідальністі начальника-командира за результат.
Коли він буде шкірою зацікавлений за результат, то буде піклуватися, як і що треба змінити, як підвищити ефективність, як возродити довіру.
Зрозуміло, що до критеріїв результата потрібно включити ще й збереження особового складу, раціональне використання ресурсів.
Ну щоб виключити результат за будь-яку ціну.
Хоча вважаю, що є ще одна складова, окрім відповідальності, це зацікавленість керівника в результаті.
Ось між цими двома (відповідальності та зацікавленності) потрібно балансувати. Компенсувати нестачу однієї другою))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23209
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2025 10:08
Успіх написав: Banderlog написав: Успіх написав:
Тому я кажу, бери з найближчого атб ПРОСТУ(тобто простецьку), без лишніх заморочок))
І хоп-хей, ла-ла-лей!
ніц з тієї простоти не вийде) пан психолог за звичкою почне колупатись в її мозгах і поміняє заводські настройки
.
Єдиний шанс якщо свідомо буде брати для приплоду і не вмішуватись в воспітаніє.
Пан психолог знає, що "люди НЕ міняються!"
От погіршуватись заводські настройки панянки з часом - можуть(і швидше, що і будуть!)
- а от щоб вони покращувались, то майже не реально!
через 5-10 років в АТБ можна брати не на касі, а на полиці, з ШІ і вертати до "заводських налаштувань" при потребі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38472
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 10:11
Banderlog написав:
Не знаю як Вас переконати, при змозі почитайте про історію артилерії...
Все починалось з творчості і різноманіття, но завершилось уніфікацією калібрів і боєприпасів.
І даж розробкою таблиць стрільби де враховано все, од температури навколишнього середовища до напрямку і швидкості вітру.
А поки гадання на гущі і обчислення юпітера в венері це лишається індивідуальною майстерністю і не маштабується.
Порядок бє клас, особливо коли починається масова війна.
Чекайте-чекайте!
Колись НЕ стріляли за допомогою планшета, на якому кропива все миттєво вичислить, лиш дані введи(які присилають дронщики) і все
Тож, зробили крок, до...©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7620
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 962 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Пон 17 лют, 2025 10:13
Дюрі-бачі написав:
Щодо можливості громадянської війни то просто Уявіть якщо він підпише визнання конституції москалів і надасть приказ на вивід військ з Херсону і Запоріжжя
наврят чи це можливо на поточному рівні потужності, скоріше тоді пошлють всіх і будуть воювати лопатами до Збруча.
Щоб підписати подібне зараз то треба спочатку перекласти провину на народ та/або відкрити йому очі. Наприклад "шановні українці нас примушують до несправедливого миру, тому я відміняю всі відстрочки, робимо військовозобовязаними всіх жінок, і завтра чекаю 2 млн новобранців з рюкзаками біля найближчого ТЦК. А якщо ні то ні". Ото би виття було на весь інтернет))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2108
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2025 10:14
flyman написав: Banderlog написав:
Не хочу розганяти волни, но багато дурних прой-в через сирість і аматорство. В першу чергу через експеременти . Понятно, що це все не вилазить. Поки є ворог все можно списати на нього, а так то в середині між своїми то кожен парашут укладував сам.
Не знаю як Вас переконати, при змозі почитайте про історію артилерії...
Все починалось з творчості і різноманіття, но завершилось уніфікацією калібрів і боєприпасів.
І даж розробкою таблиць стрільби де враховано все, од температури навколишнього середовища до напрямку і швидкості вітру.
А поки гадання на гущі і обчислення юпітера в венері це лишається індивідуальною майстерністю і не маштабується.
Порядок бє клас, особливо коли починається масова війна.
з FB:
Ніколи не постив Берлінську, але це той випадок, коли влучила в десятку. Єдине, що б додав від себе: Берлінська звертається лише до міністра оборони Умерова. Але це також напрямку стосується і президента, який є Верховним головнокомандувачем ЗСУ.
Van Gog
"Волонтери, які займаються протезуванням питають мене в пості на фейсбук - чому від дронів відриває нашим бійцям руки, втрачається зір?
І що з цим робити. Відповідаю.
Дрони вибухають в руках по ряду причин.
Основних причини три:
1. Держава не поставила боєприпаси під дрони, тому бійці змушені самотужки робити СВП.
2. Держава не прийняла вчасні рішення по мобілізації, відповідно не вистачає людей. Тому оператори змушені самостійно споряджати боєприпас.
3. Держава не підготувала достатню кількість фахівців з інженерно-саперної справи, щоб це робити.
Відповідно на виході: не підготовлені люди вимушені самостійно ліпити самопальні боєприпаси з такими ж платами ініціації.
Так, на 11-му році війни.
Вчаться працювати з вибухівкою часто навіть по відео в інтернеті.
Не дивно, що такий страшний результат. Тисячі покалічених, сліпих людей. Говорити про це не прийнято.
Люди бояться що замість допомоги, лікування, виплати по інвалідності скажуть: " сам дурак".
Вихід - попросити Міністра оборони Рустем Умєров / Rustem Umerov вивчити як це робиться в ютубі і записати власне відео, де він самостійно споряджає FPV дрон самопальним боєприпасом.
Бажано робити це на другу-третю добу без сну і з обмеженою кількістю часу.
Різниці ніякої немає, це роблять люди з такою ж підготовкою по цим питанням як і у міністра. Бажано щоб міністр зробив пряму онлайн трансляцію, вся країна подивиться на результат.
Чи хватить в міністра сміливості робити те, що він примусив робити своїх солдатів як камікадзе?
В будь якому разі для країни це буде безмежно корисна вправа.
Якщо міністр виживе - в нього блискавично з'явиться політична воля вирішити це питання.
Якщо йому (не дай Бог) відірве руки і він осліпне - політична воля різко з'явиться в інших міністрів."
====
волонтери "стандардизують"
Це і є ота безвідповідальність начальника. За результат.
Безвідповідальність Умерова за отакі справи.
І його незацікавленість, щоб оті бійці не травмувалися і були забезпечені.
Сенс є тільки в піднятті питання про безвідповідальність та відсутність зацікавленості МОУ.
Спосіб від Берлінської зацікавити гарний.
Але він від лише Берлінської..., а не від тих, хто може примусити отого Умерова.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23209
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2025 10:20
Letusrock написав: Дюрі-бачі написав:
Щодо можливості громадянської війни то просто Уявіть якщо він підпише визнання конституції москалів і надасть приказ на вивід військ з Херсону і Запоріжжя
наврят чи це можливо на поточному рівні потужності, скоріше тоді пошлють всіх і будуть воювати лопатами до Збруча.
Щоб підписати подібне зараз то треба спочатку перекласти провину на народ та/або відкрити йому очі. Наприклад "шановні українці нас примушують до несправедливого миру, тому я відміняю всі відстрочки, робимо військовозобовязаними всіх жінок, і завтра чекаю 2 млн новобранців з рюкзаками біля найближчого ТЦК. А якщо ні то ні". Ото би виття було на весь інтернет))
Поточний рівень:
"Зеленский среди гарантий безопасности, в которых нуждается Украина от союзников, назвал большое количество ракет, значительную численность армии, инвестиции, вступление в ЕС и договоренности о защите от партнеров вроде тех, которые имеет Израиль..." (С)
Матриця.
"Хочу бути владичецею морською..."
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23209
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2025 10:22
detroytred вы про мотивацию, а я про доверие. Мотивацию можно обеспечить кнутом (ответственность) и пряником (вознаграждение), доверие - нет. Замотивированный и ответственный командир будет скурпулезно выполнять приказы, не считаясь с потерями. У его подчиненных будет к такому командиру и в целом ко всему руководству доверие?
доверие - вершина "пирамиды маслоу" (в кавычках птамуш сам маслоу это не говорил))).
оно как здоровье, когда есть не замечаешь. А когда пропадает - колесо жизни медленно перестаёт крутиться. Благодаря доверию макаки смогли организовать коммунизм в отдельно взятой стае. Вожак - тот кто пользуется максимальным доверием всех. Стая знает вожак старается не для себя. Он первый кидается в бой, в случае нападения на стаю других макак. Он ищет территории богатые пищей. Он разруливает мелкие стычки внутри стаи.
Совершенно очевидно что вожак - наиболее компетентный член стаи. То есть доверие выдаётся не априори, а его силе/смелости/компетентности. Это уже личные качества.
приходим тому что не может быть доверия к мясникам, казнокрадам, коррупционерам, к тем кто выслуживается, к тем кто хочет на чужом горбу заработать медальку, кто получает выгоды от войны, кто лжёт в глаза своему народу и т.д. Доверие - продукт моральных качеств личности. Что у нас было с моралью в совке и 30 лет после совка? вот там и доверие.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28178
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3416 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|86535
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|260584
|
|
|6076
|906585
|
|