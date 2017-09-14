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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 45
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
16
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
40%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:27

За крок до перевороту думок©

  Letusrock написав:"шановні українці нас примушують до несправедливого миру, тому я відміняю всі відстрочки, робимо військовозобовязаними всіх жінок, і завтра чекаю 2 млн новобранців з рюкзаками біля найближчого ТЦК. А якщо ні то ні". Ото би виття було на весь інтернет))
Виття би було тут шалене!)))
А я б тоді казав - "а шо такоє?" :lol:
Як чужими руками воювати - то ви би ще 100500років воювали, а як своїх чоловіків відправити на фронт і самим разом з ними піти туди - так це зразу б були квадратні очі і виття - "як так?"© :lol:


Хитродупа наглість - вона така... хитродупа! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 17 лют, 2025 10:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:28

  detroytred написав:Довіри, як такової, в нашому цинічному світі апріорі не може бути на рівнях вище родини та друзів.
Окрім точкових виключень.
это уже нигилизм. Почитайте про скандинавский социализм.
в Швеции крайне низкий уровень коррупции. В 2017 г. в Индексе коррупции Transparency International, все пять стран Северной Европы вошли в число 13 наименее коррумпированных из 180 стран списка [5]. Такая концепция напрямую находит отражение и в культуре Швеции. Государство имеет очень богатую историю, из которой проистекает большое количество традиций и разных обычаев. В деловой среде шведы очень сдержанны, пунктуальны, но вместе с тем поддерживают непринужденную атмосферу, не переходя от рабочих моментов к личным. Граждане Швеции вежливы и гостеприимны, знают в среднем два‑три языка


  detroytred написав:Про втрат, здоров'я підлеглих -- я позначив вище, що даний критерій можна включити до параметрів результата.
Тому буде начальник рахуватися з цим.
можно премьер министру поручить сделать всех богатыми. Результат что мы имеем в т.ч. стал возможен благодаря потерям, боевым и небоевым. Если будет приказ обеспечить результат без потерь, он не будет выполнен. Этот приказ должен отдать сам себе президент, ехать в мск целовать руки путину и просить дружбы. Или найти где то такие силы чтобы путин приехал в Киев целовать руки Зеленского и просить о дружбе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 лют, 2025 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:34

Народжені повзати - літати не можуть!©

  Wirująświatła написав:приходим тому что не может быть доверия к мясникам, казнокрадам, коррупционерам, к тем кто выслуживается, к тем кто хочет на чужом горбу заработать медальку, кто получает выгоды от войны, кто лжёт в глаза своему народу и т.д. Доверие - продукт моральных качеств личности. Что у нас было с моралью в совке и 30 лет после совка? вот там и доверие.
Тоді виходить, що виходу нема?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:34

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Довіри, як такової, в нашому цинічному світі апріорі не може бути на рівнях вище родини та друзів.
Окрім точкових виключень.
это уже нигилизм. Почитайте про скандинавский социализм.

Це скоріше виключення.
Бо розмір та природні умови.

Моделі є різні.
Виховати в наших умовах навряд чи вийде.
Тому модель цинічних американців для нас більше підійде.
______________________
Ви дійсно вважаєте, що на гілці є хоч хтось, хто не знає про скандинавський соціалізм?))
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:36

  detroytred написав:Це скоріше виключення.
Бо розмір та природні умови.
макаки смогли мы не можем.
  detroytred написав:Ви дійсно вважаєте, що на гілці є хоч хтось, хто не знає про скандинавський соціалізм?))
мне с этой стороны экрана не видно кто что знает. не нужно обижаться. вы так же не знаете пределов и содержания мои знаний. Особенности интернет общения. Лад было обижался что я общаюсь с форумчанами как с детьми...
  Успіх написав:Тоді виходить, що виходу нема?
перевоспитать негодяев? я не умею.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 лют, 2025 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как дела? Потужний потужно покакав? Можно быть спокойным?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:41

  Wirująświatła написав: Если будет приказ обеспечить результат без потерь, он не будет выполнен.

Мова про мінімалізацію втрат, як критерій.

Обурення та невдоволення людей, суспільства викликають зайві безглузді втрати деякими начальниками.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:43

А чому не можна лише батогом і пряником?

Чому не можна зробити все просто:

Для кожного комадира - якщо виконав завдання і мінімум втратив людей - медалька, а якщо виконав завдання і жодних втрат - медалька і 200к премії(наприклад).
А от якщо хоч і виконав завдання, але великі втрати - суд і в'язниця(рік-3-5-10)
А якщо хитродупий/не береться виконувати завдання(якось петляє) - пониження в званні/відправка копати окопи ;)


Тож, мені здається, що можливо все - було б лише бажання!© :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:44

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав: Если будет приказ обеспечить результат без потерь, он не будет выполнен.

Мова про мінімалізацію втрат, як критерій.

Обурення та невдоволення людей, суспільства викликають зайві безглузді втрати деякими начальниками.

тут уже спекуляции, там наверху могут считать, что потери вполне приемлимые. Откуда мы знаем чем они меряют? судя по бусификации - моб.ресурсом. Они же не говорят с обществом. Диалога с властью вообще нет. Он был немного в 2022, но в 2023 окончательно исчез. Президент стал считать себя королём.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 лют, 2025 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це скоріше виключення.
Бо розмір та природні умови.
макаки смогли мы не можем.

Саме так.
Не можемо.
На відміну від макак.
Бо занадто ускладнили структуру суспільства. Перейшли на рівні вище. Тому кількість дала нову якість.

У макак нема отаких величезних спільнот.
А в невеликих селах довіра ... як і в макак.
detroytred
 
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