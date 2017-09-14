Wirująświatła написав:

вы про мотивацию, а я про доверие. Мотивацию можно обеспечить кнутом (ответственность) и пряником (вознаграждение), доверие - нет. Замотивированный и ответственный командир будет скурпулезно выполнять приказы, не считаясь с потерями. У его подчиненных будет к такому командиру и в целом ко всему руководству доверие?доверие - вершина "пирамиды маслоу" (в кавычках птамуш сам маслоу это не говорил))).оно как здоровье, когда есть не замечаешь. А когда пропадает - колесо жизни медленно перестаёт крутиться. Благодаря доверию макаки смогли организовать коммунизм в отдельно взятой стае. Вожак - тот кто пользуется максимальным доверием всех. Стая знает вожак старается не для себя. Он первый кидается в бой, в случае нападения на стаю других макак. Он ищет территории богатые пищей. Он разруливает мелкие стычки внутри стаи.Совершенно очевидно что вожак - наиболее компетентный член стаи. То есть доверие выдаётся не априори, а его силе/смелости/компетентности. Это уже личные качества.приходим тому что не может быть доверия к мясникам, казнокрадам, коррупционерам, к тем кто выслуживается, к тем кто хочет на чужом горбу заработать медальку, кто получает выгоды от войны, кто лжёт в глаза своему народу и т.д.